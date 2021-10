Walter Kwartnik und Klaus Freitag auf Burg Gleiberg verabschiedet

Würdevolle Abschiedsfeier im Rittersaal der Burg Gleiberg für zwei verdiente Handwerker (v.l.): Hartmut Gall, Simone und Walter Kwartnik, Klaus und Brigitte Freitag sowie Kay-Achim Becker. Foto: Ewert

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - In Summe 72 Jahre ehrenamtlicher Einsatz für das Handwerk in unterschiedlichen Aufgaben und Einsatzfeldern stehen hinter den Namen Walter Kwartnik und Klaus Freitag. Kwartnik, der Bäcker- und Konditormeister, und Freitag, der Bauingenieur, haben ihre Innungen, denen sie Jahre und Jahrzehnte vorstanden, geprägt. Folglich haben die Bäcker-Innung Gießen wie auch die Bauhandwerks-Innung Gießen ihnen jeweils den Titel eines Ehrenobermeisters verliehen. Zudem haben Kwartik als langjähriger Kreishandwerksmeister und Freitag als stellvertretender Kreishandwerksmeister lange Zeit die Geschicke der Kreishandwerkerschaft Gießen mit ihren aktuell 21 Innungen und weit über 1000 Mitgliedsbetrieben mit gelenkt. Kwartnik ist auch "Ehrenkreishandwerksmeister". Nun fand im Rittersaal auf Burg Gleiberg für beide eine Abschiedsfeier statt.

"Hochachtung"

60 geladene Gäste, allesamt langjährige Weggefährten und Handwerkskollegen, waren gekommen. Landrätin Anita Schneider (SPD) dankte im Namen des Landkreises und schaute mit "Hochachtung und großem Respekt" auf das, "was Sie im Ehrenamt geleistet haben" und zwar von der lokalen bis hin zur Bundesebene. Schneider sprach von einer "unglaublichen Leistung". Hinzu kommt das vielfältige Engagement zum Beispiel in der AOK oder im Justizbereich sowie im Vereinsleben ihrer jeweiligen Heimatgemeinden. In ihren Aktivitäten hätten sich Walter Kwartnik und Klaus Freitag einer Devise verschrieben und sie auch umgesetzt, die da lautet: "Der beste Weg, die Zukunft zu gewinnen, ist, sie zu gestalten."

Dabei sei der Erfolg des Handwerks ohne das aktive Ehrenamt in seinen Strukturen von der Innung bis zur Kammer nicht möglich. So gesehen seien Freitag und Kwartnik, inzwischen 68 und 70 Jahre alt, nachahmenswerte Vorbilder gerade auch für ihre jungen Handwerkskollegen. Schneider verwies auf den kürzlich an Kwartnik verliehenen Verdienstorden am Bande der Bundesrepublik Deutschland und zitierte aus der Begründung. Bei dieser hohen Ehrung, die in Kürze auch Klaus Freitag zuteil werden wird, "geht es um das Lebenswerk".

In unterschiedlicher Diktion würdigten der Präsident der Handwerkskammer Wiesbaden, Stefan Füll, Wolfgang Kramwinkel, Präsident der Arbeitgeberverbände des hessischen Handwerks, und Jörg Leinekugel, Vorsitzender des Landesverbandes der Kreishandwerkerschaften, den jahrzehntelangen Einsatz. Freitag und Kwartnik verkörperten im Handwerk das Ehrenamt. Sie bedankten sich für die soziale Verantwortung, die für beide Grundlage ihres Einsatzes waren. Es sei "relativ unvorstellbar", was es bedeute, sich 39 beziehungsweise 33 Jahre an führenden Positionen ehrenamtlich zu engagieren, gerade auch in extern wie intern schwierigen Zeiten. Füll dankte explizit den Ehefrauen, die das Engagement erst ermöglicht hätten, indem sie ihre Männer unterstützt und ihnen den Rücken freigehalten haben.

Kreishandwerksmeister Kay-Achim Becker und sein Stellvertreter Hartmut Gall würdigten Kwartnik und Freitag auf sehr persönliche Weise aus der Innensicht der Handwerksfamilie. Dass sich die Kreishandwerkerschaft Gießen auf einem "starken Wachstumskurs" befinde, liege maßgeblich an den Aktivitäten der beiden. "Sie haben Weichen gestellt, die der Kreishandwerkerschaft gutgetan haben und es auch weiterhin tun", erklärte Gall.

Mit Blick auf Walter Kwartnik sei er sich sicher, dass das von ihm vorbildlich mit Leben gefüllte Ehrenamt mit dazu beigetragen habe, dass er "schwierige, ja grenzwertige gesundheitliche Probleme hat überwinden können". Und nach derart vielen Jahren des Einsatzes sei es beiden nach ihrem "aktiven Dienst" nun möglich festzustellen, "dass eine Verabschiedung auch bedeutet, sich auf die nächste Begegnung zu freuen". Und Kay-Achim Becker resümierte: "Ihr beide seid schlicht und einfach feine Menschen."