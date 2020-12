Wanderpfad ausgezeichnet

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Herbstzeit ist Wanderzeit. Da trifft es sich gut, dass die Wanderwege des Landkreises einiges zu bieten haben. Zum dritten Mal wurde jetzt der Kelten-Römer-Pfad vom Deutschen Wanderverband (DWV) mit dem Titel „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet. Die Düsseldorfer Messe „Tour Natur“, die eigentlich den Rahmen für die Verleihung geboten hätte, fiel aufgrund der Corona-Pandemie aus.

Zuletzt hatte Landrätin Anita Schneider (SPD) 2017 die Urkunde aus Düsseldorf mitgebracht. Diesmal gab es das Prädikat per Post. „Gerade jetzt müssen viele Freizeitaktivitäten aufgrund der Pandemie entfallen oder können nur eingeschränkt stattfinden. Wandern ist eine tolle Alternative“, so Schneider. Durch die Auszeichnung würden Wanderfreudige aus der Region und darüber hinaus angelockt. Die Auszeichnung sei der Lohn für die Anstrengungen all derer, die zur hohen Qualität des Weges beigetragen haben. Durch den Einsatz der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kreisentwicklung des Landkreises Gießen, der Kommunen Biebertal, Lahnau und Wettenberg sowie der Wegepaten sei der Kelten-Römer-Pfad durchgehend auf dem vom Deutschen Wanderverband geforderten Qualitätsniveau.

Der Kelten-Römer-Pfad ist als ergänzende Schleife zum Lahnwanderweg konzipiert und auch an diesen Fernwanderweg angeschlossen. Er verläuft auf einer Strecke von rund 22 Kilometern durch eine abwechslungsreiche Mittelgebirgslandschaft und verbindet archäologisch bedeutsame Stätten der Kelten und Römer.