Wandrelief an Pohlheimer Limesschule soll erhalten werden

Das Relief von Walter Kröll soll auch nach dem Ende der Bauarbeiten wieder an der Limesschule in Watzenborn-Steinberg aufgehängt werden. Wie und von wem die Vergangenheit des Künstlers aufgearbeitet wird, soll der Kreisausschuss entscheiden.

KREIS GIESSEN - Das Relief ist unumstritten, der Künstler hingegen nicht. War Walter Kröll ein "Repräsentant der hiesigen Nazi-Bewegung", wie es die Recherchen des Gießener Lokalhistoriker Jörg-Peter Jatho ergeben haben? Von Kröll stammt ein Kunstwerk, das seit 1967 an einer Außenwand der Limesschule in Watzenborn-Steinberg hängt. Teile der Schule werden bekanntlich neu gebaut. Der Kreistag hat in seiner jüngsten Sitzung bei drei Enthaltungen einen FDP-Antrag beschlossen, dass das Relief auch am neuen Gebäude aufgehängt werden soll.

Die SPD hatte dazu einen Änderungsantrag formuliert. Dieser wurde zurückgezogen, nachdem die FDP bereit war, auf die Formulierung zu verzichten, das Relief solle "an prominenter Stelle" aufgehängt werden. Der Kreisausschuss soll zudem prüfen, wie und mit wem die Vergangenheit Krölls im Kontext mit dem Waldrelief aufgearbeitet werden kann sowie einen neuen Standort vorschlagen. Das letzte Wort hat dann der Kreistag.

Wie berichtet, hatte Annelie Müller aus Pohlheim, eine ehemalige FDP-Stadträtin, die Initiative zum Erhalt des Kunstwerks ergriffen, da dieses im Zuge des Abrisses des alten Teils der Limesschule zu verschwinden drohte. Im Stadtparlament wurde einstimmig ein Antrag beschlossen, sich beim Landkreis als Schul- und Bauträger für den Erhalt des Reliefs einzusetzen. Über das Vorhaben wurde danach erstmals öffentlich berichtet. Krölls Vita war dabei kein Thema.

"Kein Vorbild"

Lokalhistoriker Jatho beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit Recherchen zur Zeit des Faschismus in Gießen und Umgebung. Er hatte sich nach dem Bericht in einem Leserbrief zu Wort gemeldet. "Als pädagogisches Vorbild zur Werbung für eine einheimische Schule eignet sich nach meiner Meinung Kröll kaum, da er - wie andere Gießener Künstler auch - ein Repräsentant der hiesigen Nazi-Bewegung war." Kröll gehörte laut Jatho zur "Gruppe Gießen" des Reichskartells der bildenden Künstler. Seinen größten Erfolg habe er 1940 mit einem Bild von Hitler errungen, das in der Aula der Gießener Universität aufgehängt wurde, aber seit dem Krieg als verschollen gilt. Laut Jatho gibt es keine Belege dafür, dass Kröll NSDAP-Mitglied war. Während einer Vernissage zu einer Gedächtnisausstellung 2010 in Kloster Arnsburg hatte hingegen die damalige Leiterin der Kreisvolkshochschule, Marieanne Ebsen-Lenz, erklärt, es scheine "sehr unwahrscheinlich", dass Kröll "überzeugter Nazi, gewissenlos-ehrgeiziger Trittbrettfahrer oder auch nur argloser Günstling des Dritten Reiches gewesen ist".

In diesem Zusammenhang regt die FDP in ihrem Antrag ein Forschungsprojekt an, an dem sich neben Jatho auch der Oberhessische Künstlerbund und die Gießener Uni beteiligen könnten. Ergebnisse könnten durch eine öffentliche Veranstaltung zum Neubezug der Schule, durch eine Tafel am Relief oder eine Sonderausstellung präsentiert werden. Die neue Kreistagsabgeordnete Vanessa Rücker lehnte "Vorverurteilungen" ab. Wichtig seien eine "kritische Debatte" und der angemessene Kontext.

SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Scheele-Brenne erinnerte daran, dass viele Künstler nach 1933 nicht mehr arbeiten und sich in Ausstellungen präsentieren konnten. Kröll habe die Zeit scheinbar unbeschadet überstanden. Sie wolle auch keine Vorverurteilung, aber die Situation beleuchten, auch aus Verantwortung gegenüber jenen, die nicht arbeiten durften. FDP-Fraktionsvorsitzender Harald Scherer meinte, der SPD-Änderungsantrag "formuliert Vorverurteilungen, das ist unfair".

Dr. Christiane Schmahl (Grüne), damals noch Erste Kreisbeigeordnete, meinte mit Blick auf Jathos Recherchen, dass man über Kröll nicht sagen könne: "Da war nix". Sie fände es logischer, das Kunstwerk an einer weiterführenden Schule aufzuhängen. Zunächst sollte die Vergangenheit des Künstlers aufgearbeitet werden. Dann könne der Kreisausschuss je nach Ausgang der Untersuchung entscheiden.