Warntag im gesamten Kreis Gießen

Die Sirenen im Landkreis werden heute ab 11 Uhr ertönen. Nicht in allen Gemeinden stehen sie auf den Dächern von öffentlichen Gebäuden. Der Hintergrund des Probealarms ist überall derselbe: Der Ernstfall kann kommen.

Kreis Gießen (jem). An- und abschwellend, heulend, lautstark, eine Minute lang - bei dem Klang von Sirenen hält wohl jeder eine Sekunde inne, denkt nach - und arbeitet weiter. Denn in friedlichen Zeiten ist klar: Es kann sich eigentlich nur um einen Probealarm handeln. Kein Brand, keine Naturkatastrophe, kein Angriff, keine Gefahr. Doch was ist, wenn es doch einmal passiert?

Um die Bevölkerung zu sensibilisieren, findet am heutigen Donnerstag der erste bundesweite Katastrophen-Warntag statt. Der Warntag wird in Hessen um 10.30 Uhr mit der Warn-App "HessenWarn" eingeleitet. Es folgt um 11 Uhr eine bundesweite Warnung über alle in Hessen vorhandenen Warnmedien. Die Sirenen im Landkreis Gießen werden ab 11 Uhr mit dem Signal "Warnung der Bevölkerung" und ab 12 Uhr mit dem Signal "Entwarnung" ausgelöst.

Innenminister Peter Beuth (CDU) ist sich sicher: "Der Aktionstag wird dazu beitragen, die Akzeptanz und das Wissen um die Warnung der Bevölkerung in Notlagen erhöhen. Die Hessen sollen durch die Probewarnung deren Funktion und die Abläufe kennenlernen, um im Ernstfall die Warnmeldungen richtig wahrnehmen und einordnen zu können. Mit der Warnung erhalten die Bürger eine Empfehlung, was sie zu ihrem Schutz tun können oder wo sie weitere Informationen erhalten. Doch was wissen wir überhaupt über die Sirenen im Landkreis? Kreisbrandinspektor Mario Binsch klärt in unserer Zeitung auf.

Wo gibt es überall Sirenen im Landkreis und wie wird in den Gemeinden ohne eine Sirenenanlage gewarnt?

Bis auf die Kommunen Langgöns und Linden warnen alle Kommunen über Sirenen. Die Sirenen stehen in jeder Ortschaft. Je nach Größe des Ortes und nach Sirenenform (Hochleistungssirenen) gibt es pro Ortsteil auch mehrere Sirenen.

Meistens stehen diese auf öffentlichen Gebäuden oder Masten. In Langgöns und Linden gibt es Fahrzeuge, die im Bedarfsfall umherfahren. Diese werden auch am Warntag aktiviert.

Wie oft werden die Sirenen kontrolliert?

In den letzten Jahren wurden die Sirenen mit dem Warnton "Feuer" im März und September getestet und mit dem Warnton "Bevölkerungswarnung" im Juli.

Wann gab es den letzten Ernstfall und um was handelte es sich?

Anfang 1982 oder 1983 gab es ein sehr großes Hochwasser an der Lahn und im Lumdatal. Damals wurde der Bevölkerungswarnton ausgelöst.

Von wo aus werden die Sirenen gesteuert? Zentral oder vor Ort?

Die Auslösung erfolgt in der Zentralen Leitstelle des Landkreises Gießen oder beim Land oder beim Bund.

Wie werden WarnApps eingesetzt?

Seit 2015 nutzt der Landkreis Gießen KatWarn und seit 2019 HessenWarn und Mowas. Die Anschaffungskosten von 15 000 Euro und die jährlichen Folgekosten von 300 Euro trug und trägt weiterhin der Landkreis.

Wenn die Kommunen im Landkreis eine Warnung oder eine Information der Bevölkerung wünschen, können sie sich mit dem Warntext, Warngebiet, Warngrund, dem zeitlichen Verlauf, Verhaltensmaßnahmen und weiteren Informationsmöglichkeiten wie etwa einer Hotline-Nummer der Gemeindeverwaltung an die Leitfunkstelle Gießen wenden.

Wie wird entschieden, wo gewarnt wird? Direkt im gesamten Landkreis oder nur in einer Gemeinde?

Je nach Größe des Schadens löst eine Kommune, der Landkreis, das Land oder der Bund die Warnung über Sirenen oder über WarnApps (wie Kat- oder HessenWarn) aus.

Dabei wird in drei Warnstufen unterschieden: Stufe 1 (hoch), etwa Angriffe mit Raketen, Kernwaffen, kerntechnischer Unfall. Stufe 2 (mittel), wenn die Unversehrtheit der Bevölkerung droht oder erhebliche Schäden der Infrastruktur. Stufe 3 (niedrig) wird ausgerufen, wenn es um eine Rauchwolke, Telefonausfall, Trinkwasserverunreinigung oder einen Sperrbereich nach Bombenfund geht.

Zur Auslösung der Stufen 1 und 2 sind in Hessen nur die Leitfunkstellen Kassel und Frankfurt berechtigt. Alle anderen Leitstellen müssen über Kassel/Frankfurt die Auslösung anmelden. Dort wird nur geprüft, ob der Antrag plausibel ist.

Die Stufe 3 dürfen die Leitstellen der Landkreise und kreisfreien Städte und die Polizei für ihren Zuständigkeitsbereich auslösen.

Da die Leitstelle Gießen eine von sieben hessischen Leitfunkstellen ist, sind wir berechtigt, in den uns unterstellten Leitstellen der Landkreise eine Warnung der Stufe 3 auszulösen und die Warnungen der Stufe 1 und 2 zu beantragen.

Was passiert, wenn heute tatsächlich ein Ernstfall eintritt - genau während der Übung?

Wenn nach der Warnung der Ernstfall kommt, sollten die Bürger sich über Radio oder eine entsprechende App informieren. Dort würde dann auf den Ernstfall hingewiesen werden und erklärt, was nun zu tun ist. Es würde dann auch erneut eine Warnung ausgelöst werden.