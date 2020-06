Watzenborn-Steinberg: Kettenreaktion auf Großbaustelle

Ein Wasserrohrbruch löste auf der Großbaustelle in der Herderstraße eine Kettenreaktion aus. Foto: Schu

POHLHEIM (vb). Alles begann mit einem Wasserrohrbruch. Doch daraus entwickelte sich am Samstagabend ein umfangreicher Einsatz für die Pohlheimer Feuerwehren und zahlreiche Experten an der Großbaustelle in der Herderstraße in Watzenborn-Steinberg. Im Verlauf der Nacht wurde ein Arbeiter schwer verletzt und die Baugrube musste mit 1800 Tonnen Steinen und Schotter stabilisiert werden, um Schlimmeres zu verhindern. Details schilderte Stadtbrandinspektor Bernd Schöps im Gespräch mit dieser Zeitung. Eine gute Nachricht: Der verletzte Arbeiter sei bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Um 17.50 Uhr war die Feuerwehr wegen eines Wasserrohrbruchs alarmiert worden. Doch als die Einsatzkräfte in der Herderstraße ankamen, stellten sie fest, dass sich der zwischen der Baugrube und dem benachbarten Mehrfamilienhaus befindliche Gehweg auf einer Länge von 30 Metern um zehn Zentimeter abgesenkt hatte. Es war eine Folge der Unterspülung nach dem Wasserrohrbruch unter dem Gehweg.

Gleichzeitig seien auch die Spundwände der Baustelle in Mitleidenschaft gezogen worden und hätten sich durch nachrutschendes Erdreich in Richtung Baugrube geneigt, schilderte Schöps. Für die Feuerwehrleute stellte sich die Frage: Nimmt das Mehrfamilienhaus durch die Bewegungen Schaden, droht es gar einzustürzen und muss evakuiert werden? Schöps wurde zur Einsatzstelle gerufen, ebenso die Fachberater Bau der Kreisfeuerwehren und des Technischen Hilfswerks (THW). Der Experte des THW habe dann ein Messgerät und Kollegen aus Bad Hersfeld angefordert, um festzustellen, ob sich das Haus neigt. Das war aber nicht der Fall. Gleichzeitig habe sich die Spundwand aber immer weiter geneigt, berichtete der Stadtbrandinspektor.

1800 Tonnen

Die Verantwortlichen der Baustelle und ein Bodengutachter hätten dann zusammen mit den Experten entschieden, dass die Baugrube soweit angefüllt werden muss, dass die Spundwände stabilisiert werden. 1800 Tonnen Schotter und Steinerde seien über die Nacht dann verfüllt und verdichtet worden. Die Wasserleitung war zu dem Zeitpunkt längst abgestellt worden.

Der unterspülte Gehweg war unterdessen von den Feuerwehrleuten mit Folie abgedeckt und mit Sandsäcken beschwert worden. Mit einer Tauchpumpe wurde das Regenwasser des abendlichen Unwetters abgepumpt. Bis um 3 Uhr sei außerdem gemessen worden, ob sich das Mehrfamilienhaus bewegt, während die Verfüllung lief, erklärte Schöps. Doch das Haus stand stabil und regungslos, sodass die Bewohner nicht gefährdet waren. Einige haben nach Angaben des Stadtbrandinspektors ihre Wohnungen dennoch verlassen, andere hatten aus ihren Fenstern den besten Blick auf die Geschehnisse an der Baugrube. Die 32 Pohlheimer Feuerwehrleute hatten ihre wesentliche Arbeit bis 3.30 Uhr abgeschlossen, doch es habe bis 10 Uhr gedauert, die Fahrzeuge und die Gerätschaften wieder einsatzbereit zu machen.

In der Nacht kam es noch zu dem schweren Unfall, der für den Bauarbeiter offenbar glimpflich ausging. Schöps berichtete, dass ein Bagger bei einer Drehung das Seil eines Krans berührt habe, der gerade dabei war, eine Palette mit Steinen aus der Baugrube zu heben. Der Bauarbeiter, der die Palette am Haken des Krans befestigte, sei hüftabwärts von den herunterfallenden Steinen verschüttet worden, konnte sich aber selbst befreien. Er sei nach Erstversorgung durch Feuerwehrsanitäter gleich ins Krankenhaus gekommen. Durch Familienangehörige habe man erfahren, dass der Mann inzwischen wieder entlassen worden sei.

Wie der Stadtbrandinspektor abschließend bedauerte, musste die Polizei gerufen werden, um drei jungen Männern einen Platzverweis zu erteilen. Die Schaulustigen hätten die Einsatzkräfte beleidigt und gefilmt. Welche Folgen die Vorfälle für das Bauvorhaben bedeuten, wird sich zeigen.