Watzenborn-Steinberger vertickte Drogen und Waffen

POHLHEIM - Ein 40-jähriger Pole aus Watzenborn-Steinberg ist wegen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontroll- und das Betäubungsmittelgesetz zu vier Jahren und zehn Monaten Gefängnis verurteilt worden, allerdings unter Anrechnung seiner Untersuchungshaft. Er muss zum Drogenentzug und 3514 Euro an die Staatskasse zahlen. Dem früheren Lagerarbeiter war der Handel mit Maschinengewehren und Pistolen samt Munition sowie mit Cannabis, Marihuana und Anabolika vorgeworfen worden. Teilweise zeigte er sich geständig.

Am fünften Verhandlungstag fiel das Urteil der 2. Strafkammer des Landgerichts Gießen unter Vorsitz von Richter Jost Holtzmann. "Die Emotionen sind einfach zu groß. Ich kann mich nicht äußern", antwortete der Angeklagte mithilfe einer Dolmetscherin, als er nach seinen abschließenden Worten gefragt wurde. Der vorsitzende Richter stellt fest, dass sich aus den "farbigen" Beschreibungen seines Komplizen und mitgeschnittenen Chatverläufen ergebe, dass der polnische Staatsbürger mit ihm zusammen Ende März zumindest eine Maschinenpistole gekauft und weiterverkauft hatte. Der 40-Jährige hatte zudem sechs Pistolen für einen Kunden besorgt, der nach Inspektion der Ware eine Waffe nicht abnahm. Diese wurde später bei der Gattin des jetzt Verurteilten gefunden.

In Chat-Verläufen sei nach einem "Juden" gefragt worden, in der Szene ein Synonym für eine "Uzi"-Maschinenpistole, die in Israel entwickelt wurde. Die "Uzi" verkaufte der Pole an einen 27-jährigen Kunden aus Langgöns, der anschließend floh, sich in einer Scheune versteckte und von Beamten tot aufgefunden wurde. Die Maschinenpistole fanden die Beamten in der Nähe.

Der in Pohlheim lebende Mann wurde auch für den Besitz von Munition verurteilt. Die Drogendelikte hatte er zuvor gestanden.

Das Unverständnis seines Verteidigers darüber, dass nicht schon frühzeitig ein Zugriff erfolgte und eine nachts von der Staatsanwaltschaft angeordnete Durchsuchung erst am nächsten Vormittag durchgeführt worden sei, teilte die Kammer nicht. Aus ihrer Sicht wären vorherige Maßnahmen nicht möglich gewesen, da diese immer auf eine konkrete Tat gerichtet sein müssten. Als die Durchsuchung von Staatsanwalt Rouven Spieler angeordnet worden wäre, hätte Gefahr in Verzug bestanden.

Abschließend ergingen vom Richter eindringliche Worte an den Verurteilten. Bei der Höhe der Strafe habe eine entscheidende Rolle gespielt, dass er selbst besonders drogenabhängig gewesen sei und diese Sucht zu finanzieren versuchte. Gegenüber dem psychiatrischen Gutachter gab der Pole zwar an, die durchaus sehr teure Kokainsucht auch legal finanzieren zu können, das glaubte ihm das Gericht aber nicht. Seinen Abhängigkeitsdruck hätten Gewaltausbrüche auch gegenüber seiner Frau gezeigt. Ihm habe gedroht, die Kontrolle über sein Leben zu verlieren. Dieses Verhalten würde nicht zu ihm passen und er sei verzweifelt gewesen. Zu Gute kommen würde ihm auch, dass ein Teil der Waffen sichergestellt werden konnte und mit den übrigen noch keine Straftaten begangen worden seien. Ohne Berücksichtigung dieser Umstände wäre es zu einer viel höheren Strafe gekommen. "Mit der Therapie haben Sie nun ein Mittel an die Hand bekommen, Ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Machen Sie so etwas nie wieder!", so Holtzmann.