Wegen Bauarbeiten: Bahnübergänge abgeschaltet

Wegen Gleisarbeiten zwischen Gießen und Alsfeld sind Bahnübergänge abgeschaltet - wie hier zwischen Gießen und Rödgen.

Buseck (ebp). Wer sich derzeit dem Bahnübergang in der Zeilstraße in Großen-Buseck nähert, sollte besonders gut die Ohren spitzen und sich daran erinnern, was er in der Fahrschule gelernt hat. Zwar sind Personenzüge zwischen Gießen und Alsfeld wegen Gleisarbeiten nicht unterwegs, Baufahrzeuge aber durchaus - der Übergang jedoch ist wegen der Bauarbeiten abgeschaltet. Es kann also passieren, dass ein Zug den Übergang kreuzt, die Schranke aber oben und das Lichtzeichen aus bleibt.

Als "grob fahrlässig", bezeichnet eine Buseckerin auf Facebook diesen Zustand, andere verweisen auf Unfälle in der Vergangenheit. Die Bahn sagt auf Nachfrage dieser Zeitung: "Die Baufahrzeuge auf den Gleisen verhalten sich gemäß Vorgaben des Regelwerks an den Bahnübergängen." Das bedeutet: Die Züge nähern sich dem Übergang langsam, geben einen Warnpfiff ab - der, je nach Verkehr im Straßenbereich kurz, oder zum Ärger der Anwohner auch sehr lang ausfallen kann - und fahren erst dann in den Kreuzungsbereich.

Der Übergang in der Zeilstraße ist nicht der einzige, auf dem die Schranke derzeit oben bleibt. Auch die übrigen Übergänge auf der von den Bauarbeiten betroffenen Strecke sind laut Bahn abgeschaltet. Augenzeugen berichten etwa, dass auch zwischen Trohe und Rödgen ein Baustellenfahrzeug den Übergang bei offener Schranke überquerte, ebenso in der Rödgener Straße von Gießen nach Rödgen.

Die Bauarbeiten hatte die Bahn vorab angekündigt, Hinweise zu abgeschalteten Übergängen gab es jedoch keine. Das bestätigt auch Großen-Busecks Ortsvorsteher Erich Hof (SPD) auf Anfrage. "Man könnte die Übergange auch durch Personal vor Ort sichern", doch da habe sich die Bahn offenbar dagegen entschieden.

Und auch, wenn es in der Straßenverkehrsordnung klar geregelt ist, dass dem Schienenverkehr Vorrang zu gewähren ist und sich Verkehrsteilnehmer dem Bahnübergang nur mit mäßiger Geschwindigkeit nähern sollen, jagt die unerwartete Zugfahrt bei offener Schranke dem einen oder anderen Verkehrsteilnehmer einen gehörigen Schrecken ein: "Nicht auszumalen, wenn ich die Situation nicht als Gefahr eingeschätzt hätte", sagt eine junge Frau, die mit Kind auf dem Beifahrersitz am Bahnübergang stoppte, nachdem sie auf das Hupen eines Lkws aufmerksam wurde. Der Zug sei jedoch wie vorgeschrieben mit geringer Geschwindigkeit über die Kreuzung gefahren.

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich noch bis zum 19. Juli, es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen. Wer am Bahnhof in Großen-Buseck an den Fahrplan wollte, stand jedoch laut Ortsvorsteher Hof Anfang der Woche vor einem Problem: Der Bahnsteig war mit Flatterband abgesperrt, der Plan dahinter aufgehängt. Und auch online kommt man nur bedingt weiter: Am Donnerstagnachmittag waren die Fahrten der Ersatzbusse noch nicht in der elektronischen Verbindungsauskunft auf der RMV-Website enthalten, stattdessen gab es nur einen Hinweis unter den Suchergebnissen.