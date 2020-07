Wegen Rückruf: Sanierte Ortsdurchfahrt Großen-Buseck muss aufgerissen werden

In der Bismarckstraße in Großen-Buseck müssen Gasschieber ausgetauscht werden. Ärgerlich: Teile der Ortsdurchfahrt wurden erst im vergangenen Jahr saniert. Foto: Pfeiffer

Großen-Buseck (ebp). Im September vergangenen Jahres hat Hessen Mobil ein Teilstück der Großen-Busecker Ortsdurchfahrt saniert. Nun, kein Jahr später, muss die Straße genau hier wieder aufgerissen werden. Der Grund: Sieben der in der Bismarckstraße verbauten Gasschieber wurden vom Hersteller wegen eines Produktionsfehlers zurückgerufen, die Stadtwerke Gießen (SWG) müssen einen Austausch vornehmen. Die Arbeiten sollen in den nächsten Tagen beginnen, die Bismarckstraße wird dafür von der Kaiser- bis zur Alten-Busecker Straße voll gesperrt.

Bevor die Deckschicht der Landesstraße 3126 im vergangenen Jahr neu gemacht wurde, gab es hier nicht nur zahlreiche Risse, die Ortsdurchfahrt glich auch einem Flickenteppich. Damit das nach den notwendigen Bauarbeiten nicht wieder so aussieht, werden die SWG die Oberfläche auf der gesamten Fahrbahnbreite laut Bürgermeister Dirk Haas (SPD) hochwertig erneuern. "Da zeigt sich, dass sich eine langjährig gute Zusammenarbeit auszahlt." Wie Unternehmenssprecherin Ina Weller für die SWG auf Anfrage mitteilte, werde man die entstandenen Kosten beim Hersteller der Gasschieber geltend machen. Läuft alles nach Plan, sollen die Bauarbeiten Ende August abgeschlossen sein.

Mit den Schiebern können bei Reparaturarbeiten die Hausanschlüsse abgesperrt werden, ohne die Gasversorgung im Hauptrohr zu unterbrechen. Auf diese Weise ist dann nur ein Gebäude von der Unterbrechung betroffen und nicht eine ganze Straße. Von dem Rückruf des Herstellers sind auch andere Straßen in der Gemeinde Buseck betroffen. "Es ist ein leidliches Thema und besonders ärgerlich, wenn die Straßen vorher neu gemacht wurden", sagt Haas. Im September 2018 etwa wurde bekannt, dass die Großen-Busecker Straße in Alten-Buseck geöffnet werden muss - die rund 16-monatigen aufwendigen Sanierungsarbeiten waren da noch nicht lange beendet. Eventuell defekte Teile wurden auch in Oppenrod bereits ausgetauscht sowie im Beuerner Weg in Großen-Buseck. Auch die Berg- und Wiesenstraße in Großen-Buseck wurden in den vergangenen Jahren neu gemacht und waren danach ebenfalls von einem Rückruf des Herstellers betroffen. Welche Schieber gewechselt werden müssen, kann anhand der Seriennummer nachvollzogen werden.