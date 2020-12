Weihnachtskonzert der "Songlines" aus dem Offenen Kanal

Sie wünschen musikalisch frohe Weihnachten: die "Songlines" aus Lich. Foto: Songlines

LICH - Der Andrang beim Weihnachtskonzert der "Songlines" 2019 war so groß, dass die Menschen kurz vor Konzertbeginn in einer Schlange standen, die um die Marienstiftskirche herum bis zum Rathaus reichte. "Als ich das sah, war ich völlig erschlagen", erinnert sich Peter Damm, der den Jugendchor vor zwölf Jahren ins Leben gerufen und ihm zu einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte verholfen hat. Mehr als 1000 Besucher mögen es im vergangenen Dezember gewesen sein, die die "Songlines" erleben wollten. Diesmal hatten sich die aktuell 28 Mitglieder daher vorgenommen, zum Christfest gleich zwei Konzerte in dem Gotteshaus zu geben. Diese Plänen scheitern zwar nun an den Folgen der Corona-Pandemie - ein Weihnachtskonzert wollen sie ihrer großen Anhängerschaft dennoch bieten. Und so wird der 2019 per Video aufgezeichnete Auftritt ab dem 23. Dezember mehrfach im Offenen Kanal Gießen (siehe Infokasten) zu sehen sein. Und das ist längst noch nicht alles, was die jungen Sänger zu bieten haben.

Vanessa Wagner, vielfältig eingespannte Managerin der "Songlines", berichtet bei einem Pressegespräch von unterschiedlichsten Aktivitäten des Ensembles, das seit diesem Jahr von Peter Damms Nachfolger Frank Kleffmann geleitet wird. Dazu zählt etwa ein wöchentlich online gestelltes Lied zum Advent, bei dem die Stimmen einzeln aufgenommen, die Audiodateien gesammelt und zusammengeschnitten werden. "Das ist ein Riesenaufwand, wenn die einzelnen Tonspuren übereinandergelegt werden", erklärt Vanessa Wagner. "Aber wir haben auch eine Menge unterschiedlicher Talente hier versammelt." So ging am vergangenen Sonntag mit "Es ist ein Ros' entsprungen" das zweite Stück online, dass nun über die sozialen Kanäle des Chors abrufbar ist.

Aktionen wie diese sind natürlich dennoch nur ein Trostpflaster für die begeisterten Sänger, deren Terminkalender 2020 eigentlich prall gefüllt gewesen ist. Allein "jetzt zur Weihnachtszeit wären wir an jedem Wochenende unterwegs gewesen", berichtet Vanessa Wagner, die die Zeit in der musikalischen Gemeinschaft sehr vermisst. Stattdessen konnte nicht mehr gemeinsam geprobt werden, seit im März der erste Lockdown verhängt wurde. Dabei haben die "Songlines" zwischenzeitlich sogar eine gewitzte Möglichkeit gefunden, um zusammen zu singen und gleichzeitig den gebotenen Abstand voneinander einzuhalten. Sie saßen alleine in ihren Autos, während sie über Bluetooth miteinander verbunden waren - "wie im Autokino". So konnten sie die Vorgaben des Dirigenten umsetzen und die eigene Stimme weiter schulen. "Es war sehr emotional, als wir da im Juni wieder zusammen Musik gemacht haben", berichtet die Managerin. Aber auch damit war bald wieder Schluss. Und so bleiben die jungen Leute zwar regelmäßig über Zoom oder Skype miteinander verbunden. Gemeinsam gesungen wird dabei aber nicht mehr. "So hängen wir derzeit alle in einem kleinen Tief", bekennt die Managerin.

AUFTRITT Das Weihnachtskonzert der Licher "Songlines" aus dem Jahr 2019 wird am Mittwoch, 23. Dezember, um 18 Uhr im Offenen Kanal Gießen ausgestrahlt. Wiederholungen folgen um 22 Uhr sowie am Donnerstag, 24. Dezember, um 10 und 14 Uhr. Außerdem ist der Auftritt im Livestream über www.mok-giessen.de und nach der Erstausstrahlung auf Abruf über mediathek-hessen.de zu sehen. (bj)

Kein Wunder, standen doch Jahr für Jahr rund 30 Auftritte auf dem Programm. Hinzu kamen Gastspiele in Lichs Partnerstädten in Schweden und Ungarn sowie die Erfolge bei den hr4-Chorwettbewerben, bei denen die "Songlines" 2018 den dritten und 2019 auf dem Hessentag in Bad Hersfeld sogar den zweiten Platz belegen konnten. Die überregionale Aufmerksamkeit ist dem Ensemble spätestens seitdem gewiss und reißt nicht mehr ab. Am 23. Dezember wird Vanessa Wagner in der hr-Fernsehsendung "Hallo Hessen" interviewt, im Januar folgt ein Beitrag auf RTL, für den das Ensemble ins Koblenzer Schloss Stolzenfels eingeladen war. "Worum es dabei geht, darf ich aber noch nicht verraten", sagt die Managerin.

Hinzu kommen ein gerade fertiggestelltes, corona-konformes Fotoshooting, dessen Ergebnis nicht nur für diesen Zeitungsbericht, sondern auch für Weihnachtskarten genutzt wird, sowie Aktivitäten des Social-Media-Teams, mit denen der Kontakt nach draußen gehalten und Netzwerke zu anderen Chören geknüpft werden. All diese Engagements dienen dazu, den Zusammenhalt der Gruppe zu stärken, die mittlerweile nicht mehr als Jugendchor firmiert, sondern laut Peter Damm zu einer homogenen Gruppe geworden ist, deren Mitglieder zwischen 14 und 30 Jahre alt sind. So groß ist die Identifikation mit den "Songlines", dass sogar einige der Sänger nach Lich gezogen sind, "ich auch", bekennt die Managerin. Während Peter Damm, der umtriebige Musikpädagoge und Kulturveranstalter, damit rechnet, dass gerade viele ältere Chöre diese aktuelle, vermutlich noch Monate andauernde Corona-Pause nicht überstehen werden, hat Vanessa Wagner keine Bedenken, dass die "Songlines" durch die Zwangspause Schaden nehmen könnten. Auch wenn sie nicht mehr mit einem Probenbeginn vor Ende März rechnet.

Und nun steht ja erst einmal die Ausstrahlung des Weihnachtskonzerts an, die laut Markus Immel vom Offenen Kanal mit einem wunderbar ausgewogenen Klang besticht. Und auch Peter Damm schwärmt noch immer von diesem Auftritt. "Wir hatten Scheinwerfer, Laser, Kunstnebel und vor allem einen tollen Sound in der Kirche. Es war grandios!" Wer das nach der Ausstrahlung ähnlich sieht, darf dem Chor übrigens gerne eine Spende überweisen, die über eine Online-Plattform initiiert wird und hoffentlich künftig wieder die ein oder andere Konzertreise der "Songlines" mitfinanzieren kann, wie Vanessa Wagner auf Nach-Corona-Zeiten hofft.