Weiter Blick übers Lumdatal

ALLENDORF/LDA. Es ist wieder Wanderzeit. Momentan stehen die Apfelbäume in voller Blüte und die heutige Runde bietet zudem noch großartige Fernblicke ins Lumdatal. Katrina Friese und Andreas Eikenroth haben eine knapp 9,5 Kilometer lange Runde erstellt, die am Panoramaweg oberhalb von Allendorf/Lda. entlang führt. Wie immer bei den selbst eruierten Touren, gibt es unterwegs keine Wanderzeichen, aber die Beschreibung ist so detailliert, dass sich der Weg gut finden lässt.

Die Wanderung beginnt auf dem Parkplatz am Bürgerhaus. Von dort geht es auf dem Fußweg ortsauswärts und hinter dem Vereinsheim des Spielmannzugs links über die kleine Brücke zwischen den Gärten entlang. Dann schräg links über die Londorfer Straße in die Ennelbachstraße direkt am Bach weiter. Nachdem der Weg vom Asphalt- in einen Wiesenpfad übergeht, gehen wir die nächste Straße, die Johannesstraße, links hinauf. An der breiten Nordecker Straße kurz nach rechts und dann über die Straße links zum Asphaltweg Richtung Feld. Dort gleich rechts die Treppe hoch, oben links am Gedenkstein vorbei und weiter auf dem Feldweg bis zum Asphalt. Dort wandern wir nach circa 15 Metern rechts auf den Feldweg weiter. An der Feldkreuzung geht es links hoch und an der T-Kreuzung nach circa 150 Metern rechts.

Nach knapp 50 Metern nimmt der Weg eine Linkskurve und führt zum Asphaltweg hoch, auf dem es nach rechts weiter hinauf geht. An der nächsten Gabelung rechts und vorm Ortsrand Winnen links auf dem Schotterweg hoch. Am Asphaltweg geht es links und gleich wieder links.

Aussichtsreich

Hier beginnt nun der aussichtsreichste Teil der Runde. Oberhalb von Wiesen und Weiden führt der Weg am Waldrand entlang mit Blicken weit übers Lumdatal bis in den Vogelsberg. Auf der kleinen Straße, die wir nach circa 1,3 Kilometern erreichen, geht es links hinab und nach 150 Metern rechts auf dem Schotterweg am Waldrand weiter. An der Gabelung bei den Rastbänken am Wald geht es links ein Stück durch den Forst. Am Waldrand dann direkt links hinunter auf den Wiesenweg, der sich zwischen Felsen und schönen Bäumen zum nächsten Feldweg hinunterwindet. Dort nach rechts weiter und bei der Feldkreuzung nach 50 Metern geradeaus auf den Wiesenweg, an Apfelbäumen vorbei und wieder ein Stück durch den Wald, bald bergab. Hinter einer Linkskurve führt der Weg über eine Wiese bis zu einem Spiel- und Rastplatz. Dort am Zaun nach links auf einen Pfad zwischen Fichten entlang.

Hinter den Bäumen, durch die man wie durch einen Tunnel geht, führt der Weg weiter über die Wiese. An der Kreuzung im Feld geradeaus auf dem Schotterweg mit Allendorf im Blick, auch über die nächste Kreuzung, weiter auf Asphalt. An der zweiten Kreuzung hinter der Kuppe geht es rechts runter ins Dorf auf dem Asphaltweg, dem Hohlweg. Nach circa 300 Metern hinter der Straße "Auf der Hege" schräg gegenüber einer Treppe auf der rechten Straßenseite geht es links auf einen Weidenpfad hoch, der an Gärten entlang bis zu einer kleinen Kreuzung führt. Dort auf dem Asphaltweg rechts runter, vor der Mauer wieder rechts und bei der Laterne am Stadtturm links die Treppe hinunter.

Vorm Dorfbrunnen gehen wir links in die Kirchstraße, am Heimatmuseum und der Kirche vorbei dann rechts hinunter in die Marktstraße, vorbei am Künstlerhof Arnold und links in die Londorfer Straße. Nach knapp 150 Metern dann rechts in eine kleine Gasse, um eine Rechtskurve herum und gleich links in einen Pfad, der zurück zum Ausgangspunkt führt.

Fotos: Friese/

Zeichnung: Eikenroth