Weitere Stolpersteine in Laubach verlegt

Der Künstler Gunter Demnig verlegt auf dem Laubacher Marktplatz vor der Volksbank vier Stolpersteine zur Erinnerung an die jüdische Familie Katz. Foto: Schäfer

LAUBACH (rrs). Seit Anfang der 1990er Jahre verlegt der Alsfelder Künstler Gunter Demnig Stolpersteine zur Erinnerung an die Opfer der Nazizeit zwischen 1933 und 1945. Mittlerweile hat er über 75 000 der quadratischen Messingtafeln mit den Namen von ermordeten beziehungsweise geflohenen jüdischen Familien in 1265 deutschen Städten und in 25 weiteren europäischen Ländern in den Boden eingelassen - das größte dezentrale Mahnmal der Welt.

Auch Laubach widmet sich schon seit Jahren seiner Nazi-Vergangenheit. Manch gebürtiger Laubacher staunte 1988 nicht schlecht, als die Friedenskooperative Grünberg-Laubach-Mücke das kleine Buch "Die Laubacher Juden" herausbrachte, das die Anfänge des Judentums in Laubach und Ruppertsburg bis zur Judenverfolgung im Dritten Reich schildert. Aber erst 2018 beschloss die Stadtverordnetenversammlung einstimmig, die Friedenskooperative bei ihrem Vorhaben, Stolpersteine zum Gedenken an die 34 ermordeten oder geflohenen Laubacher jüdischen Familien zu verlegen, zu unterstützen.

Im vergangenen Jahr wurden die ersten zwölf Stolpersteine verlegt und in den jetzigen Corona-Zeiten fanden sich am frühen Samstagmorgen mit "Abstand halten - Hygiene beachten und Desinfektion - Mund-Nase-Maske tragen" rund 70 interessierte Bürger auf dem Laubacher Marktplatz ein, um Gunter Demnig beim Einsetzen weiterer elf Stolpersteine beizuwohnen: zwei für das Ehepaar Meyer Wallenstein vor dem Salon Kircher am Marktplatz, vier für die Familie Alfred Katz vor der Volksbank am Marktplatz, drei für die Familie Max Katz in der Kaiserstraße 18/20 und zwei für das Ehepaar Ernst Zodick in der Baumkirchner Straße an der ehemaligen Synagoge.

Die Ansiedlung von Juden ist seit frühesten Zeiten mit Antisemitismus verbunden. Bereits im Mittelalter schlug der Judenhass hohe Wellen. Aus rein finanziellen Erwägungen, begründet auf den auferlegten hohen Juden-Abgaben, erwarben die Solmser Grafen schon im 15. Jahrhundert das Judenregal und versuchten Juden, allerdings nicht sehr erfolgreich, nach Laubach zu locken. Die Entstehung einer jüdischen Gemeinde in Laubach geht in die Zeit des 17./18. Jahrhunderts zurück. Das Zusammenleben von Christen und Juden verlief auch vor 1933 nicht immer harmonisch, aber die Juden waren weitgehend gesellschaftlich integriert, einige angesehen und geachtet. 1924 lebten 41 Juden in Laubach und 1933 nur noch 35. Aber 1933 änderte sich dann schlagartig alles, denn "Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist". Die Ausgrenzung und der Judenhass nahmen ihren blutigen Anfang, der Judenstern wurde Pflicht.

In der Reichspogromnacht am 9. November 1938 wurden in Laubach jüdische Geschäfte zerstört, Möbel aus den Wohnhäusern auf die Straße geworfen, Geschirr zertreten, die Synagoge in der "Lippe" geschändet und religiöse Gegenstände auf die "Helle" gebracht und verbrannt. Alle jüdischen Männer landeten kurzzeitig in Haft. Später wurden die Geschäfte sowie Wohnhäuser enteignet und die jüdischen Kinder durften die Schule nicht mehr besuchen. Viele der Juden flohen ins Ausland. Am 14. September 1942 wurde der letzte verbliebene jüdische Mitbürger aus Laubach deportiert.

Über die Familien Katz und Zodick weiß man kaum etwas, nur dass Alfred Katz seine Familie als Viehhändler ernährte und Max Katz sich als kleiner Geschäftsmann durchschlug. Alfred Katz emigrierte mit seiner Frau Ella und den Töchtern Lieselotte und Margarete 1938 in die USA. Auch Ernst Zodick emigrierte mit seiner Frau Amalie 1938 in die Vereinigten Staaten. Familie Max Katz hatte nicht so viel Glück, Vater Max ging 1939 mit seiner Frau Meta nach Frankfurt, beide wurden wohl in einem Konzentrationslager ermordet. Tochter Edith ist 1942 im Vernichtungslager Sobibor umgekommen.

Kaufmannsfamilie

Aufgrund eines regen Briefwechsels der Wallenstein-Tochter Ilse zu ihrer deutschen Jugendfreundin weiß man hier mehr. Die Familie Meyer Wallenstein war eine wohlhabende und angesehene Kaufmannsfamilie. Ehefrau Emilie kam 1910 mit ihrem ersten Mann Sigmund Bravmann nach Laubach. Das Paar kaufte ein Haus am Marktplatz 5 inklusive Kleider- und Kurzwarengeschäft. Als der Ehemann 1914 im Ersten Weltkrieg fiel, führte Emilie das Geschäft bis zur Heirat mit Meyer 1919 alleine weiter. Meyer Wallenstein erhielt im Ersten Weltkrieg das Eiserne Kreuz für Tapferkeit, was ihn aber nicht davor schützte, in der Kristallnacht 1938 nach Buchenwald deportiert zu werden. Allerdings kam er vier Wochen später wegen der Kriegsauszeichnung wieder frei. Familie Wallenstein emigrierte 1939 in die USA und zog 1940 nach Sao Paulo. Im Gegensatz zu ihren Eltern lebte sich Tochter Ilse dort gut ein und gründete eine Familie.

Während der Künstler Demnig mit dem Verlegen der Steine beschäftigt war, spürte der 17-jährige Jonathan Zientek vom Laubach Kolleg der Bedeutung der Stolpersteine nach. Ihn mahnen sie, dass solch ein Frevel wie im Dritten Reich nie wieder geschehen darf. "Wir dürfen nicht weg schauen, sonst sind Diskriminierung und Fremdenhass bald wieder 'in'", warnte er. Stadtverordnetenvorsteher Joachim Kühn sieht in den Steinen ein Zeichen gegen Leugner der Nazi-Gräueltaten sowie radikale Rechte und appellierte: "Wichtig ist, dass Menschen jederzeit für die demokratische Grundordnung eintreten und wenn nötig dafür kämpfen." Isolde Hanak, Erste Stadträtin, stellte klar: "Hass und Gewalt haben keinen Platz in Laubach." Anschließend beleuchtet Roland Wilhelm die Geschichte der Familie Wallenstein und erzählte von seinem Besuch bei deren Tochter Ilse in Sao Paulo. Für die musikalische Umrahmung sorgte Sängerin Hilde Kammer mit ihrer Formation und stimmungsvollen jiddischen Liedern wie "Oj, dortn, dortn".