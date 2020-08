Weitere Tests nach Corona-Fall in Wißmarer Pflegeheim

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Kreis Giessen (red). In der vergangenen Woche ist eine Mitarbeiterin des Wißmarer Pflegeheims der Arbeiterwohlfahrt positiv auf das Coronavirus getestet worden. Insgesamt wurden 17 Kontaktpersonen abgestrichen. Von diesen Kontaktpersonen hatten zwei Beschäftigte und 14 Bewohnerinnen und Bewohner einen negativen Befund. Eine Bewohnerin wurde am Dienstag, 4. August, positiv getestet.

Da ein Testergebnis immer nur eine Momentaufnahme darstellt, veranlasste das Gesundheitsamt vorsichtshalber einen erneuten Abstrich der negativ getesteten 14 Bewohnerinnen und Bewohner. Am Freitag, 7. August, lagen diese Ergebnisse vor. Laut Pressemitteilung des Landkreises Gießen sind die 14 Bewohnerinnen und Bewohner weiterhin nicht mit dem Coronavirus infiziert. Die positiv getestete Bewohnerin sei inzwischen in stationärer Behandlung.

Symptome

Ebenfalls am Freitag habe ein neuer Inzidenzfall des Awo-Pflegeheims in Wißmar vorgelegen. Eine Bewohnerin, die nicht zu den Kontaktpersonen der vergangene Woche positiv getesteten Mitarbeiterin gehört, sei nach dem Auftreten von Symptomen abgestrichen worden. Das Gesundheitsamt führe nun Coronatests bei jedem Bewohner und jedem Mitarbeiter durch. "Alle präventiven Maßnahmen wurden getroffen. Die Ergebnisse werden Anfang der kommenden Woche erwartet", so Nadine Jung, Pressereferentin des Landkreises.