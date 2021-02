Weitere Virus-Mutationen im Landkreis Gießen festgestellt

Ein Mitarbeiter eines Labors befüllt zur Virus-Diagnostik eine Zentrifuge mit Probenröhrchen. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Im Landkreis Gießen sind bei weiteren SARS-CoV-2-Infizierten Hinweise auf Virus-Mutationen festgestellt worden.

Zunächst war am vergangenen Freitag (29. Januar) das Vorliegen einer Mutation bei einer infizierten Person bekannt worden, die im technischen Bereich am Universitätsklinikum in Gießen ohne Patientenkontakt tätig ist. Dies teilte die Kreisverwaltung am Freitag mit. Bei umfangreichen Ermittlungen sowie Testungen im Umfeld hat das Gesundheitsamt bisher vier weitere Infizierte ausgemacht, bei denen ebenfalls Hinweise auf eine Mutation des Virus vorliegen. Die bisherigen Laboruntersuchungen geben laut Kreisverwaltung Anhaltspunkte auf die sogenannte britische Virusvariante B1.1.7. Die endgültigen Ergebnisse der Gensequenzierung liegen noch nicht vor.

Unabhängig von diesem zuerst gemeldeten Fall liegen dem Gesundheitsamt (Stand Donnerstag, 4. Februar) sieben weitere Laborbefunde von SARS-CoV-2-Infizierten aus dem Landkreis vor, die ebenfalls Hinweise auf die Virusvariante B1.1.7 geben. Diese Befunde stammen von Personen aus sechs verschiedenen und nicht zusammenhängenden Infektionsketten. Die Hinweise wurden gemeldet, weil Labore nachträglich Proben erneut auf Mutationen untersucht haben. Dreizehn weitere Corona-Nachweise ohne Angaben, ob es sich um eine Virusmutation handelt, betreffen direkte Kontakte der Personen mit Verdacht auf eine Virusmutation.

Alle betroffenen Personen befinden sich in Quarantäne. In keinem Fall konnten Zusammenhänge mit Reisen festgestellt werden. Das Gesundheitsamt hat ein neues Schwerpunktteam "Mutationen" eingerichtet, um Infektionsketten rasch und weiträumig ermitteln und eingrenzen zu können.