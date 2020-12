Weiterer Betrugsfall in der Gemeindeverwaltung Buseck?

Nach dem Betrug in der Busecker Gemeindeverwaltung soll sich ein Akteneinsichtsausschuss mit der Angelegenheit beschäftigen - wann dieser zusammenkommt, steht noch nicht fest. CDU und Freie Wähler haben aber bereits jetzt einen umfangreichen Fragenkatalog an den Gemeindevorstand gerichtet. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BUSECK - Nach dem Betrug durch einen Mitarbeiter in der Busecker Gemeindeverwaltung sollte sich eigentlich ein Akteneinsichtsausschuss mit der Angelegenheit beschäftigen und die von CDU und Freien Wählern (FW) geforderte Aufklärung bringen. Doch noch bevor klar ist, wann der Ausschuss seine Arbeit aufnimmt, sieht sich Bürgermeister Dirk Haas (SPD) als Vorsitzender des Gemeindevorstands mit einem siebenseitigen Fragenkatalog von CDU und FW konfrontiert. Es bestehe "ein hohes berechtigtes Interesse der Gemeindevertretung" an den Vorgängen, heißt es in der Anfrage, die dieser Zeitung vorliegt. CDU und FW haben sie an den Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Norbert Weigelt (SPD), adressiert, der das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung setzen soll. Diese ist erst für den 25. Februar 2021 geplant, zweieinhalb Wochen vor der Kommunalwahl.

In dem Fragenkatalog suggerieren die beiden Fraktionen, dass es mehr als einen Betrugsvorfall durch den - mittlerweile ehemaligen - Verwaltungsangestellten gegeben haben soll. Von Bürgermeister und Staatsanwaltschaft bestätigt ist bislang lediglich, dass der Mitarbeiter einen Beitragsbescheid der Unfallkasse Hessen gefälscht und in Folge dessen eine Zahlung von mehr als 6000 Euro erhalten haben soll. Dass zwischenzeitlich ein weiterer Fall bekannt geworden sei, habe man dem Schriftverkehr zwischen Weigelt und der Kommunalaufsicht entnommen, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Frank Müller auf Anfrage. Die Gemeinde soll bereits Strafanzeige gestellt haben. In dem zuvor bekannten Fall hatte die Unfallkasse Hessen Anzeige erstattet, der Ex-Mitarbeiter wurde laut Thomas Hauburger, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Gießen, im Strafbefehlswege wegen Betruges zu einer Geldstrafe in Höhe von 5400 Euro verurteilt.

Bürgermeister Haas wollte am gestrigen Freitag keine möglichen weiteren Vorfälle bestätigen und verwies auf die Auswertung durch die Kommunalaufsicht. Die Gemeinde habe Daten zu weiteren Buchungsvorgängen bereitgestellt, der Landkreis überprüfe derzeit die Konten der Kommune. Mehrere Vorgänge hätten noch geklärt werden müssen, diese Prüfungen seien aber "alle entlastend" für den Ex-Mitarbeiter ausgegangen. Weitere Prüfungen stehen jedoch noch an. Der Fragenkatalog habe der Gemeinde am Freitagmittag noch nicht vorgelegen.

Sobald der Bericht des Landkreises vorliege, werde er das Ergebnis im Akteneinsichtsausschuss vortragen, versicherte der Rathauschef. Bis Ende Februar will Haas damit möglichst nicht warten: Der Ausschuss solle "sobald wie möglich" seine Arbeit aufnehmen. "Ich will das Thema vom Tableau haben, das muss ein Ende haben." Auch für den Schutz des ehemaligen Mitarbeiters sei es wichtig, die Angelegenheit zeitnah zu klären.

Die beiden Fraktionen hätten aus den bislang bekannten Inhalten Fragen formuliert und diese nach der jüngsten Berichterstattung im Gießener Anzeiger noch ergänzt, sagte Müller. Nach den Inhalten, die man aus der Presse erfahren habe, "hätten wir eine Stellungnahme des Bürgermeisters erwartet". CDU und Freien Wählern sei es wichtig, dass der Gemeinde kein Schaden entsteht und die Angelegenheit zügig aufgeklärt wird. "Wir müssen auch verhindern, dass so etwas noch einmal passieren kann", fordert der CDU-Fraktionsvorsitzende. Bei dem Termin Ende Februar sei man allerdings "nicht festgelegt. Wir gehen davon aus, dass der Akteneinsichtsausschuss schon vorher seine Arbeit aufnimmt und wir eine zügige Aufklärung hinbekommen." Müller kann sich auch eine Sondersitzung vorstellen, zumal es auch noch andere dringliche Themen gebe - etwa die Kindergartensituation in der Gemeinde oder der Bedarfs- und Entwicklungstermin für die Feuerwehr.

Vier Monate im Fokus

In der Gemeindevertretersitzung am Donnerstagabend hatten CDU und FW ihren Antrag zur Einsetzung eines Akteneinsichtsausschusses noch einmal konkretisiert. Gegenstand der Überprüfung sollen "die Beratungen, etwaigen Anhörungen, Stellungnahmen, E-Mails, getroffenen Beschlüsse sowie deren Umsetzung durch den Gemeindevorstand und/oder Bürgermeister sein, die in den Monaten August, September, Oktober und November 2020 im Zusammenhang mit dem Verhalten" des Verwaltungsangestellten getroffen wurden. Im Notausschuss im November hatten alle Fraktionen dem Antrag zugestimmt, auch diesmal war das Votum bei einer Enthaltung (Grüne) einstimmig.

Die Person ist mittlerweile nicht mehr bei der Gemeinde beschäftigt. Wie Haas mitteilte, wurde ein Aufhebungsvertrag geschlossen und die Zusammenarbeit zum 15. November beendet. Der Ex-Mitarbeiter absolviert derzeit eine Ausbildung beim Hessischen Verwaltungsschulverband und wolle diese auch fortsetzen. Über die Gemeinde sei er aber nicht mehr dort gemeldet, sodass keine Kosten hierfür anfallen. Ob die bisher übernommenen Schulungskosten gegebenenfalls durch den Mitarbeiter zurückgezahlt werden, müsse noch geklärt werden.