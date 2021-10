Weiterer Corona-Todesfall im Landkreis Gießen

Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Ein weiterer Einwohner des Landkreises Gießen ist an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Die Zahl steigt auf 372. Das Gesundheitsamt hat seit Montag 94 Corona-Neuinfektionen registriert. Dabei wurden auch Fälle des zurückliegenden Wochenendes nachgemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut eigenen Berechnungen - Stand Dienstag 17 Uhr - 93,1. Montag lag der Wert bei 76,1.

Aufgrund technischer Probleme aufseiten des Robert Koch-Instituts gab es am Dienstag keine aktuellen Daten beim hessischen Sozialministerium. 30 (36) Personen werden stationär behandelt. Es gibt 485 aktive Fälle (403). In Pohlheim gab es einen Zuwachs von 24 aktiven Fällen, in Gießen von 16, in Grünberg von acht.

Folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert) sind zu verzeichnen: Allendorf/Lda. 4 (24,6), Biebertal 19 (119,4), Buseck 17 (62,1), Fernwald 14 (43,4), Gießen 163 (81,3), Grünberg 25 (110,2), Heuchelheim 14 (63,9), Hungen 18 (39,7), Langgöns 9 (51,3), Laubach 9 (52,1), Lich 15 (65,2), Linden 36 (152,8), Lollar 13 (58,2), Pohlheim 84 (325,3), Rabenau 2 (39,7), Reiskirchen 15 (97,6), Staufenberg 10 (59,0), Wettenberg 18 (63,6).

Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 16 115 (16 021) Corona-Fälle verzeichnet. 15 258 (15 247) Menschen gelten als genesen.