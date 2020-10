Weltkriegsbombe in Grünberg entschärft

Eine Weltkriegsbombe ist im Stangenröder Weg in Grünberg gefunden worden. Foto: Pfeiffer

GRÜNBERG - Im Stangenröder Weg in Grünberg ist am Donnerstagmorgen eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Es handelte sich laut Polizei um eine 250 Kilo schwere US-Sprengbombe. Gegen 20 Uhr kam dann die Entwarnung vonseiten der Polizei: Nachdem die Sperrzone evakuiert war, entschärften die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes aus Darmstadt die Bombe. "Der Sperrzonenbereich konnte aufgehoben werden, die Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren", heißt es in der Mittelung der Polizei weiter.

Innerhalb eines Radius von 500 Metern mussten rund 420 Menschen ihre Häuser und Mitarbeiter die im Industriegebiet "Temperwiesen" gelegenen Unternehmen verlassen. Auch ein Seniorenheim und ein Kindergarten sind in dem Evakuierungsgebiet.

Bombe auf Privatgrundstück gefunden

Nach Angaben von Edgar Arnold von der Grünberger Stadtverwaltung wurde die Bombe bei Sondierungsarbeiten auf einem Privatgrundstück gefunden, auf dem eine Fotovoltaikanlage errichtet werden soll. Bekanntlich wurde der Grünberger Bahnhof zum Ende des Zweiten Weltkrieges stark bombardiert.

Die Bewohner folgender Straßen mussten ihre Häuser verlassen: Lehnheimer Weg, Jahnstraße, Am Rondell, Enggasse, Bahnhofstraße 22 bis 28 und 33 bis 37. Gallusstraße 1 bis 6, Londorfer Straße 46, 52 und 64 sowie Werner-von-Siemens-Straße 6. Zusammen geht man von 420 Bewohnern aus, dazu kommen die Mitarbeiter in einem Dutzend Firmen. Ab 17 Uhr kontrollierten Kräfte von Feuerwehr und Polizei, ob alle Gebäude geräumt waren. Ab 19 Uhr wurden die Bombe entschärft.

Die Notunterkunft in der Gallushalle stand ab 16 Uhr zur Verfügung. Am Nachmittag befanden sich dort 25 Personen, die nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen konnten.Zudem wurde auch in der Stadtkirche eine Notunterkunft bereitgestellt. Ebenfalls ab dem Nachmittag hatte die Stadt ist ein Bürgertelefon eingerichtet, das unter 06401/7810 erreichbar ist.

Kurz vor der Entsperrung wurde zudem der Bahnverkehr kurzfristig gesperrt. Die Bombe war rund 300 Meter von den Gleisen entfernt. Auch der Luftraum musste kurzzeitig gesperrt werden. Das Altenheim in der Londorferstraße musste nicht evakuiert werden, da nur ein Teil des Gebäudes in den Sperrbereich hineinragt. Manche Altenheimbewohner wurden aber gebäudeintern in andere Zimmer umgesiedelt.

105 Kräfte des Roten Kreuzes und des Katastrophenschutzes waren im Einsatz. Wäre die Bombe unkontrolliert explodiert, wäre ein Krater von 30 Metern Breite und sechs Metern Tiefe entstanden.