Weltkriegsbombe in Grünberg entschärft

Nach der Entschärfung wurde die Bombe auf Paletten geschnallt und abtransportiert.

Grünberg. Im Stangenröder Weg in Grünberg ist am Donnerstagabend ein Blindgänger erfolgreich entschärft worden. Es handelt sich um eine 250 Kilo schwere US-Sprengbombe. Vor Ort waren die Experten des Kampfmittelräumdienstes des Regierungspräsidiums Darmstadt zusammen mit Mitarbeitern der Firma Tauber. Die Entschärfung dauerte 45 Minuten. Um kurz nach 20 Uhr meldete die Polizei per Pressemitteilung die erfolgreiche Aktion. Das war besonders für die rund 420 Bürger, die am Nachmittag ihre Häuser hatten verlassen müssen, eine gute Nachricht.

Die Bombe verfügte über einen Kopf- und einen Heckzünder. Letzterer war durch die Schräglage schlecht zu erreichen. Die Bombe lag in drei Metern Tiefe und war, da sie mit wenig Sauerstoff in Berührung gekommen war, in gut erhaltenem Zustand. Die Experten nutzen eine sogenannte Raketenklemme für die Entschärfung. Die Zünder wurden ausgebaut und gesprengt. Bürgermeister Frank Ide zeigte sich "froh, dass alles so gut und schnell geklappt hat".

300 Meter entfernt

Die Bombe war am Morgen bei Sondierungsarbeiten auf einem Privatgrundstück im Stangenröder Weg gefunden worden, auf dem eine Fotovoltaikanlage errichtet werden soll. Die Fundstelle liegt rund 300 Meter von den Gleisen des Bahnhofs entfernt, der bekanntlich zum Ende des Zweiten Weltkrieges stark bombardiert worden war. Da man mit Blindgängern gerechnet hatte, gab es 36 Bohrungen auf dem Grundstück. Ein Bagger legte die Bombe dann frei. Wäre sie explodiert, hätte sie einen Krater von 30 Metern Durchmesser und sechs Metern Tiefe verursacht.

Zum Ende des Zweiten Weltkriegs war Grünberg das Ziel schwerer Bombenangriffe. Am 13. März 1945 kamen über 150 Menschen ums Leben.

Innerhalb eines Radius von 500 Metern mussten rund 420 Menschen ihre Häuser verlassen. Ebenfalls betroffen waren die Mitarbeiter von rund einem Dutzend im Industriegebiet "Temperwiesen" gelegenen Unternehmen. Der Kindergarten Am Romdell wurde ebenso evakuiert wie der Bau- und Servicehof der Stadt. Das Seniorenheim in der Londorfer Straße musste nicht evakuiert werden, da nur ein Teil des Gebäudes in der Sperrzone lag. Hier wurden die Bewohner auf die anderen Gebäudeteile verteilt.

Die Bewohner folgender Straßen mussten ihre Häuser verlassen: Lehnheimer Weg, Jahnstraße, Am Rondell, Enggasse, Bahnhofstraße 22 bis 28 und 33 bis 37, Gallusstraße 1 bis 6, Londorfer Straße 46, 52 und 64 sowie Werner-von-Siemens-Straße 6. Vertreter von Feuerwehr und Polizei informierten die Betroffenen und prüften nach 17 Uhr, dass alle Gebäude geräumt waren. 19 Uhr war als Beginn für die Entschärfungsarbeiten vorgesehen.

Für diejenigen, die nicht bei Verwandten oder Bekannten unterkommen konnten, hatte die Stadt eine Notunterkunft in der Gallushalle eingerichtet. Gegen 18.30 Uhr wurden dort aber nur 25 Bürger gezählt. Eine ursprünglich geplante weitere Notunterkunft in der Stadtkirche musste nicht eingerichtet werden. Stark frequentiert war ein Bürgertelefon, das von Aktiven der Grünberger Feuerwehr betreut wurde.

Kurz vor der Entschärfung wurde der Bahnverkehr ausgesetzt. Auch der Luftraum über der Gallusstadt wurde kurzzeitig gesperrt. 112 Kräfte von Feuerwehr, Deutschem Roten Kreuz und Katastrophenschutz waren im Einsatz.

Für die Betroffenen war es ein unerwartet aufregender Nachmittag. Marcel Weber arbeitet in Grünberg, wohnt aber in Gießen, wo er schon einmal wegen eienr Bombe evakuiert werden musste. Er konnte zunächst nicht nach Hause fahren. "Schade, aber da kann man nichts machen", meinte er.

Beatrix und Björn Zymna waren mit ihrer Tochter und einem Freund der Tochter in der Gallushalle. Für die Kinder war es angesichts der vielen Polizisten und Feuerwehrleute eine spannende Angelegenheit. Andrea Weber wohnt im Lehnheimer Weg und machte sich derweil Sorgen um ihre Freigänger-Katze und die drei Kaninchen, die sie zurücklassen musste. Ihr Ehemann Karl-Heinz berichtete, dass er nach dem Kauf des Hauses 1983 beim Graben im Garten mal Bombensplitter gefunden habe. Sie konnten schließlich nach 20 Uhr zurück in ihre Häuser.