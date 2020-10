Weltkriegsbombe in Grünberg gefunden

Eine Weltkriegsbombe ist im Stangenröder Weg in Grünberg gefunden worden. Symbolfoto: dpa

GRÜNBERG - Im Stangenröder Weg in Grünberg ist am Donnerstagmorgen eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Es handelt sich laut Polizei um eine 250 Kilo schwere US-Sprengbombe. Sie soll am Donnerstagnachmittag von den Experten des Kampfmittelräumdienstes des Regierungspräsidiums Darmstadt entschärft werden. Innerhalb eines Radius von 500 Metern müssen Bewohner ihre Häuser und Mitarbeiter die im Industriegebiet "Temperwiesen" gelegenen Unternehmen verlassen. Auch ein Seniorenheim und ein Kindergarten sind in dem Evakuierungsgebiet.

Nach Angaben von Edgar Arnold von der Grünberger Stadtverwaltung wurde die Bombe bei Sondierungsarbeiten auf einem Privatgrundstück gefunden, auf dem eine Fotovoltaikanlage errichtet werden soll. Bekanntlich wurde der Grünberger Bahnhof während des Zweiten Weltkrieges stark bombardiert.

Im Industriegebiet sind diverse Unternehmen von der Evakuierung betroffen. Ebenso ein Wohngebiet, der Bau- und Servicehof der Stadt, der Kindergarten "Am Rondell" und das Seniorenheim in der Londorfer Straße.

Kräfte von Polizei und Feuerwehr fordern aktuell die Bewohner auf, ihre Häuser zu verlassen. Laut Arnold stellt die Stadt Grünberg die Gallushalle als Anlaufstelle zur Verfügung.