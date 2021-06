Weniger organisiert, mehr individuell

Julia Erb

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Äußerungen menschenfeindlicher und demokratiefeindlicher Einstellungen im öffentlichen Raum sind 2020 und im ersten Quartal 2021 präsenter gewesen als noch im Vorjahr. Dabei hat es weniger organisierte rechtsextreme Aktionen und Feiern gegeben als 2019, was mit den Pandemie-bedingten Einschränkungen im Zusammenhang stehen könnte. Auffallend zugenommen haben hingegen individuelle Äußerungen und Aktionen, bei denen etwa einzelne Personen öffentlich „Heil Hitler“ gerufen sowie den Hitlergruß gezeigt haben oder bei denen Aufkleber mit rechtsextremen Inhalten angebracht worden seien. Und das in einem Ausmaß, wie er zuvor noch nicht habe dokumentiert werden musste. Diese Erkenntnisse aus dem „Monitoring demokratiefeindlicher Vorkommnisse“ wurden bei der fünften Arbeits- und Vernetzungstagung „Demokratie und Toleranz im Landkreis Gießen stärken“ vorgestellt. Veranstaltet wurde die Tagung online von der Fachstelle für Demokratie und Toleranz, die der Jugendförderung des Landkreises Gießen angegliedert ist.

Gegenstand des Monitorings sei es, eine kontinuierliche Dokumentation anzufertigen, die eine Einschätzung der Situation in Stadt und Kreis Gießen bezüglich demokratiefeindlicher Vorfälle und Strukturen erlaube, erläuterte Nadya Homsi von der Fachstelle. So wolle man ein Instrument erhalten, mit dem man Tendenzen rechtzeitig wahrnehmen und daraus präventive sowie intervenierende Handlungsoptionen ableiten könne.

Ausgewertet würden dazu lokale Presseberichte und Internetquellen. Über einen Erfassungsbogen, der bei der Fachstelle zu bekommen ist, kann außerdem jeder Bürger entsprechende Vorfälle melden, bei denen er persönlich Zeuge geworden ist. Dies sei auch anonym möglich.

31 Vorkommnisse

Wie der Übersicht zu entnehmen war, sind 2020 31 demokratiefeindliche Vorkommnisse im Landkreis Gießen dokumentiert worden, im ersten Quartal 2021 weitere zehn. Trotz der anzunehmenden Unvollständigkeit dieser Auflistung bilde das Monitoring vieles ab, betonte Homsi. Eingebettet ist dieses in das landesweite Monitoring des Demokratiezentrums Hessen.

„Mir passiert mehr im Alltag, ich bin häufiger konfrontiert mit Situationen, wo ich mich positionieren muss, wo ich beispielsweise Rassismus mitbekomme oder Stigmatisierung, Diskriminierung“ – solche Berichte seien 2020 deutlich vermehrt eingegangen, ergänzte Julia Erb von der Fachstelle.

Neu seien seit 2020 Geschehnisse im Zusammenhang mit Protesten gegen die Corona-Maßnahmen. Bei Demonstrationen seien Verschwörungstheorien verbreitet worden und einzelne rechtsextreme oder der Reichsbürgerbewegung zuzuordnende Akteure seien dort aufgetreten. Veranstalter und weitere Teilnehmer hätten sich zumeist nicht klar von diesen abgegrenzt.

Auch der Antisemitismus sei im Landkreis Gießen auffälliger geworden, erläuterte Erb weiter. Im Zusammenhang damit sei ihnen Geschichtsrevisionismus, Holocaust-Verharmlosung und Verherrlichung des Nationalsozialismus begegnet. Weitere dokumentierte Vorfälle beträfen Hasskommentare und Teilen von rechtsextremen Inhalten im Internet, Bedrohung von Journalisten und Kommunalpolitikern sowie rassistische Diskriminierung.

Zielsetzung der Tagung war es, die gemeinsame Arbeit und Vernetzung verschiedener Akteure für ein tolerantes und demokratisches soziales Miteinander im Landkreis Gießen zu stärken. Eingeladen waren Bürger, die bereits aktiv im Bereich Demokratie- und Toleranzförderung arbeiten oder ihre Arbeit um dieses Themenfeld erweitern wollen.

Unter den mehr als 70 Teilnehmern waren Sozialarbeiter, Projektkoordinatoren, Jugendpfleger und Mitarbeiter von Beratungsstellen, aber auch Schüler aus dem Landkreis Gießen.

Als Referentin zugeschaltet war Dr. Ursula Birsl, Professorin für Demokratieforschung an der Philipps-Universität Marburg. Mit ihrem Vortrag „Warum sind Demokratien so fragil? – Zur Entwicklung der Demokratie in Deutschland“ führte sie ins Thema ein. Birsl zeigte darin auf, wie Demokratie an Qualität verliere, wie sich dieser Prozess im Umgang mit der Corona-Pandemie beschleunige, welche Rolle auch die sozialen Netzwerke dabei spielten und was jeder dagegen tun könne.

Workshops

Am Nachmittag hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, sich mit dem Tagungsthema aktiv auseinanderzusetzen. „Demokratie schützen, aber wie?“ und „Mit dem Losverfahren Politik gestalten – welches Potenzial haben Bürgerräte?“ waren zwei der angebotenen Workshops, in denen diskutiert werden konnte. In einem weiteren Workshop wurden Methoden vermittelt, um Selbstvertrauen und demokratisches Bewusstsein bei Kindern und Jugendlichen zu stärken. Exklusiv für Schüler gab es ein Workshop-Angebot unter dem Motto „Ich und die Demokratie“. Dort konnten sie sich mit den Fragen beschäftigen, was sie unter Demokratie verstehen, wo ihnen undemokratisches Verhalten begegnet und wie sie selbst ihre Umgebung mitgestalten können. Foto: Ferber