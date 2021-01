„Weniger Wahlkampfpolemik“

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red/vb). „Monatelang war CDU und FDP im Landkreis der Schutz der Bewohner in Alten- und Pflegeheimen keinen Antrag wert“, ärgert sich Reinhard Hamel, Fraktionsvorsitzender der „Gießener Linken“ in einer Pressemitteilung. „Wenn der CDU-Fraktion – nach eigener Aussage – schon zu Beginn der Pandemie klar war, dass für Pflegeheimbewohner ein erhöhtes Risiko besteht, wieso hat sie es versäumt, dementsprechende Anträge und Anfragen zum Schutz dieser Risikogruppe im Kreistag zu stellen?“

Und die von der CDU angegriffene Koalition? „Sie reagiert wie immer“, meinte Kreistagsmitglied Stefan Walther. „Kein einziges selbstkritisches Wort. Die Verantwortung wird in großen Teilen auf andere weggeschoben, die Heime hätten schließlich auch Eigenverantwortung und die Fach- und Rechtsaufsicht läge beim Regierungspräsidium, es werde nach Lösungen auf Landesebene gesucht. Jedes Argument scheint wichtig, wenn es der Rechtfertigung eigener Versäumnisse dient. Ist die Zuständigkeit von Bedeutung, wenn es um die Rettung von Menschenleben geht? Videokonferenzen mit den Heimleitungen sind keine Hilfe.“

Erst durch den Antrag „Schutz und Hilfe für Risikogruppen“, den die „Gießener Linke“ zur Dezember-Sitzung des Kreistages vorgelegt hatte, sei überhaupt Bewegung in der Sache gekommen und die Landrätin habe kurz vor Weihnachten verpflichtende Schnelltests für Besucher von Alten- und Pflegeheimen angeordnet. Bis dahin habe es nur mahnende Worte, Appelle und die Aufforderung an Heimleitungen gegeben, das Notwendige zu tun. Es habe keinerlei verpflichtende Gesundheitsschutzmaßnahmen gegeben, die über die üblichen, allgemein gültigen Abstands- und Hygienemaßnahmen hinausgingen.

Und auf die praktischen Schritte zur Umsetzung der auch im Antrag formulierten Forderungen, Sammelanruftaxis statt ÖPNV preiswert anzubieten und besondere Einkaufszeiten für ältere Menschen einzurichten, „warten wir bis heute“, stellt die Fraktion in ihrer Pressemitteilung fest.

Sicherlich könne man weder den Landkreis noch die Landrätin für fehlendes Personal im Pflegebereich verantwortlich machen, aber die mittlerweile katastrophale Situation im Gesundheitswesen zeige überdeutlich, zu was das Kaputtsparen geführt habe.

Aus Sicht der „Gießener Linken“ sollten sich „die politischen Akteure besser etwas weniger um öffentlichkeitswirksame Wahlkampfpolemik, sondern mehr um den tatsächlich erforderlichen Gesundheitsschutz kümmern“. Das gelte selbstverständlich nicht nur für Heime. Man frage sich schon die ganze Zeit, wer die Einhaltung von Gesundheitsschutzmaßnahmen in Produktionsbetrieben und Büros kontrolliere.

Nicht abgestimmt

Der besagte Antrag war in der jüngsten Kreistagssitzung nicht abgestimmt worden, da sich einige Punkte zwischen Antragstellung und Beratung erledigt hatten. Dies betraf die regelmäßigen Tests des Personals in Pflegeheimen und die kostenlose Abgabe von FFP2-Masken an alle Bürger über 65 Jahren (siehe obenstehenden Bericht).

Grundlage des Antrags waren Beschlüsse in Tübingen. Letztlich blieben noch zwei Punkte übrig. Die „Gießener Linke“ forderte Gespräche mit den Organisationen des Einzelhandels, um morgens einen zeitlichen Korridor von ein bis zwei Stunden für Menschen über 65 zum Einkaufen vorzuhalten. Landrätin Anita Schneider (SPD) hatte im Kreistag gesagt, dass sie kein Problem damit habe, mit den Bürgermeistern zu reden, dass diese mit den Geschäften über einen solchen Zeitkorridor sprechen.

Außerdem wurde in dem Antrag gefordert, dass ältere Bürger ohne Aufpreis anstelle des Busses auch ein Anrufsammeltaxi nutzen können sollten. Fraktionsvorsitzender Reinhard Hamel erwartete durch eine Umsetzung weder massive Kosten noch Aufwand. Er hielt diesen Punkt für „dringend und notwendig“.

Die Landrätin hatte dazu allerdings auf die Bürgerbusse hingewiesen, die es in den Kommunen gebe. Deshalb bestehe wohl kein Bedarf. Sie sagte zu, darüber mit den Bürgermeistern zu sprechen. Daraufhin kündigte Hamel an, dass nicht abgestimmt werden solle.