"Wer lange singt, wird alt"

Der Gemischte Chor "O-Ton" unter der Leitung von Matthias Schulze. Foto: Zielinski

Oppenrod"Allesimada" ertönte es im Hof des Oppenröder Bürgerhauses. Bereits zum dritten Male trafen sich die Sänger des Gemischten Chores "O-Ton" und des Männerquintetts "Handvoll" des Gesangvereins Sängerlust zum gemeinsamen Proben im Freien.

"Das erste Mal bei schönem Wetter", freute sich der Vorsitzende Michael Blöcher. Nachdem Corona-bedingt die gemeinsamen Proben seit Mitte März ausfallen mussten, sind die Aktiven vom Proben im Freien begeistert. "Für die Sänger ist es gut, im Freien zu proben. Dabei müssen die Ohren viel mehr gespitzt werden", erklärte Chorleiter Matthias Schulze. Vor allem für Menschen, die schlecht hörten, sei dies eine echte Herausforderung.

Während der "Zwangspause" haben die Sänger nicht auf der faulen Haut gelegen. Im Gegenteil: Online-Singstunden, bei denen jeder Teilnehmer ähnlich wie bei Videokonferenzen vor dem Bildschirm sitzt und der Chorleiter die Musik spielt sowie eine Übungs-CD haben geholfen, die Zeit zu überbrücken.

"Mindestens sechs Leute haben an den Online-Singstunden donnerstags teilgenommen", unterstrich Schulze. Die Hördateien hätten etwa 40 Prozent der Chormitglieder genutzt. So konnten auch schon neue Lieder wie "Can't help falling in love", "Think of me" oder "As tears go by" einstudiert werden. "Wer Lust und Zeit hatte, konnte einfach unabhängig der Proben für sich üben."

Das breit gefächerte Repertoire des Gemischten Chors reicht von Gospel über Schlager bis hin zu Popsongs und englischsprachigen Volksliedern. Das Männerquintett singt überwiegend Gospelsongs, Volkslieder und Pop. Der Männerchor, der aus Altersgründen noch nicht mit dem Proben angefangen hat, hat sich ausschließlich dem deutschen Volkslied verschrieben. "Der Altersdurchschnitt unseres Männerchors liegt bei 78 Jahren", erzählte Michael Blöcher. Hier würden dringend neue Mitglieder gesucht.

Erstmals hatten sich auch Zuhörer eingefunden, die den Chören eifrig Applaus spendeten und auch den ein oder anderen Kommentar abgaben. "Der nächste Auftritt des gemischten Chors wird am 10. September im Rahmen von 'Musik im Park' im Großen-Busecker Schlosspark sein", erklärte der Vorsitzende. Da sei es gut, schon mal ein Feedback zu erhalten. Weitere Termine seien derzeit schwer zu planen.

"Wer lange singt, wird alt", ist die Devise von Wilfried Jung. Mit 80 Jahren ist er das älteste Mitglied im Gemischten Chor. Und ein echtes Urgestein ist er auch: Bereits mit 14 Jahren hat er begonnen im Oppenröder Chor zu singen. Während der probenfreien Zeit hat er eifrig zuhause mit der Übungs-CD gearbeitet. Für das Online-Singen hingegen konnte er sich nicht begeistern. "Da fehlt mir auch einfach das Equipment", sagte er. Vom Oppenröder Platt bis hin zu englischen Popsong beherrscht Jung das komplette Repertoire des Chors.

Auch Heike Hartmann hat lieber für sich alleine geübt. Bereits seit Gründung des Gemischten Chors ist sie dabei. Darüber hinaus singt sie in drei weiteren Chören, die ebenfalls von Matthias Schulze geleitet werden. "Ich war sehr traurig, dass es so lange keine gemeinsamen Proben gab", betonte sie. Umso glücklicher ist sie nun, wieder mit den anderen Aktiven singen zu können.

Derzeit zählt die Oppenröder "Sängerlust" 110 Mitglieder, davon 24 Aktive. "Wir sind immer auf der Suche nach gesanglicher Verstärkung", hob Michael Blöcher hervor. Fotos: Zielinski