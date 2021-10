Werbeaktion trägt bereits Früchte

Preisübergabe für eifrige Mitgliederwerbung mit (v.l.): Simone Schmadel (Wetterfeld), Jutta Mulch (Inheiden), Bezirksvorsitzende Christel Gontrum, Helga Bechthold (Allendorf/Lda), Birgit Mandler (Lahntal/Heuchelheim) und stellvertretende Bezirksvorsitzende Trude Wagner. Foto: Wißner

KREIS GIESSEN - Gab es 2019 noch einen prall gefüllten Veranstaltungskalender mit Vorträgen und reisen in allen der 29 Ortsvereine, so führte die Coronakrise auch beim Bezirkslandfrauenverein Gießen im vergangenen Jahr zu einem erheblichen Rückgang an Aktivitäten. "Ich freue mich, dass wir uns endlich wieder persönlich treffen können", begrüßte Bezirksvorsitzende Christel Gontrum im Dorfegemisnchaftshaus Inheiden die Vertreterinnen der Ortsvereine. Bedingt durch die Coronapandemie und der damit verbundenen Absage aller Veranstaltungen im vergangenen Jahr, ging es bei den beiden Vertreterinnenversammlungen um die beiden Jahre 2019 und 2020.

"Alle Veranstaltungen, die geplant waren, mussten leider abgesagt werden. Vorstandssitzungen und Vorsitzendenkonferenzen wurden über Video per Zoom durchgeführt, um in Kontakt zu bleiben", so Gontrum, die zusammen mit ihren Vorstandsmitgliedern den Kontakt zu den Ortsvereinen auch durch Video-Lesungen, ein Video-Seminar "Fit für den Frühling" sowie Kochen in der Schauküche in Utphe und einem Sommerrätsel hielt. Im Coronjahr musste der Bezirksverein einen leichten Mitgliederrückgang verbuchen. So zählten die 29 Ortsvereine zum Jahresultimo insgesamt 2.712 Mitglieder. Eine Mitgliederwerbeaktion wurde berits gestartet und jene Ortsvereine mit dem größten Zugang wurden nun ausgezeichnet. Hier verzeichnete Inheiden einen Zuwachs von 17, Wetterfeld von sechs sowie Allendorf/Lda und Lahntal/Heuchelheim mit jeweils fünf Mitgliedern. Die hierfür vom Bezirksverein ausgelobten Prämien konnten Jutta Mulch (Inheiden) mit 100 Euro, Simone Schmadel (Wetterfeld) mit 50 Euro sowie jeweils 30 Euro Helga Bechthold (Allendorf/Lda) und Birgit Mandler (Lahntal/Heuchelheim) in Empfang nehmen. Auch den Gewinnerinnen des Corona-Bilderrätsels konnten nun ihre Preise übergeben werden, nachdem Gewinnerin Tanja Schaub (Villingen) ihren Preis bereits erhalten hatten konnten nun Birgit Gondolf (Inheiden), Gerdi Bursig (Heuchelheim), Ingrid Paul (Villingen) und Carmen Körber (Bettenhausen) ihre Preise in Empfang nehmen. Gratuliert wurde Christina Diehl (Rodheim/Steinheim/Rabertshausen), Sylvia Kasperkowitz (Bettenhausen), Mechthild Schäfer (Albach), Margit Schmidt (Alten-Buseck), Marie Luise Geis (Ettingshausen), Christine Fritz (Langd), Petra Erbe (Ettingshausen), Roswitha Deibel (Staufenberg), Gudrun Henß (Alendorf/Lda) und Ingrid Klinker (Alten-Buseck). Bereits im Juli hatte der Bezirkslandfrauenverein 8500 Euro unter dem Motto "LandFrauen unterstützen LandFrauen" für die Hochwasseropfer eingesammelt und vor Ort in Kerpen übergeben. Für diese überwältigende Resonanz dankten Gontrum und ihre Stellvertreterin Trude Wagner (Grüningen) nochmals allen Ortsvereinen und Unterstützern, denn die Aktion sei längst noch nicht beendet, seien bereits weitere 4000 Euro auf dem Spendenkonto eingegangen.