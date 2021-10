Werke von Christel Dern im "Bürgertreff Allendorfer Altstadt"

Historisches und Modernes: Christel Dern auf dem Plüschsofa, direkt unter einem ihrer Gemälde. Foto: Wisker

ALLENDORF/LDA - Erst kürzlich wurde die neu gestaltete Remise in Allendorf eröffnet und ist nun der "Bürgertreff Allendorfer Altstadt". Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen waren nötig, um aus dem Gemäuer, das eigentlich mal ein Unterstellraum für - heute historische - Landmaschinen war, ein Schmuckstück zu machen.

Das ist rundum gelungen. Doch auch die schönsten Räume brauchen etwas, das den letzten Schliff gibt, das besondere Ambiente hervorhebt. Auch das ist gelungen: An den Wänden findet man Gemälde, in einem zur Vitrine umgewandelten Bauernschrank Skulpturen. Alle Werke stammen von Christel Dern. Die Mainzlarer Künstlerin ist über die Region hinaus bekannt und schon 2018, bei der Gestaltung der "Bärtze Dass", folgte man beim Heimat- und Verkehrsverein dem Motto: Wenn etwas gut werden soll, gibt man es in kundige Hände.

Gleiches dachten sich Brunhilde Trenz, Vorsitzende des Heimatvereins, und ihre Mitstreiter wohl auch bei der akutellen Aussstellung in der neuen Remise. "Wir haben die Auswahl der Bilder an die Inneneinrichtung angepasst", erklärte Christel Dern. Die Ausstellung folgt keinem Thema, sondern orientiert sich an den historischen Möbeln, greift die Farben der Stoffe auf und setzt trotzdem einen Kontrast zu Bauernschränken und Co, Es ist wieder einmal die ganz persönliche Note von Dern, die hier zum Tragen kommt. Über Großmütterchens Kuschelsofa hängt ein modernes, eher abstraktes Gemälde. Statt Goldrandteller und Sammeltassen füllen Derns Skulpuren die Vitrine. Impressionen von Fachwerk, von Küste und Meer, aber auch grafisch anmutende Bilder ziehen die Blicke auf sich. "Das ist zur Zeit mein Lieblingsbild", verrät die Künstlerin und zeigt auf ein Gemälde voller Blumen. Betrachtet man die Blütenpracht aus der Nähe, zeigt sich, dass nicht nur die Farben, sondern auch die Textur - die man am liebsten gleich ertasten möchte - den Blick auf sich zieht. Eben ein "echter Dern".

Denn Christel Dern als "Hobbykünstlerin" zu bezeichnen, käme ihrem Wirken kaum nahe. Auch wenn es 1994 mit einem Volkshochschulkurs in Aquarellmalerei anfing, hat sich die Mainzlarerin seither zu einer Künstlerin entwickelt, die bereits etliche Preise und Auszeichnungen eingeheimst hat. Davon, dass sie auch über die Region hinaus bekannt ist, zeugen Ausstellungen nicht nur im hiesigen Raum, sondern in der ganzen Bundesrepublik und sogar Tschechien und Ungarn. Die Werke, die im Laufe von über 25 Jahren entstanden sind, zeugen von ihrer immensen Lust, immer etwas Neues zu erproben, neue Wege zu gehen. "Ich habe nicht das Bedürfnis, etwas gut zu machen, was gut zu machen vorgeschrieben ist", sagt sie einmal in einem Interview mit dem Anzeiger. Malen ist für sie ein Prozess, in dessen Verlauf schon mal etwas verworfen, übermalt, neu in Angriff genommen wird. Manchmal hält sie inne und stellt fest: "So, wie es jetzt gerade ist, ist es eigentlich gut".

Von den Anfängen, der Aquarellmalerei nach Vorlage, ging sie über zu Acrylfarbe und zur Mischtechnik. Sie fand nach und nach ihren Weg zur freien Malerei, vom Gegenständlichen zum Abstrakten, zu dem Stil, der heute ihre ganz persönliche Note ausmacht, ihren eigenen Stempel trägt. Davon kann man sich nun auch im "Bürgertreff", der alten Remise, überzeugen. Übrigens: Von jedem verkauften Bild, von jeder verkauften Skulptur gehen zehn Prozent an den "Bürgertreff".

Ganz spontan bietet Christel Dern außerdem an, ihr Atelier in Mainzlar zu öffnen: "Ein offenes Atelier nach telefonischer Absprache, das wär's. Gerade wegen der Pandemie sind doch so viele Ausstellungen ausgefallen." Wer das Angebot annehmen möchte, kann sich bei Christel Dern unter 06406/3968 gerne melden.