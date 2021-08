Werkstücke so individuell wie die Schülerinnen

Mit ihren Lehrerinnen freuten sich die zwölf Gesellinnen über die erfolgreichen Prüfungen. (Foto: Scheer)

KREIS GIESSEN - (red). An der Willy-Brandt-Schule (WBS) haben kürzlich frisch gebackene Maßschneiderinnen der Modeschule Gießen ihre Gesellenbriefe erhalten. Über drei Jahre haben die Auszubildenden in den gut ausgestatteten Werkstätten der WBS das Handwerk der Maßschneiderei erlernt. Auch der Theorieunterricht kam nicht zu kurz.

Nach einer intensiven Woche, in der das individuelle Gesellenstück geschneidert wurde, können die zwölf Schülerinnen sehr zufrieden sein. Alle hatten bereits im Mai die theoretische Prüfung. Die Ensembles aus Rock oder Hose mit Blazer oder Kleid mit Mantel – jeweils geschmückt mit interessanten und teils ausgefallenen Ideen wie Wattestopferei, Shibori-Sticktechnik oder Spitzeneinsätzen – sind so individuell wie die Schülerinnen selbst. Die Prüfungskommission mit der Vorsitzenden Astrid Kaiser war deshalb auch sehr angetan von Gestaltung, Fertigungstechniken und Materialien, die in den Fachgesprächen ausführlich thematisiert wurden.

Besonders erwähnenswert sind die Arbeiten von Maria Effing mit einem „sehr gut“ in Theorie und Praxis sowie eine weitere Bestnote in der Praxis für Hannah Gerlach.

Die Klassenlehrerinnen Natalie Nurbakhsch und Heike Scheer sowie Prüfungsvorsitzende Kaiser übergaben die Gesellenbriefe und Zeugnisse. Die zuständige Abteilungsleiterin Sylvia Brand hatte die Ergebnisse in dieser schwierigen Zeit gewürdigt. So war die gesamte Klasse mehrfach im Distanzunterricht und konnte ihr Können durch Ausfall der traditionellen Modenschau nicht unter Beweis stellen.

Stolze Gesellinnen sind Caterina Aloisio, Andreea Croitor, Maria Effing, Jaqueline Fuhrländer, Hannah Gerlach, Julia Kautz, Tamara Noppes, Anna Prause, Annabell Sahin, Anne Schauenberg, Nancy Schneider und Isabell Sorge.