"Wert auf geprüfte Produkte legen"

Eltern greifen gerne zu den altbewährten Schwimmflügeln. Foto: RP Gießen

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen (red). Der Sommer ist - mehr oder weniger - da. Und Corona lässt es zu, dass Freibäder ihre Pforten öffnen dürfen. "Doch egal, ob die Abkühlung im Freibad, Pool, See oder Meer gesucht wird - Sicherheit ist das A und O. Das gilt insbesondere für die Kinder, die noch nicht oder nicht gut schwimmen können und auf Schwimmhilfen angewiesen sind", betont der Gießener Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich (CDU) in einer Pressemitteilung. In seiner Behörde arbeiten Experten für den Bereich technischer Verbraucherschutz und Produktsicherheit. Sie geben Tipps zum richtigen Umgang mit Schwimmflügeln und Co., damit die Eltern beim Toben ihres Nachwuchses unbesorgt sein können.

"Bereits beim Kauf von Schwimmhilfen sollte Wert auf sichere und geprüfte Produkte gelegt werden. Ein entsprechendes Qualitätsmerkmal ist neben dem GS-Zeichen auch eine ausführliche Gebrauchsanleitung in deutscher Sprache", sagt RP-Verbraucherschutzexperte Stefan Wingenbach.

Eltern greifen gerne zu den altbewährten Schwimmflügeln. "Sie werden dem Bewegungsdrang der Kinder gerecht und nehmen ihnen die Angst vor dem Untergehen." Der Experte rät jedoch, beim Kauf darauf zu achten, dass diese Schwimmflügel jeweils zwei Luftkammern besitzen und vor dem Benutzen einen Tag lang aufgeblasen an der frischen Luft liegengelassen werden sollten. So lassen sich frühzeitig etwaige Beschädigungen erkennen. "Haben die Schwimmflügel ein Loch, ist es ratsamer, neue zu kaufen, als sie selbst zu flicken", findet Wingenbach.

Daneben gibt es Schwimmgürtel. Sie eignen sich jedoch mehr für ältere Kinder, die zwar noch nicht richtig schwimmen, sich aber schon über Wasser halten können. Schwimmwesten - nicht zu verwechseln mit Rettungswesten - können auch eine Alternative sein, wobei sie durch die eingeschränkte Bewegungsfreiheit wesentlich unbeliebter bei den Kindern sind.

Aufblasbare Spielzeuge oder Luftmatratzen sind als Schwimmunterstützung hingegen völlig ungeeignet. "Die Außenhaut ist meist rutschig und in Verbindung mit Sonnencreme glitschig, weshalb selbst Schlaufen und Griffe keinen Halt bieten würden." Als besonders kritisch sieht Wingenbach den Kinderschwimmsitz an. "Gerade im flachen Wasser wird er für die Kleinen zur großen Gefahr, da es für sie unmöglich ist, sich daraus zu befreien, sollte die Sitzhilfe umkippen."

Deshalb richtet der Experte seinen Appell vor allem an die Eltern: "Egal, ob bei Wasserspielzeugen oder Schwimmhilfen, die Gefahrenhinweise sollten immer genau gelesen und vor allem ernstgenommen werden." Unabhängig davon sollten Kinder, solange sie nicht sicher schwimmen können, ununterbrochen beaufsichtigt werden, auch wenn sie mit Schwimmhilfe ins Wasser gehen. Und wer mit Kanu oder Boot unterwegs ist, sollte immer dafür Sorge tragen, dass Kinder eine Rettungsweste tragen. Anders als eine Schwimmweste hat sie einen Kragen, einen größeren Auftrieb und sorgt dafür, dass man immer mit dem Gesicht nach oben schwimmt - selbst im Falle einer Bewusstlosigkeit.