Wettenberg: Marc Nees wirbt für mehr Miteinander

Kandidat Marc Nees stellte sich und sein Programm vor. Foto: Kah Acosta

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETTENBERG - Bald steht in Wettenberg die Bürgermeisterwahl an. Kandidat Marc Nees (parteilos) stellte nun sein Wahlprogramm vor. Auch bei starkem Regen konnte Nees zahlreiche interessierte Bürger im Außenbereich der Gaststätte Erlenhof begrüßen.

Er habe schon sein gesamtes Leben in der Gemeinde verbracht, kenne also die Menschen und ihre Wünsche in Wettenberg sehr gut, erklärte er. Der Grund für seine eigene Kandidatur sei eine kommunalpolitische Unzufriedenheit gewesen. Nees lobte zwar die gute Ausgangssituation in Wettenberg und die Arbeit der Gemeindevertretung, des Gemeindevorstands sowie des Bürgermeisters. Dennoch brauche es einen neuen Impuls im Amt des Bürgermeisters. Mit seinem Motto "#wohlfühlen in Wettenberg" möchte er dies in die Tat umsetzen.

Bürgerbeteiligung

Neben wichtigen Baumaßnahmen, wie Kindertagesstätten oder der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, stellte Nees klar: "Das wichtigste Projekt ist für mich kein Bauprojekt, sondern das Miteinander in unserer Gemeinde wieder zu stärken. Das bedeutet, die vielfältige Arbeit der ehrenamtlichen Tätigen in den Vereinen, Politik und Initiativen, zu fördern." Die Zuhörer zeigten sich begeistert und applaudierten. Besonders wichtig sei ihm zudem die Bürgerbeteiligung und Mitsprache. Um dies zu fördern, möchte er einen anonymen Kummerkasten einrichten sowie offene Bürgersprechstunden etablieren.

Ein weiterer Themenblock lässt sich unter der Überschrift "Gewerbe erhalten. Ansiedlung fördern.", zusammenfassen. "Die weniger großen Betriebe fühlen sich hier oftmals deutlich vernachlässigt", erklärte Nees. Um dies zu ändern, plant der Bürgermeisterkandidat regelmäßig mit den Gewerbetreibenden in Kontakt zu treten und junge Unternehmer oder Start-Ups bei ihren Ideen zu unterstützen. Weitere Ziele stellt Nees in seinen Flyern genauer vor.

Am Ende seiner Rede gab Nees einen Ausblick auf seine weiteren Wahlkampfaktivitäten: "Ich möchte betonen, dass das persönliche Gespräch mit den Wählerinnen und Wählern notwendig ist. Durch Corona war das bislang nicht möglich. In den nächsten Wochen werde ich allerdings Vorort-Aktionen durchführen, um mit den Menschen in Wettenberg in Kontakt zu kommen." Außerdem werden jegliche Social-Media-Aktivitäten fortgesetzt und durch neue Formate ausgebaut, so Nees abschließend.