Wettenberg: Pizzaboten überfallen und Ex-Schwager erpresst

Das Amtsgericht verurteilte den Angeklagten nach Jugendstrafrecht zu zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis.

Wettenberg (jem). Wäre die Tat nur knapp zwei Monate später passiert, hätte es für den Angeklagten deutlich schlechter ausgehen können. Das betonte am Mittwochnachmittag am Gießener Amtsgericht nicht nur Staatsanwältin Daniela Zahrt, sondern auch der Vorsitzende Richter des Schöffengerichts, Heiko Kriewald. So entging der heute 21-Jährige der Verurteilung nach Erwachsenen-Strafrecht - und damit einer Haft von wohl fünf Jahren - nur knapp, da er zum Tatzeitpunkt 20 Jahre und zehn Monate alt war und damit noch als Heranwachsender galt. Der junge Mann muss wegen einer schweren Körperverletzung, eines versuchten schweren Raubes plus einer versuchten Erpressung für zwei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis.

"Wir haben uns mit der Entscheidung schwer getan, aber schließlich doch für das Jugendstrafrecht entschieden", erklärte Kriewald bei der Urteilsverkündung. Vor allem, weil ein Gutachter dem Iraner eine emotionale und soziale Unreife attestierte.

Das Schöffengericht hoffe, dass die klaren Strukturen im Gefängnis den Mann, der 2015 nach Deutschland kam, festigen, er erwachsen werde und ein straffreies Leben führen könne. Das gelang dem jungen Mann in der Vergangenheit nicht immer. Höhepunkt seiner Strafakte und Grund für seine jetzige Verurteilung: die Tat am 31. Oktober 2019, wobei das genaue Motiv am Prozesstag nicht gänzlich geklärt werden konnte.

Geld gestohlen

Nach Angaben des Angeklagten lag die Vorgeschichte einige Monate zurück. Der 21-Jährige erhielt nach einem Freispruch 4500 Euro als Entschädigung für seine Untersuchungshaft. Dies habe er seinem 24-jährigen Bekannten erzählt, mit dem er dann ausging - mit dem Geld in der Tasche. Auf dem Nachhauseweg wurde der junge Mann von einer Gruppe überfallen, die ihm das Geld stahl. Der Angeklagte vermutete, dass sein Bekannter in die Sache verwickelt war und forderte das Geld zurück, was dieser ablehnte.

Einige Zeit verging und der 21-Jährige sah den Mann in einer Wettenberger Pizzeria wieder. "Ich war so wütend und wollte eigentlich hineinstürmen und ihn schlagen", erzählte der junge Mann dem Richter. Doch seine Begleiter, die mit ihm in der Asylunterkunft in Wettenberg lebten, hätten ihn zu einem anderen Plan überredet. "Die Afrikaner riefen bei der Pizzeria an und bestellten drei Familienpizzen. Außerdem sagten sie, dass die Lieferfahrer genügend Wechselgeld mitbringen sollten, weil sie nur einen 200-Euro-Schein hätten." Als der 24-Jährige gemeinsam mit einem weiteren Pizzaboten das Gelände "Am Schacht" betrat, suchten sie getrennt voneinander den Kunden, der das Essen bestellt hatte.

"Plötzlich wurde ich am linken Arm festgehalten und jemand schlug mit einer Metallstange auf mich ein", erinnert sich der 24-Jährige. Immerhin konnte er seinen Arm so weit nach oben reißen, dass sein Kopf vor den Schlägen geschützt war - darauf zielte der Täter auch, wie er vor Gericht zugab. "Töten wollte ich ihn aber nicht, sonst hätte ich ein Messer genommen", sagte der Iraner, dem die Schwere der Tat nicht bewusst zu sein schien.

Nach drei bis vier Schlägen ließ er von seinem mittlerweile auf dem Boden liegenden Opfer ab, weil er Angst hatte, dass er tot sei. Das Opfer selbst sprach eher von sieben bis acht Schlägen. Zudem habe sein Bekannter erst aufgehört, nachdem er ihn erkannt habe und sein Kollege samt anderer Personen aus der Asylunterkunft zur Hilfe eilte. "Geld, gib mir Geld", soll der 21-Jährige zuvor noch gefordert haben. Laut Anklageschrift soll der Täter dann zum Auto des Pizzaboten gelaufen sein und daraus das Portemonnaie geklaut haben. Da weder der sonst geständige 21-Jährige, noch das Opfer dies bestätigen konnten, wurde dieser Anklagepunkt fallen gelassen. Die beiden Afrikaner, die bei der Pizzeria anriefen, hätten weiter nichts mit der Tat zu tun, so der Beschuldigte.

Zwei Tage später ereignete sich der nächste Vorfall. Der 21-Jährige fuhr gegen Mittag zu der besagten Wettenberger Pizzeria, die seinem ehemaligen Schwager gehört. Dort - das gab der Täter zu - hat er 10 000 Euro vom Besitzer verlangt. Falls er das Geld nicht bekomme, käme er mit einer Gruppe wieder, um den Laden zu zerstören. "Er hatte meiner Schwester, seiner ehemaligen Frau, Goldschmuck geklaut und damit das Geschäft eröffnet. Außerdem hat er sie während der Ehe geschlagen", erklärte der 21-Jährige. Diese Ungerechtigkeit wollte er wieder gutmachen.

Der Ex-Schwager ging aber nicht auf die Erpressung ein, sondern rief die Polizei, nachdem der 21-Jährige ihm bis zum Abend Bedenkzeit gegeben hat. Dieser wurde wenige Tage später verhaftet und sitzt seither in der Justizvollzugsanstalt in Wiesbaden. Es tue ihm leid, was er seinem Bekannten angetan hat, erklärte er. "Das passiert nie wieder."