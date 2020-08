1 min

Wettenberger bei Streit um Drohne erstochen

Ein Streit wegen einer Flugdrohne an der Burg Gleiberg endete am Samstag blutig: Ein 69-jähriger Drohnenpilot stach einem 55-Jährigen in den Oberkörper. Das Opfer starb später im Krankenhaus.

Von red