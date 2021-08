Wettenberger Schwestern unterstützten wieder Flüchtlinge auf Lesbos

Lara und Ulrike Gruber übergaben dieser Familie unter anderem einen Kinderwagen. Foto: Gruber

KROFDORF-GLEIBERG - Hunger ist aktuell das größte Problem im Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos. Diesen Eindruck haben die Schwestern Lara und Lucie Gruber aus Krofdorf-Gleiberg gewonnen, die gemeinsam mit ihrer Mutter Ulrike und weiteren Helfern auf der Insel waren, um den Flüchtlingen zu helfen. "Lesbos 2.0" haben sie ihre neuerliche Hilfsaktion genannt, nachdem sie im vergangenen Jahr einen Hilfstransport mit mehreren Kleinlastwagen voller Spenden nach Griechenland gebracht hatten (diese Zeitung berichtete mehrfach). Diesmal hatten sie Spenden von knapp 20 000 Euro gesammelt, von denen vor Ort Hilfsgüter gekauft wurden.

Die Zustände hätten sich im Vergleich zum Vorjahr "dramatisch zugespitzt und sind eigentlich unbeschreiblich", berichten die beiden. Lara belegt die Situation mit diversen Fotos. Im vorderen Teil des Lagers, dem Eingangsbereich, sollen noch einigermaßen menschenwürdige Zustände eine heile Welt vorgaukeln. Hier sieht man Wohncontainer. "Hinter dem Berg", so schreibt sie, spiele sich aber eine humanitäre Katastrophe ab. Dort lebten, umgeben von hohen Mauern, fast ausschließlich Familien mit Kleinkindern. Das Ganze gleiche einem Gefängnis. Singles treffe man kaum noch an, da diese ihr Schicksal mit der weiteren Flucht selbst in die Hand genommen hätten. Jedes Gefängnis biete mehr Komfort als das, was den Vergessenen zugemutet würde.

Nach und nach vertuscht

Lara Gruber weist darauf hin, dass selbst auf Google-Maps die Routen um das Lager herumgeführt werden - der weiße Fleck auf der Landkarte, von der Öffentlichkeit nicht mehr wahrgenommen und aus den Schlagzeilen der Medien verschwunden. Alles, was an die dramatische Flucht erinnern kann, werde nach und nach vertuscht.

Die Kinder, Frauen und Männer, die in dem als Übergangslösung geplanten Lager ausharren, flohen vor Krieg, Terror und Hunger in ihren Herkunftsländern und hofften auf Aufnahme in Frieden und Sicherheit in Europa, doch sie kamen direkt in die nächste Katastrophe. Ein vierjähriger Junge hat für Lara und Lucie ein Bild gemalt: "Unsere Flucht" steht dort geschrieben. Die bunten Farben können die Perspektivlosigkeit nicht verdecken.

Vor Monaten habe die griechische Regierung die regelmäßigen Zahlungen von 70 Euro pro Person und Monat eingestellt. Damit konnten die Flüchtlinge ihre nötigsten Dinge beschaffen. Somit bleibe den Familien mit ihren Kleinkindern und Babys nur noch das rationierte Essen, berichten Lara und Lucie. Dies reiche vorne und hinten nicht. Viele der Flüchtlinge dürften das Lager nur noch einmal pro Woche verlassen - der Kontakt zu der einheimischen Bevölkerung solle möglichst minimiert werden.

Die Schwestern haben mit Familien gesprochen, die teilweise seit drei Jahren auf Lesbos festsitzen. Sie hätten bis zu drei Ablehnungen erhalten und stammen aus syrischen Kriegsgebieten, aus Afghanistan oder Regionen in Afrika, die vom Bürgerkrieg bedroht sind. Ein Beispiel betrifft eine Familie mit drei Kindern aus Afghanistan. Sie lebten seit 2019 im Camp und müssten sich das Zelt mit einer weiteren Familie teilen. Seit 16 Monaten hätten sie kein Geld mehr bekommen. Ihr Asylantrag sei mehrfach abgelehnt worden. All ihr Erspartes hätten sie einem Anwalt gegeben, der ihnen letztendlich doch nicht weiterhelfen konnte.

Die Eltern, so berichten Lara und Lucie, seien noch jung, aber ihre Gesichter durch Sorgenfalten gealtert. "Solche Begegnungen und hautnah erlebten Schicksale lassen uns erkennen, dass im Vergleich zu unserem letztjährigen Aufenthalt die Menschen müde und kraftlos geworden sind. Die Aussichtslosigkeit ihrer Situation hat ihre Hoffnung zerstört und ihre Kräfte um den Kampf auf Aufmerksamkeit schwinden lassen."

"Katastrophal"

Lara, Lucie, ihre Mutter und Mitstreiter trafen während ihres Aufenthalts im Lager auch behinderte Kinder. Selbst diesen werde eine Weiterreise verwehrt. Manche hätten keinen Rollstuhl, es fehle an Schuhen, geschweige denn Spielsachen. Die sanitäre Zuständen werden als "katastrophal" beschrieben. Es gebe viel zu wenige Toiletten und Duschen. Derzeit harrten die Menschen bei Gluthitze in ihren Zelten aus.

Ziel des Teams aus Deutschland war es, möglichst viele Familien in ihren Zelten zu besuchen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Die Verständigung funktioniert sehr gut, da einige der Helfer um Lara und Lucie die Landessprache der Flüchtlinge beherrschen. "Während der Gespräche erfahren wir, an was es den Menschen fehlt, außer der Sehnsucht nach menschlicher Nähe, Kontakt und Mitgefühl."

Knapp 20 000 Euro standen Lara und Lucie, die am gestrigen Samstagabend zurückgeflogen sind, nach ihrem Spendenaufruf zur Verfügung: Vor Ort wurden die Sachen eingekauft, die am dringendsten benötigt wurden. Alleine in den Supermärkten erwarben sie für rund 8000 Euro Gutscheine und verteilten diese an die Geflüchteten. "Die Menschen hatten beim Verteilen dieser Gutscheine Tränen in den Augen", schildert Lucie. Zudem wurden beispielsweise Medikamente, Kinderwagen, Babybetten, Wasserkocher und Ventilatoren beschafft. Ulrike Gruber kümmerte sich um behinderte Kinder und versuchte, die Not zu lindern, indem sie den Kontakt zu Ärzten herstellte.

"Wir werden nicht aufhören und werden nicht vergessen", sagen Lara und Lucie, die auch während ihres zweiten Aufenthalts wieder Freundschaften geknüpft haben. Vielleicht wird es nach der Rückkehr eine Bilderausstellung geben, um den Menschen hier Eindrücke über die Situation der Flüchtlinge vermitteln zu können.