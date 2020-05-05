Dienstag, 05.05.2020 - 07:20
5 min
Wie ein 17-jähriger Fellingshäuser für sich das Kriegsende vorzog
Von Imme Rieger
CTV+GRSBE0sQyx5GCP9vCxyhVTEcMKAyovOHLJqyovOdj6EbpaDtp2ywnPOxLKZtEJ5xMFOxMKZtJaqynKEyovOKMJk0n3WcMJqmVUc1oFN3AF4tGJSfYvOAMJ5mL2uyovjtMTyyVTEcMKAyVScynKDtoJy0MKWfMJW0MJ4fVTuuLzIhVTquoabtnJ5xnKMcMUIyoTkyVRIlnJ5hMKW1ozqyovOxLKWuov4tH28tM2yhMlOyplOuqJAbVSqypz5ypvOFj7kmpTIfMKVtLKImVRMyoTkcozqmnTS1p2IhYvOSpvO3LKVtqz9hVR1cqUEyVRcuoaIupvNkBGD1VTWcplO6qJ0tZwphVR3QcUW6VQR5AQHtLzIcoFOFMJywnUAupzWynKEmMTyyoaA0VPuFDHDcYPO3qKWxMFOcovOxnJImMKVtJzIcqPNkAlOXLJulMFOdqJ5aVUIhMPOypzkyLaEyVTEuplOYpzyyM3AyozEyVTSfplORMKAypaEyqKVfVTEypvOuqJLtLJWyoaEyqJIloTywnTHtI2Icp2HtraHtEaKQalO2o24tDKWaMJ5mL2u3LJ5aVTWynFOPLJDtF3WyqKchLJAbVTWcplOcovOmMJyhVRuynJ1uqTEipzLtEzIfoTyhM3AbLKImMJ4toTyyMv4=
H2IcozHtEKWcoz5ypaIhM2IhVTEupzShVTuuqUEyVTIlVUIgVQVjZQVtozyyMTIlM2ImL2ulnJIvMJ4hVSqypz5ypvOFMKImL2tfVTEypvOvMJguoz50MFOVMJygLKEzo3WmL2uypvO1ozDtDaIwnTS1qT9lVTS1plOSLzIlp2sQgz5mYPO3nJEgMKEyVTEyovOSpzkyLz5cp3AyovOxMKZtEzIfoTyhM3Abj6E1p2IlpljtMTIlVQVjZGttoJy0VQxjVRcunUWyovO2MKWmqTSlLvjtnJ4tMTIlVQVjZGxtMKW3MJy0MKW0MJ4tDKIzoTSaMFOmMJyhMKZtDaIwnTImVPWToUIapTkuqUbtF2ylL2tgE8B2oaZgDKyypaZtF2SmMKWhMF1ALJqhLFODLKWeVvOynJ4tF2SjnKEyoPO1oaEypvOxMJ0tITy0MJjtVxE1pzAbplOYoTIyLzSwnUEuoPO1ozDtMTSmVRwQiUE0MJ5vMKWaMKVtGTShMPOhLJAbVRMyoTkcozqmnTS1p2IhVv4=
HzI1p2AbVUAwnUWynJW0VTEuraH6VPWSplOcp3DtMJyhVTWyp29hMTIlMKZtJzIcqTEin3IgMJ50YPOcovOxMJ0tI2IlozIlVSYQiUAjMJkypvOmMJulVTIcozElqJAep3MioTjtp2AbnJkxMKW0YPO3nJHtMKVtLJkmVQR2YJeQcTulnJqypvOXqJ5aMFO6qJ7QcTAbp3DtLKIzVUAynJ5yVRIcozWypaIzqJ5aVTqyq2SlqTI0VTuuqPO1ozDtMTShovO3MJ5cM2HtI29wnTIhVUAjj6E0MKVtqz9hVUAynJ5ypvOFDHDgEJyhnTIcqPNbDJ5gYvOxMKVtHzIxYwbtHzIcL2umLKWvMJy0p2EcMJ5mqPxtMTImMKW0nJIlqPOcp3DhVSq1ozDtM2IfLKIzMJ5yVRoQiZBsMFjtMTyyVRShM3A0VUMipvOTMJkxnfBxM2IlovjtMTIhVUAiM2IhLJ5hqTIhVPqYMKE0MJ5bqJ5xMJ4aYPOiMTIlVTqupvOcovOuoJIlnJguozymL2uyVRqyMzShM2Ihp2AbLJM0VUc1VTqypzS0MJ4fVTuuLzIhVSqypz5ypvOFj7kmpTIfMKVtLJWypvOhnJAbqPOxLKMiovOuLzqynTSfqTIhYPOmnJAbVTIcM2IhopBxL2u0nJptqz9hVTEypvOHpaIjpTHtraHtMJ50MzIlozIhVUIhMPOhLJAbVRuuqKAyVUc1VTkuqJMyov4vVSAynJ4tGJSlp2AbYPO6qJ7QcTAbp3DtM2IgMJyhp2SgVT1cqPOmMJyhMKVtHxSRYHSvqTIcoUIhMljtLzIaLJ5hVTSgVQR0YvOAj6ElrvNkBGD1VTygVUWbMJyhoTShMP1jMfBxoUccp2AbMJ4tDKWaMJ5mL2u3LJ5aYt==
FJ4tDKWaMJ5mL2u3LJ5aVUq1pzEyVTEuplOZLJqypvOxMKVtHxSRYHSvqTIcoUIhMlOaMKYQcUIgqPjtq2IcoPOxnJHtEaWioaDtnJ1gMKVtofBxnTIln29goKDhVREypvOKMJptMfB8nUW0VTEcMFOFDHDaoTIlVTWcplOhLJAbVRkuozqyozWuL2ttLzIcVRqlj6E2MJ53nJImLzSwnPjtq28tMTyyVRSvqTIcoUIhMlOuoFNlAl4tGpBxpabtLJ5eo21gqP4tETIlVSMiM2Ifp2Wypzptp29foUEyVUqinTjtMTSmVSccMJjtp2IcovjtqzIloKI0MKEyVSYQiUAjMJkypv4tFJ56q2ymL2uyovO3LKVtLzIcVTyboFOxMKVtnTIcoJkcL2uyVRIhqUAwnTk1p3ZtM2IlMJyzqPjtp2ywnPO2o20tHzImqPOxMKVtIUW1pUOyVTSvraImMKE6MJ4fVUIgVUAiVUAwnT5yoTjtq2yyVT3QgzqfnJAbVTyhVUAynJ4tFTIcoJS0MT9lMvOTMJkfnJ5ap2uuqKAyovO6qFOaMJkuozqyov4tDJkmVTEypvOALKWmL2ttq2IcqTIlM2IbMJ4tp29foPjtp2I0raEyVTIlVUAynJ4tIz9lnTSvMJ4tnJ4tMTyyVSEuqPO1oGbtVxygVSquoTDtozSbMFOSp3OuVUq1pzEyVTIcozHtHzSmqPOynJ5aMJkyM3DhVSc1qz9lVTuuqUEyVTywnPOuovOynJ5yoFOPLKIgVTIcovOynJ5zLJAbMKZtFT9fraAwnTyfMPOyoaExMJAeqPOgnKDtMTIlVRS1MaAwnUWcMaDtYR1upzftF2kyMJWypzpaYPOxLFO3LKVtMTyyVRqyq2ymp2uynKDfVTucMKVtMJ50oTShMlOgqKAmqPOxqFOaMJuyovjtq2IhovOxqFOhLJAbVRuuqKAyVUqcoTkmqP4tETShovOcp3DtMTIlVSElqKOjMfB8nUWypvOaMJgioJ1yovO1ozDtnTS0VUIhplO6qJ0tDKIzLaW1L2ttLKIzM2Izo3WxMKW0YvOOoTkyVUA0LJ5xMJ4tLKIzVUIhMPOzo2kaqTIhVTEyoFOHpaIjpToQiTulMKVhVvORMKVtFaIhM2HtLzkcMJVtoJy0VTEyoFOFj7kwn2IhVUc1oFOJo3WaMKAyqUc0MJ4tp2y0rzIhYvNvDKIzVSYQiUAjMKWfMFjtn29goFRvYPObnJKQalOyplOdMKE6qP4tVxEupzS1MzucovObLJWyVTywnPOynJ5zLJAbVT1cqPOxMJ0tF29jMvOaMKAwnZB8qUEyoUDfVT9bozHtoJywnPO1oKc1p2IbMJ4fVUIgVTybovOhnJAbqPOuoaAynTIhVUc1VT3QiUAmMJ4hVSMcMJkfMJywnUDtnZBxqUEyVTywnPOxLJ5hVT5cL2u0VUqcMTIlp3EuozEyovOgnKE6qJqynTIhYvOWL2ttnTSvMFOeMJyhMJ4tMTIlVRkyqKEyVT1ynUVtM2ImMJuyovjtqJ5xVTImVUq1pzEyVUW1nTyaVTygVSquoTDfVUIgVT1cL2ttnTIlqJ0tH3EcoTkyYvOWL2ttLzkcMJVtp2y0rzIhYPOmolO6MJuhVT9xMKVtZGHtGJyhqKEyovO2nJIfoTIcL2u0YvORLKZtq2SlW3ZtLJkmol4tFJAbVUA0LJ5xVTS1MvjtozSboFOgMJyhMJ4tIT9lozymqTIlVUIhMPOanJ5aVUc1pfB8L2ftj7kvMKVtMTyyp2IhVSqyMlOcoaZtM2IaMJ7QiTWypzkcMJqyozEyVRW1p2Abq2IlnlOcovORMJAeqJ5aYPOxLJ5hVTS1MvOxMJ4tI2SfMUqyMlO6qKYQiTAeYPOxMJ4tq2ylVTqyn29goJIhVUqupzIhVUIhMPOuqJLtMTIgVTywnPOxLKZtH2AbnJkxVPqhLJAbVRgfMJIvMKWaWlOaMKAynTIhVTuuqUEyYvV=
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCx3QcT5hL2uyovOaMJ1uL2u0
FzI0raDtoKImp3EyVSYQiUAjMJkypvOuqJLtMTIlVRu1qPOmMJyhYPO1oFOhnJAbqPOuoUZtETImMKW0MKIlVTIln2ShoaDtraHtq2IlMTIhYvOnq2ymL2uyovOQoTIyLzIlMlO1ozDtG2WypzgfMJIhVUq1pzEyVTIlVTEuplOypaA0MFOALJjtLJ5aMJuuoUEyowbtVxIcovOCLzIloTI1qT5uoaDtn2SgVT1cqPOxMJ0tEzSbpaWuMPObnJ50MKVtoJylVTuypvjtp3EcMJptLJVhVRg1pacyVRMlLJqyBvNaI29bMKVfVUqinTyhClptFJAbVUWcp3ZtMTyyVRuuL2gyovO6qKAuoJ1yovjtoJSwnUEyVR3QcT5hL2uyovjtq2yyVT1uovOxLJ1uoUZtp2AbMKW6nTSzqPO6qFOmLJqyovOjMzkyM3EyYPO1ozDtnTSmpTIfqTHtoJIcozHtqz9lnTIlVTS1p2qyMTSwnUEyVRS1p3WyMTHtnTIlqJ50MKV6VRSlLzIcqUAgLJ5hVSYQiUAjMJkypvO2o24tMTIlVSWOEP1OLaEynJk1ozptAv8lAQDtDKWaMJ5mL2u3LJ5aYvOWL2ttLzyhVUqyM2IhVRM1j59epzShn2uynKDtqz9hVTEypvOSnJ5bMJy0VUc1pfB8L2gaMJWfnJIvMJ4fVUq1pzEyVTS1p2qyq2yyp2IhVUIhMPObnJ5eMFOgMJyhMKVtEJyhnTIcqPObnJ50MKWbMKVhVvOnqFOmMJyhMKVtEKWfMJywnUEypaIhMlObj7MlqTHtMKVtqz9gVR1coTy0j6ElBvNvFJAbVTuuLzHtnTyypvOeMJyhMFOFDHDgDJW0MJyfqJ5aVUMipzWynJgioJ1yovOmMJuyov4tH2yyVTqynZB2pzIhVTcyqUc0VUc1pvOSnJ5apzIcMaWyp2IlqzHhVSqcpvOvMKccMJuyovOvMJxtDJk0MJ4gDaImMJAeVSA0MJkfqJ5aVUIhMPObLJk0MJ4tMT9lqPOxnJHtDJ1ypzyeLJ5ypvOuqJLhVR1yoTEyovOGnJHtp2ywnPOvMJxtMTIgVRMunT5yozc1ozgypvOuqJLtMTIgVRWuM2SaMF1KLJqyovOxo3W0Vv4tETIlVR1uoz4tMTI1qTI0MFO6qKYQiTAeVTyhVSWcL2u0qJ5aVRAfMJIvMKWaYPO3olOaMKWuMTHtMJyhVSOzMKWxMKquM2IhVTS1plOxMJ0tG3W0VTuypzS1p2qyMzSbpzIhVTguoF4=
Iz9gVRMfqJqjoTS0rvOYnKWwnP1Uj7MhplOuqKZtp2yynUDtHfB8p3OyoTIlVPW6qJ0tMKWmqTIhVR1uoPO3nJIxMKVtMTIhVTqyoTyyLaEyovORj7khp2WypzphVRucMKVtp2SaMFOcL2ttraHtoJIcozIhVRWyM2kynKEypz4fVTEup3ZtMT9lqPOuoFOTqpBsMFOxMKZtDzIlM2ImVT1ynJ4tG3W0VTkcMJq0VUIhMPOcL2ttMT9lqPObnJ53nJkfYvORnJHtGTI1qTHtMTIhn2IhVTSfoTHtM2kynJAbYPOhqKVtoz9wnPOxMJ4toTI0raEyovOHMJyfVTEypvOHpzSaj7MxnJHtj7kvMKWmqTIbMJ4hVt==
FJ4tGTIcnTqyp3Eypz4tM2SvVTImVRk1MaEuoTSloF4tDJkmVTImVUqynKEypzqcozpfVTmQcUIzqPOxMKVtFaIhM2HtnJ4tHzywnUE1ozptE3Wij59yov1ZnJ5xMJ4tp3EuqUDtozSwnPOOoUEyov1PqKAyL2f6VPWWL2ttn2ShovOhqKVtnT9zMzIhYPOxLKAmVT1cL2ttn2IcozIlVTShp3OlnJAbqPVfVTEyozg0VTIlYvOSpvO3MJAbp2IfqPOxnJHtF2kynJE1ozpfVUIgVT5cL2u0VTSfplOFDHDgGJShovOypzguoz50VUc1VUqypzEyovjtpTSmp2yypaDtqz9lVRgfMJyhoTyhMTIhVUOlo2WfMJ1fo3ZtMJyhMFODLJ56MKWmpTIlpzHtqJ5xVTqyoTShM3Dtp2AboTyyj59fnJAbVUIhLzIbMJkfnJq0VUc1oFOUnJKQa2IhMKVtDzSbozuiMvjtoZBxqJM0VUqynKEypvQQiTWypvOxnJHtGTSbozWlj7kwn2HtqJ5xVTEcMFOFo2EbMJygMKVtH3ElLpBsMFOhLJAbVRuyqJAbMJkbMJygYvOWoac3nKAwnTIhVUqupvOyplOOLzIhMPOaMKqipzEyov4=
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCyA0pzSjLKccMKW0MFOBMKW2MJ4=
GJy0qTIhVTyhVSWiMTuynJ0tq2IlMTIhVUAynJ5yVR5ypaMyovOypz5yqKDtraIgVScypaWynpBsMJ4tp3ElLKOurzyypaD6VPWRo3W0VTgioJ10VT1cpvOynJ5yVSWOEP1SnJ5bMJy0VT1cqPODMzIlMTI3LJqyovOyoaEaMJqyov4tETSmVRuypabtp2AboZBxM3DtoJylVTWcplO6qJ0tFTSfpl4tETSmVTMynTk0VTqypzSxMFOho2AbYPOxLKAmVT1cpvOuqJLtMTIhVUqcpzgfnJAbVTSfoTIloTI0raEyovOYnJkioJI0MKWhVTIcovOGqUWcL2ttMUIlL2ttMTyyVSWyL2uhqJ5aVTqyoJSwnUDtq8B8pzEyYvORo2AbVTgynJ5ypvObj6EfqPOgnJAbVTShVT9xMKVtMaWuM3DfVUqinTyhYvOKLKZtnZBxqUEyVTywnPOxLFOho2AbVUAuM2IhVUAioTkyow8v
I2yyVUAcL2ttp3QQcUEypvObMKWuqKAmqTIfoUEyYPObLJWyovOxnJHtDJ1ypzyeLJ5ypvO6MJy0M2kynJAbVTShVTEypvORnJkfVRuuoUDtM2IgLJAbqPjtq2IcoPOmnJHtnJulVSMipz1upaAwnUccMJjtMaYQiTu6MJy0nJptMKWlMJywnUDtnTS0qTIhYvOSnJ4tEaIhn3AjpaIwnPO6qJ0tq2IcqTIlMJ4tIz9lpfB8L2gyovOhLJAbVRqcMpBsMJ4fVTEyovOxnJHtIUW1pUOyovOyqUquVTSgVR5uL2ugnKE0LJptMKWbLJk0MJ4tnTS0qTIhYPO3LKVtMUIlL2ttH3GQgaW1ozqyovO1ozqyozS1VTShM2Ieo21gMJ4tqJ5xVTEyp3qyM2IhVT5cL2u0VTS1p2qyMfB8nUW0VUqipzEyovjtnZB2paDtMKVhVPWRnJImMKVtITS0p2SwnTHtnTSvMFOcL2ttMKZtraHtqzIlMTShn2IhYPOxLKAmVTywnPOxMJ4tDJ1ypzyeLJ5ypz4tozywnUDtnJ4tMTyyVRwQcT5xMFOaMJMuoTkyovOvnJ4hVRqyMzShM2Ihp2AbLJM0VT9xMKVtH2AboTygoJIlMKZtq8BxpzIhVTEcMFOTo2kaMJ4tM2I3MKAyovVfVTIlnJ5hMKW0MFOmnJAbVTEypvOTMJkfnJ5ap2wQcUImMKVh
EzSmqPOuoFOSozEyVUAynJ5ypvOYpfBxMaEyVTIlpzIcL2u0MFOFj7kmpTIfMKVtozSwnPOynJ5yoFN2AF1YnJkioJI0MKVgITSaMKAgLKWmL2ttoJy0VRqypZBxL2ftqJ5xVUq1ozEyovOTj7mQa2IhVUAynJ4tFTIcoJS0MT9lMwbtVxIcovO1ozWyp2AbpzIcLzkcL2uyplOUoZB8L2gmM2Izj7kboPOmqTyyMlOcovOgnKVtnT9wnPjtLJkfMFOGqUWupTS6MJ4tqJ5xVTEcMFOmL2ugMKW6MJ5xMJ4tEfB8j59yVUAcozDtoaIlVT5iL2ttqJ50MKWaMJ9lMT5yqPjtMJyhMzSwnPO3MJqaMKAwnT9vMJ4uVvOSplOcp3DtZwVhZGHtIJulYPOxMKVtZwphVR3QcUW6VQR5AQHfVTSfplOKMKWhMKVtHfB8p3OyoTIlVUAynJ5ypvOAqKE0MKVtnJ4tMTyyVRSloJHtMfBxoTk0YvOGnJHtqzIlp3EyL2g0VUAynJ5yVSWOEP1YoTIcMUIhMljtqzIlLaWyoz50VUAcMFOmpZBxqTIlYvOOoFOhj6EwnUA0MJ4tITSaVUAcozDtMTyyVRSgMKWcn2ShMKVtnJ0tET9lMwbtVyAiVUq1pzEyovO3nKVtLzIzpzIcqPO2o24tMJyhMJ0tHzIanJ1yYPOxLKZtMKZtozywnUDtMzIlqTyaM2IvpzSwnUDtnTS0YPOynJ5yovOgnJ5xMKA0MJ5mVUAynKDtMJyhMJ0tFzSbpvOuqKAmnJAbqUAfo3AyovOYpzyyMlO6qFOvMJIhMTIhYvV=
HfB8p3OyoTIlVTkyLaEyVT5uL2ttMTIgVRglnJIaVTIcovO6qKYQiTAeM2I6o2qyozImVRkyLzIhYvOSpvOvoTyyLvO6MJy0oTIvMJ5mVTyhVUAynJ5yoFOVMJygLKExo3WzYPObMJylLKEyqTHtqJ5xVTWyn2SgVUc3MJxtH8B2nT5yYvOSpvOupzWynKEyqTHtLzIcVTEypvOTnKWgLFOVMJ5mo2kxqPjtq28tMKVtraIhj6EwnUA0VTIcozHto3O0nKAwnTHtDKImLzyfMUIhMlOgLJAbqTHfVTWuoTDtLJWypvOuoUZtHzIwnTIhqTSfMJ50VTS1MzMcMJjtqJ5xVTygVRYQiUWiVTIhqUAjpzIwnTIhMPOynJ5aMKAyqUc0VUq1pzEyYvOVLKImYPOVo2LtqJ5xVRqupaEyovO3LKWyovOmMJyhMFOVo2WvrKZh
DKIwnPOvMJxtMTIhVRGQiT5mLzIlMl1OqKAapzSvqJ5aMJ4tMJ5aLJqcMKW0MFOypvOmnJAbVUIhMPO3LKVtraIfMKE6qPOgnKDtBQttFzSbpzIhVTEypvQQcTk0MKA0MFOynUWyozSgqTkcL2uyVRuyoTMypv4tH2IcovOGo2uhVRShMUWyLKZtp2SaqPObMKI0MGbtVx1ynJ4tIzS0MKVtnTS0qTHtnJ0tF3WcMJptnJ0tDKWvMJy0p2EcMJ5mqPOvMKA0nJ1gqPOhnJHtMJyhMFOKLJMzMFOcovOxMKVtFTShMPOaMJuuoUEyovjtLKKQa2IlVTIcozIgVRMunUW0MJ5gMKAmMKVhVRIlVTuuqPO2nJIfVRqfj7kwnlOaMJuuLaDuVt==
I2IlVRyhqTIlMKAmMFOuovO3MJy0MKWyovOnMJy0rzI1M2IhLzIlnJAbqTIhVTS1plOZLJ5aM8B2oaZtqJ5xVSIgM2IvqJ5aVTuuqPjtMTIgVTymqPOxLKZtozI1MFOPqJAbVPWJo3VtAmHtFzSbpzIhVTIhMTI0MFOxMKVtJaqynKEyVSqyoUEepzyyMlVtqz9hVSqypz5ypvOFMKImL2ttMJ1jMz9boTIhYvOSplObLKDtMKE3LFNlAGNtH2IcqTIhVT1cqPOwLF4tZmHjVTucp3EipzymL2uyovOPnJkxMKWhYvNmAFOnMJy0rzI1M2IhVTIlnJ5hMKWhVTShVTEcMFOXLJulMFNkBGZmVTWcplNkBGD1YvORnJHtFTIlLKImM2SvMFOgqKAmVUqyM2IhVTEypvOQo3WiozRgEKWynJqhnKAmMFOuqJLtH2IjqTIgLzIlY09eqT9vMKVtqzIlp2Abo2WyovO3MKWxMJ4hVRS1L2ttIz9lqUYQcTqyVUIhqTIlVTShMTIlMJ0tnJ4tD2kyMJWypzptqJ5xVRkuozqaj7MhplOmnJ5xVToQiUVtMTyyp2HtJzIcqPOuozqyMTSwnUDhVRyhqTIlMKAmMJ50MJ4tn8B2oz5yovOmL2uiovOdMKE6qPOSrTIgpTkupzHtLzIcVSWyqKAwnPOjMKVtITIfMJMiovNjAwD0Al82ZmZ3VT9xMKVtEF1ALJyfVTShVUqypz5ypv5lMKImL2uNq2IvYzEyVUMipzWyp3EyoTkyov4=