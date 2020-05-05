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Dienstag, 05.05.2020 - 07:20
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Wie ein 17-jähriger Fellingshäuser für sich das Kriegsende vorzog

Das Ziel war die Heimat kurz vor dem Kriegsende. Der mutige Werner Rüspeler erlebte vor 75 Jahren einen angstvollen strapaziösen Tag auf einer besonderen Wanderung.

Von Imme Rieger
Das Ziel, die Heimat: Der mutige Werner Rüspeler erlebte einen angstvollen strapaziösen Tag kurz vor dem Weltkriegsende. Fotos/Repros : Rieger

Das Ziel, die Heimat: Der mutige Werner Rüspeler erlebte einen angstvollen strapaziösen Tag kurz vor dem Weltkriegsende. Fotos/Repros : Rieger

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Fotos
Das Ziel, die Heimat: Der mutige Werner Rüspeler erlebte einen angstvollen strapaziösen Tag kurz vor dem Weltkriegsende. Fotos/Repros : Rieger

Das Ziel, die Heimat: Der mutige Werner Rüspeler erlebte einen angstvollen strapaziösen Tag kurz vor dem Weltkriegsende. Fotos/Repros : Rieger

Mit 17 Jahren ..

Mit 17 Jahren ..

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