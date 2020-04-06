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Montag, 06.04.2020 - 07:20
3 min

Wie Kinder im Kreis Gießen die Krise empfinden

Mit einem bemerkenswerten Satz, eingebettet in eine Zeichnung, spricht ein Neunjähriger aus Kinzenbach auf Asphalt wirklich allen aus der Seele.

Von Petra Zielinski
"Gefangen in einer Burg, die Deutschland heißt. Der blöde Coronavirus. Viele Fragen." Das hat der neunjährige Fabian mit Kreide auf einen Bürgersteig geschrieben. Foto: Scheld

"Gefangen in einer Burg, die Deutschland heißt. Der blöde Coronavirus. Viele Fragen." Das hat der neunjährige Fabian mit Kreide auf einen Bürgersteig geschrieben. Foto: Scheld

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