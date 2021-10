Wie viel Wohnraum wird im Landkreis Gießen benötigt?

Laut Wohnraumversorgungskonzept müssen bis 2040 3030 neue Wohnungen im Landkreis Gießen gebaut werden. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Das Angebot an bezahlbarem Wohnraum im Landkreis Gießen ist knapp - und der Bedarf wird in Zukunft voraussichtlich weiter steigen. Wie die Situation sich in den einzelnen Kommunen entwickelt, untersucht das Wohnraumversorgungskonzept des Landkreises. Ein Fachinstitut hat das Konzept nach fünf Jahren fortgeschrieben. Es wird bis 2040 von einem Bedarf von 3030 neuen Wohnungen ausgegangen. Der Landkreis lädt Bürger zu vier Veranstaltungen ein, um die Inhalte und Erkenntnisse vorzustellen.

"Bezahlbarer Wohnraum ist nicht nur für Menschen mit sehr geringem Einkommen wichtig. Einen Bedarf gibt es weiten Teilen der Gesellschaft", erklärt Landrätin Anita Schneider (SPD) in einer Pressemitteilung. "Gerade mit Blick auf den demografischen Wandel werden in Zukunft auch mehr bezahlbare kleinere und barrierefreie Wohnungen nötig sein. Es ist ein Teil kommunaler Daseinsvorsorge, hier Ansätze und Lösungen zu finden."

2017 war ein erstes Wohnraumversorgungskonzept vorgelegt worden. Damals ging man von 6000 neuen Wohnungen aus, die bis 2030 benötigt würden. In der Folge gründeten der Landkreis und die meisten Kreiskommunen die SWS (Sozialer Wohnungsbau und Strukturförderung) GmbH, die bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum berät, begleitet und koordiniert. Der Landkreis fördert passende Bauvorhaben.

Das Gewos-Institut für Stadt-, Regional- und Wohnungsforschung hat das Wohnraumversorgungskonzept fortgeschrieben. Dieses wird durch ein Monitoring ergänzt: So zeigt sich innerhalb eines laufenden Jahres, wie sich die Situation entwickelt. Auch die Qualität des Wohnraums wird berücksichtigt - zum Beispiel mit Blick auf Barrierefreiheit.

Fachleute von Gewos werden die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen bei den Infoterminen vorstellen:

• Am Freitag, 15. Oktober, für den Teilraum Süd (Fernwald, Langgöns, Linden, Pohlheim) ab 18 Uhr in der Volkshalle in Watzenborn-Steinberg

• Am Dienstag, 26. Oktober, für den Teilraum Nord (Allendorf/Lda., Buseck, Lollar, Rabenau, Reiskirchen, Staufenberg) ab 18 Uhr in der Stadthalle Staufenberg

• Am Freitag, 5. November, für den Teilraum West (Biebertal, Heuchelheim, Wettenberg) ab 18 Uhr im Bürgerhaus Rodheim

• Am Dienstag, 23. November, für den Teilraum Ost (Grünberg, Hungen, Laubach, Lich) ab 18 Uhr in der Gallushalle Grünberg.

Die Termine sind wegen der Corona-Pandemie 3G-Veranstaltungen. Teilnehmer benötigen also einen Impf- oder Genesenen-Nachweis oder einen aktuellen Negativ-Test.

Zur Planung und wegen begrenzter Personenzahlen in den Veranstaltungsräumen ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail an wohnraumversorgungskonzept@lkgi.de oder telefonisch bei Jens Köhler unter 0641/9390-9347 erforderlich.