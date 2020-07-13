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Montag, 13.07.2020 - 11:20
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Wie vor 150 Jahren an der Lahn Weltgeschichte geschrieben wurde

Weltgeschichte wird in den schmucken Städten an der Lahn eher selten geschrieben, aber der 13. Juli vor 150 Jahren war so ein Datum, an dem genau das geschah. Und zwar in Bad Ems 40 Kilometer westlich von Limburg und per Telegramm.

Andreas Emmerich: Reporter Gießen
Von Andreas Emmerich
Reporter Gießen
Abreise König Wilhelms I. zur Armee aus Berlin am 31. Juli 1870 - ein Bild von Adolph von Menzel. Es stellt die Straße "Unter den Linden" dar, wo die Menschen dem in einer Kutsche vorbeifahrenden König zujubeln.Quelle: Wikipedia

Abreise König Wilhelms I. zur Armee aus Berlin am 31. Juli 1870 - ein Bild von Adolph von Menzel. Es stellt die Straße "Unter den Linden" dar, wo die Menschen dem in einer Kutsche vorbeifahrenden König zujubeln.Quelle: Wikipedia

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Fotos
Abreise König Wilhelms I. zur Armee aus Berlin am 31. Juli 1870 - ein Bild von Adolph von Menzel. Es stellt die Straße "Unter den Linden" dar, wo die Menschen dem in einer Kutsche vorbeifahrenden König zujubeln.Quelle: Wikipedia

Abreise König Wilhelms I. zur Armee aus Berlin am 31. Juli 1870 - ein Bild von Adolph von Menzel. Es stellt die Straße "Unter den Linden" dar, wo die Menschen dem in einer Kutsche vorbeifahrenden König zujubeln.Quelle: Wikipedia

Immer noch mondän: die Emser Kurpromenade an der Lahn mit den Hotel- und Bäderbauten. Foto: Emmerich

Immer noch mondän: die Emser Kurpromenade an der Lahn mit den Hotel- und Bäderbauten. Foto: Emmerich

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