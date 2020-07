6 min

Wie vor 150 Jahren an der Lahn Weltgeschichte geschrieben wurde

Weltgeschichte wird in den schmucken Städten an der Lahn eher selten geschrieben, aber der 13. Juli vor 150 Jahren war so ein Datum, an dem genau das geschah. Und zwar in Bad Ems 40 Kilometer westlich von Limburg und per Telegramm.

Von Andreas Emmerich Reporter Gießen