Wieseckerin Gromes einstimmig zur Landratswahlkandidatin bestimmt

KREIS GIESSEN - Die Grünen gehen optimistisch in die Landratswahl, planen den Erfolg anscheinend aber erst für die Stichwahl am 24. Oktober. "Alles andere wäre ein bisschen vermessen", meinte ein führender Kreis-Grüner am Samstagnachmittag im Gespräch mit dieser Zeitung. Kurz zuvor war Kerstin Gromes bei einer Kreismitgliederversammlung einstimmig als Kandidatin für die Landratswahl gewählt worden. Bei dem Treffen an der idyllisch gelegenen Grillhütte am Hellberg in Kleinlinden stimmten alle 52 Mitglieder für die Wieseckerin. Gerda Weigel-Greilich vom Kreisvorstand sprach mit Blick auf die 52 Ja-Stimmen von einem "guten Omen, denn 52 Prozent werden wir auch am 24. Oktober haben". Die erste Runde der Landratswahl findet am 26. September parallel zur Bundestagswahl statt. Neben Gromes stehen bislang Amtsinhaberin Anita Schneider (SPD) und der derzeitige Gießener Bürgermeister Peter Neidel (CDU) als Kandidaten fest.

Gromes, die der Partei erst seit März 2020 angehört, begründete zu Beginn ihrer Rede in Kurzform, warum sie Landratskandidatin ist: "Wir brauchen eine grüne Landrätin, damit in den nächsten fünf Jahren Klimaschutz, eine ökologisch vernünftige Wirtschaftsförderung und die Stärkung des sozialen Zusammenhalts ganz oben auf der Prioritätenliste des Landkreises gesetzt werden."

Grüne Inhalte und Ziele seien die zentralen politischen Themen der Zeit, würden aber auch infrage gestellt, lächerlich gemacht oder als Bedrohung wahrgenommen. Doch wenn man das 1,5-Grad-Ziel mit Blick auf die Erderwärmung wirklich erreichen wolle, "dann müssen wir jetzt aktiv werden; auf Bundesebene, aber auch ganz stark in den Kommunen und Landkreisen".

Alexander Wright verabschiedete Christiane Schmahl, die am 12. Juli als Erste Kreisbeigeordnete aus dem Amt scheidet. Als Geschenk gab es einen Gutschein für einen Heuchelheimer Schneeapfelbaum. Foto: Leyendecker

Das Umweltbewusstsein in der Gesellschaft sei in den vergangenen Jahren gestiegen. Diejenigen, die heute mehr das Fahrrad nutzen oder anders Urlaub machen, seien "nicht nur Stamm-Grüne. Das ist die Mitte der Gesellschaft". Maßnahmen zum Klimaschutz in den Alltag zu integrieren, "bedeutet aber nicht Verzicht, sondern schlicht Veränderung und in vielerlei Hinsicht sogar Gewinn", meinte Gromes mit Blick auf die aktuelle Verzichts-/Verbots-Debatte. Dies zu kommunizieren sei eine entscheidende Aufgabe für grüne Kommunalpolitiker und sie als Landratskandidatin.

Beispielhaft nannte sie das von der neuen Koalition geplante Klimageld für Bürger, die ihr Haus energetisch sanieren. Damit leiste man einen deutlichen Beitrag zum Klimaschutz, erhalte ein besseres Raumklima und spare Heizkosten. Wie das Klimageld im Detail aussehen soll, sei eines der Themen mit der absoluten Priorität, die sie als Landrätin angehen wolle, betonte die 51-Jährige.

Als "Herzensangelegenheit" beschrieb sie den Ausbau des Radwegenetzes und die Verbesserung der Bedingungen für den Radverkehr. "Selbst mit dem Ausbau der E-Mobilität werden wir nicht darum herumkommen, weniger Auto zu fahren, und da wo es geht, vor allem im städtischen Bereich, es deutlich zu reduzieren. "Dafür benötigt man aber einen unkomplizierten und gut ausgebauten ÖPNV und durchgehende Radwege", betonte die Kandidatin.

Darüber hinaus wolle sie als Landrätin den Erhalt und Ausbau der Schulen, die Förderung des sozialen Miteinanders, die Stärkung der Wirtschaft im Einklang mit Kriterien des Umwelt- und Naturschutzes, die Digitalisierung voranbringen und die Folgen der Corona-Pandemie gut bewältigen. Um die grünen Inhalte und Ziele aus dem Koalitionsvertrag mit CDU und Freien Wählern auch prioritär umzusetzen, "braucht es eine grüne Landrätin". Sie wolle die ökologische Modernisierung des Landkreises voranbringen. Für die Rede gab es Applaus und noch viel mehr, als Weigel-Greilich nach der schriftlichen Wahl das Ergebnis verkündete.

Neben der Wahl der Landratskandidatin stand auch die Verabschiedung von Dr. Christiane Schmahl auf der Tagesordnung der Kreismitgliederversammlung. Die Laubacherin scheidet bekanntlich nach zehn Jahren hauptamtlicher Kreispolitik aus. Die vergangenen fünf Jahre war sie Erste Kreisbeigeordnete. Ihr Nachfolger Christopher Lipp von der CDU soll am 12. Juli gewählt werden.

Alexander Wright vom Kreisvorstand erinnerte an gemeinsame Koalitionsverhandlungen vor zehn Jahren und daran, dass Schmahl das damals formulierte Ziel der Schulneubauten im Passivhausstandard in die Tat umgesetzt habe. Als Schul- und Baudezernentin habe sie viel bewegt, gleichermaßen mit dem "Pakt für den Nachmittag", der die Betreuungssituation an den Grundschulen verbessert hat. Als Dankeschön gab es unter anderem einen Gutschein für einen Heuchelheimer Schneeapfelbaum. "Ich versuche schon seit Jahren, einen neuen Apfelbaum in meinem Garten zu pflanzen", freute sich Schmahl. Auch wenn sie jetzt als Hauptamtliche gehe, bleibe sie den Grünen ehrenamtlich erhalten.

Und es gab noch eine weitere Personalie: Bernd Voigt gab sein Amt als Schatzmeister auf. Zum Nachfolger wurde einstimmig sein Vorgänger gewählt, der derzeitige Landesschatzmeister Martin Kirsch.