Willy-Brandt-Schule: Schüler zeigen Ausstellung "Hirngespinste"

Vorne Kunst, dahinter Baustelle: Aaliyah Chapman hat zum Thema "Hirngespinste" dieses Bild gemalt. Foto: Schultz

KREIS GIESSEN - Nach einer Zwangspause im vergangenen Jahr zeigt die Willy-Brandt-Schule jetzt wieder eine Ausstellung künstlerischer Arbeiten der Klasse 12 der Fachoberschule für Gestaltung. "Hirngespinste" sind diesmal das Thema, und präsentiert werden die Ergebnisse in der Baustelle - ganz ungewohnt. Die Kreisberufsschule wird bis 2024 umfangreich saniert. Die Fantasie der Schüler spielt eine große Rolle, zugleich aber auch Ängste und Probleme der jungen Leute. Die Ausstellung ist am kommenden Donnerstag und Sonntag zu sehen.

Es ist ein Riesenunterschied zu den Kellergewölben und der Galerie am Hardthof, in der sonst die Ausstellung stattfindet. Nur das Halbdunkel erinnert ein bisschen an die bislang gewohnte Örtlichkeit. Die Schüler wuseln beim Aufbau zielstrebig durcheinander, und man hört fröhliche Gespräche, alles wie früher. Doch in den Arbeiten herrscht oft eine gedämpfte Stimmung, zuweilen zeigen sie Belastendes.

Etwa bei Amelie Buchner (M 02), die mit einer kugelförmigen Drahtskulptur ("Unschuldig schuldig") von sich erzählt: "Ich wollte mein persönliches Hirngespinst darstellen und habe einen Abdruck von meinem Gesicht gemacht und realistisch bemalt. Der Käfig soll die Weltkugel darstellen, da ich mich momentan so eingesperrt fühle in der Welt und unterdrückt. Deshalb wurde mein Mund auch gestopft, die roten und schwarzen Fäden stellen meine Angst und Wut dar, die eben nicht aus dem Käfig heraus kann. Vor meinem Gesicht hängt ein Schlüssel, der die Lösung für meine Probleme darstellt. Wenn ich den finde, kann ich die Tür aufschließen und mich wieder befreien."

Fotos Vorne Kunst, dahinter Baustelle: Aaliyah Chapman hat zum Thema "Hirngespinste" dieses Bild gemalt. Foto: Schultz Amelie Buchner präsentiert in der Ausstellung ihr persönliches "Hirngespinst". Sie fühlt sich in der Welt eingesperrt und unterdrückt. Foto: Schultz 2

Übergreifend

In einem übergreifenden Projekt in den Fächern Politik, Kunstgeschichte und Gestaltung beschäftigten sich die Schüler in diesem Schuljahr mit dem von ihnen bereits in der Klasse 11 selbst gewählten Thema.

So wurden beispielsweise mittelalterliche Darstellungen von Himmel und Hölle an romanischen Kirchenportalen oder Gemälde von Hieronymus Bosch betrachtet. Die "Apokalyptischen Reiter" von Albrecht Dürer und damit die Vorstellung der Menschen der Renaissance von der Apokalypse wurden ebenso thematisiert wie auch Werke von surrealistischen Künstlern wie Salvador Dali oder Rene Magritte. Auch aktuelle Kunstwerke wurden besprochen, die das Thema eher im übertragenen Sinne behandeln und beim Betrachter Bilder im Kopf entstehen lassen.

Im Rahmen des Politikunterrichts bei Simone Löffler beschäftigten sich die Schüler mit Problemstellungen von Gesellschaft und Politik wie beispielsweise Gefahren moderner Medien, Klimawandel, Umweltverschmutzung oder Diskriminierung von Minderheiten. Diese Themen wurden dann zum großen Teil in der Ausstellung umgesetzt.

Während des gesamten Schuljahres waren die Teilnehmer damit beschäftigt, Ideen zu eigenen gestalterischen Arbeiten zu entwickeln und - unterstützt durch Wennemar Rustige und Simone Löffler - stimmige künstlerische Ausdrucks- und Darstellungsformen zu finden. Hinsichtlich der Umsetzung ihrer Ideen hatten sie völlige Freiheit. Entsprechend vielseitig sind die gezeigten Arbeiten. Das Spektrum reicht von Zeichnungen und Fotos über Malerei bis hin zu Skulpturen und Videos.

Dabei ergaben sich inhaltlich anspruchsvolle, auch tiefer gehende Arbeiten, die nicht selten schlüssige, anregende Ideen zeigen. Lina-Marie Loch etwa präsentiert eine Stahlskulptur, die einen sehr stark abstrahierten Kopf darstellt. Sie stellt dabei ihr persönliches Gedankengewirr im Hinblick auf ihre eigene Zukunft dar. Bei der heutigen Vernissage für geladene Gäste werden einige Schüler die Hintergründe ihrer Arbeiten erläutern. Zu allen gibt es erläuternde Texte, wobei einige Autoren großes Talent im Umgang mit Sprache zeigen.

Es entstand eine sehenswerte und vor allem anregende Schau, die häufig interessante formale Denkansätze und zuweilen wirklich verblüffende Ergebnisse präsentiert. Die Ausstellung in der Willy-Brandt-Schule (Carl-Franz-Straße 14 in Gießen) ist am morgigen Donnerstag 3. Juni, und Sonntag, 6. Juni, jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Aufgrund der Hygiene-Vorschriften müssen die Besucher ein aktuelles negatives Testergebnis vorweisen. Schnelltests sind vor Betreten der Ausstellungsräume in der Schule möglich.