"Wir fürs Dorf" heißt es in Langgöns

Eines der geplanten Ziele ist es, die Naherholung im Raum Cleeberg voranzubringen.

LANGGÖNS - "Tolle ermutigende Veranstaltung zum richtigen Zeitpunkt! Wir brauchen Visionen." Dieses Zuschauerresümee aus dem Chat brachte die einhellige Meinung auf den Punkt. Die Online-Auftaktveranstaltung zum Dorfentwicklungsprogramm in Langgöns war ein echter Erfolg. Es gab rund 130 Anmeldungen, 115 Teilnehmer erbrachte eine Zwischenzählung nach einer Stunde der mehr als zweistündigen Veranstaltung. Der Chat wurde überaus rege genutzt und ergab viele interessante Ideen und Anregungen.

"Das war ein motivierender Auftakt, vielen Dank an alle", freute sich der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch. Zu Beginn stellte er das Dorfentwicklungsprogramm, das den sperrigen Namen "Integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) trägt, vor: "Im vergangenen Jahr wurde Langgöns als eine von 19 hessischen Gemeinden in das hessische Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen." Mit der Aufnahme eröffne sich für die Gemeinde Langgöns nun die Chance, nach einer Konzepterstellung öffentliche und private Projekte umzusetzen und damit positive Impulse für die zukünftige Gemeindeentwicklung anzustoßen. "Wo wollen wir als Gemeinde langfristig hin, wie wollen wir unsere Gemeinde in die Zukunft weiterentwickeln?", beschrieb Reusch das Anliegen des Programms.

Als Aktionslogo und Motto wurde der Slogan "Wir fürs Dorf" ausgewählt. "Es hat Identitätscharakter und ist zugleich ein Appell, sich einzubringen", erläuterte der Bürgermeister. Die hohe Beteiligung an der Auftaktveranstaltung wertete er als "ein sehr gutes Zeichen, dass großes Interesse da ist. Ich freue mich, wenn alle dabeibleiben und das Projekt weiter begleiten und gestalten", hoffte der Rathauschef.

Gesamt-Langgöns im Blick

Er warf auch einen Blick zurück: Bereits in der Vergangenheit habe es in den einzelnen Dörfern der Großgemeinde Dorferneuerungsprogramme gegeben, die jeweils auf die einzelnen Ortsteile zugeschnitten waren. IKEK nimmt im Unterschied dazu die Gesamtgemeinde in den Blick. "Das ist eine tolle Chance, uns über sechs Ortsteile hinweg zusammen zu finden, uns gemeinsam Gedanken zu machen, wie wir unsere Gemeinde gestalten, welche Schwerpunkte wir setzen möchten und was uns als Gemeinschaft wichtig ist", informierte Reusch.

Anfang 2021 startete das Projekt. Ziel ist es, Langgöns als einen attraktiven und lebendigen Wohn-, Lebens- und Arbeitsort zu entwickeln.

Besonderes Augenmerk liegt in der Dorfentwicklung auf den Ortskernen mit ihrer historischen, oftmals denkmalgeschützten Bausubstanz sowie auf der Innenentwicklung der Ortsteile. Darüber hinaus werden viele weitere Fragen beispielsweise der Daseinsvorsorge, des bürgerschaftlichen Engagements oder der Mobilität aufgerufen. Im Ergebnis soll eine integrierte Strategie stehen, die die Bedürfnisse aller Generationen und aller Langgönser in den Blick nimmt.

Eine Steuerungsgruppe mit dem Namen "Team 360" erstellt das IKEK. Die Abteilung für den ländlichen Raum begleitet es. Erste Erkenntnisse aus der Bestandsaufnahme präsentierten Dr. Florian Warburg von der Abteilung für den ländlichen Raum Gießen und Lahn-Dill sowie vom Team 360 André Haußmann (Marketing Effekt GmbH), Dr. Andrea Soboth (IfR Institut für Regionalmanagement) und Rainer Tropp (Tropp-Plan). 18 Personen aus Langgöns, vom Bürgermeister über Politiker, Pfarrer und Bürger, arbeiten in der Steuerungsgruppe mit. Sie sollen auch als Multiplikatoren dienen. Der Förderzeitraum für das Projekt läuft bis 2027. Es gibt keine Finanzierungsobergrenze, aber auch keine 100-prozentige Förderung, Eigenanteile müssen finanziert werden. Aktuell liegt die Förderquote für Langgöns bei 60 Prozent, sie ist von der Leistungskraft der jeweiligen Gemeinde abhängig.

Viel historische Substanz

"Sie sind mit wunderbaren historischen Gebäuden in allen Ortsteilen gesegnet", würdigte Rainer Tropp die "hohe Qualität an Historie und alter Bausubstanz". Davon sollte vieles restauriert und weitergeführt werden. Der Städtebauarchitekt nannte auch Punkte, die verbesserungswürdig sind, beispielsweise die problematische Verkehrssituation in der engen Ortslage Niederkleens: "Hier müssen wir Lösungen finden, um die Blechmassen aus dem Ort rauszubringen!" In Oberkleen könnte der Platz neben dem restaurierten Alten Rathaus attraktiver gestaltet werden, und auch die zukünftige Nutzung des Paul-Schneider-Heims sei ein wichtiges Thema.

Auch Mitglieder der Steuerungsgruppe kamen unter dem Motto "Drei Gedanken in drei Minuten" zu Wort: Martin Hanika (CDU) als Vorsitzender der Gemeindevertretung betonte, "wieder neues Leben in die Dorfkerne" zu bringen, "alte Häuser für junge Leute attraktiv zu machen und Platz für einen kleinen Garten zu lassen. Mehr Licht und Luft im neuen, im alten Dorf, das gehört dazu, vielleicht heute mehr als je zuvor."

Doris Müller-Heinz vom Heimat- und Geschichtsverein in Niederkleen appellierte, "die schönen Fachwerkhäuser nicht zum Schlafplatz verkommen zu lassen". Auch das Brauchtum müsse gestärkt werden, dabei sollten sich die Ortsteile ergänzen und abstimmen. Volker Rühl (SPD), Ortsvorsteher von Espa, warb dafür, den sozialen Zusammenhalt, die ehrenamtliche Arbeit und den Nahverkehr zu fördern und die Integration von Neubürgern besser zu gestalten. Jürgen Knorz (CDU) sah "die Lärmbelästigung in den Ortslagen" und die Frage, wie der Verkehr umgelenkt und reduziert werden könne, als "eine der ganz großen Herausforderungen". Dieses Thema wurde auch im Chat immer wieder angesprochen. Jörg Schmidt (FW) aus Cleeberg plädierte dafür, den Tourismus weiterzuentwickeln. Im Chat wurde der Tourismus durchaus kritisch gesehen, Naherholung wurde jedoch klar befürwortet.

Es wurde angeregt, den Steinbruch in Oberkleen als Naherholungsgebiet zu entwickeln, mehr Plätze für Jugendliche und einen Bürgerpark einzurichten, einen Multifunktionssportkäfig anzuschaffen, die Förderung von generationsübergreifenden Projekten wie Betreuungshilfen anzuschieben; ein Forschercamp im Paul-Schneider-Freizeitheim, gemeinschaftliche Hofläden für Direktvermarkter, Lebensmittelmobile, Reparaturcafés; Openair-Kino, Gastronomie mit regionalen Produkten und bessere Radanbindungen anzubieten. Die Chat-Beiträge werden ausgewertet, zu Themenfeldern sollen Arbeitsgruppen eingerichtet werden. Für den Sommer sind Rundgänge in den Ortsteilen geplant. Die IKEK-Präsentation ist in Kürze auf der Internetseite der Gemeinde Langgöns zu finden.