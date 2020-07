„Wir sehen uns ganz klar benachteiligt“

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (vb). „Wenn es nach den Landesfürsten geht, hat Staufenberg die längste Zeit zum Landkreis Gießen gehört“, meinte Bürgermeister Peter Gefeller (SPD) bei einem Pressegespräch verbittert. Anlass: Staufenberg soll sich laut der aktuell diskutierten Änderung des Landesentwicklungsplanes künftig an Marburg orientieren und nicht mehr an Gießen. Eine Begründung habe es dafür nicht gegeben. Von einer Gebietsreform ist allerdings nicht die Rede. Auch in anderen Kommunen ist man verärgert über das, was die Landesregierung vorgesehen hat. Deshalb haben alle Bürgermeister und auch der Kreisausschuss eine Resolution unterzeichnet, von der sie sich erhoffen, dass sie in die Stellungnahme der Regionalversammlung zum Landesentwicklungsplan aufgenommen wird. Dessen Entwurf wird als „Schwächung des ländlichen Raums“ eingeschätzt, Mittelhessen friste ein „stiefmütterliches Dasein“.

Und das ist die Ausgangssituation: Gießen ist Oberzentrum im Landkreis, Lich und Hungen gemeinsam sowie Grünberg und Laubach sind Mittelzentren. Alle anderen Städte und Gemeinden sind Unterzentren – das große Pohlheim ebenso wie das kleine Allendorf/Lda.. Die Einstufung als Mittelzentrum bedeutet, dass die Kommunen mehr Geld vom Land bekommen und mehr Möglichkeiten bei Bau- und Gewerbegebieten haben. Aktuell wollen Lollar und Staufenberg gemeinsam Mittelzentrum werden, ebenso Pohlheim und Linden. Doch beides ist im Entwurf nicht vorgesehen. Stattdessen verliert Laubach seinen Status und wird dem gemeinsamen Mittelzentrum Lich/Hungen zugeschlagen.

„Es bleibt im Wesentlichen beim Bestand und das verärgert uns“, meinte Landrätin Anita Schneider (SPD). Lollar und Staufenberg übernähmen mit ihrer Infrastruktur wie Schulen, Hallenbad, Einzelhandel oder Bahnhaltepunkten Versorgungsaufgaben für alle Kommunen im Lumdatal. Doch die finanzielle Unterstützung fehle. „Das Land traut sich nicht, zugunsten ländlicher Räume zu verteilen.“

Dr. Bernd Wieczorek (parteilos), Bürgermeister in Lollar und Sprecher der Kreis-Bürgermeister, erinnerte an die Hoffnungen, dass sich der neue Landesentwicklungsplan positiv auswirken würde. Gefühlt jede Stadt oder Gemeinde in Südhessen sei Mittelzentrum. „Wir sehen uns ganz klar benachteiligt.“ Ohne mehr Geld vom Land könnten Lollar und Staufenberg ihre Versorgungsaufgaben nicht aufrechterhalten.

Nördlich von Bad Homburg

„Scheinbar hört die Welt nördlich von Bad Homburg auf“, spöttelte Gefeller über den Landesentwicklungsplan. Der ländliche Raum, der gestärkt werden solle, liege nördlich von Bad Homburg und nicht südlich. Die Versorgungsfunktion von Lollar und Staufenberg betreffe nicht nur das komplette Lumdatal, sondern auch Ebsdorfergrund und Fronhausen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf.

Warum sich Staufenberg als einzige Kommune im Landkreis Gießen künftig an Marburg orientieren soll, kann der Bürgermeister nicht nachvollziehen. Gießen liege näher, sei sowohl mit dem Auto als auch mit dem Zug schneller erreichbar. „Auch wenn wir mit Marburg und Ebsdorfergrund ein gemeinsames Gewerbegebiet haben, wollen wir nicht zu Marburg gehören. Wir fühlen uns dem Gießener Land zugehörig.“

Angesichts der „klaren Bevölkerungsdynamik“ im Landkreis findet der Licher Bürgermeister Dr. Julien Neubert (SPD) die Antwort des Landes „erschreckend“. „Seine“ Stadt wachse „unglaublich stark“, habe jetzt schon die Einwohnerzahl erreicht, die für das Jahresende prognostiziert sei. Es sei ein falsches Zeichen, Laubach das eigene Mittelzentrum abzuerkennen. Das vermittele die Botschaft „Da ist noch Luft nach oben“. Dabei sei Lich bei der Versorgungsfunktion schon am Limit.

„Die Kommunen brauchen für die zu erledigenden Aufgaben auch Geld, um in die Infrastruktur zu investieren. Aber das Land bleibt bei den alten Strukturen“, bedauerte die Landrätin. Wieczorek erwartet, „dass man sich mit unseren Stellungnahmen befasst. Beim letzten Mal haben wir nicht mal eine Antwort bekommen.“ Aus Gefellers Sicht muss das Land mehr Geld in den Kommunalen Finanzausgleich geben. „Das ist dringend notwendig.“ Wieczorek und Neubert schätzten die entgangenen Summen auf sechsstellige Beträge (weiterer Bericht auf Seite 26).