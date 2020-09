„Wir sind keine Verhinderer“

Dr. Lara Stein

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - „Beziehen Sie uns bitte in Ihre Planungen ein, stellen Sie möglichst früh den Antrag, denn die Bearbeitung dauert vier bis sechs Wochen, auch weil oft andere Behörden mit einbezogen werden müssen“, appelliert Dr. Lara Stein vom Gesundheitsamt des Landkreises Gießen an die Organisatoren von genehmigungspflichtigen Großveranstaltungen in Zeiten von Corona. Gemeinsam mit Landrätin Anita Schneider und Iskender Schütte, dem kommissarischen Verwaltungsleiter des Gesundheitsamtes, informierte sie über ihre Arbeit und stellte viele wissenswerte Kriterien für Veranstalter vor. Denn bei denen herrscht vielfach Unsicherheit, was alles zu tun ist, so die Erfahrung bei der Behörde. Lara Stein und eine weitere Kollegin sind feste Ansprechpartnerinnen beim Landkreis für alle Fragen rund um Veranstaltungen, die vom Doppelkopfturnier über Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Konfirmationen, Sport, bis hin zu Konzerten und Comedyevents reichen.

„Momentan sind Veranstaltungen ab 250 Personen genehmigungspflichtig“, erklärt Anita Schneider: Laut der hessischen Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung (CoKoBeV) müssen Veranstaltungen mit über 250 Teilnehmern genehmigt werden. Hierfür müssen die Veranstalter einen vollständig ausgefüllten Gestattungsantrag inklusive detailliertem Hygienekonzept spätestens vier bis sechs Wochen vor der Veranstaltung zur Genehmigung vorlegen.

Bei einer kleinen Feier im engen privaten Kreis braucht demnach nichts weiter außer den geltenden Hygienemaßnahmen beachtet werden. „Bei einer Hochzeit mit weniger als 250 Personen hingegen, wo über den ganzen Tag hinweg die Gäste wechseln, müsste schon ein Hygienekonzept ausgearbeitet werden“, ergänzt Lara Stein. Dieses Konzept muss dann zwar nicht vom Gesundheitsamt genehmigt werden, wenn aber das Ordnungsamt zur Kontrolle vorbeischaut, muss es vorgelegt werden. „Alles was dabei angegeben ist, sollte auch umgesetzt sein“, empfiehlt Iskender Schütte, denn sonst drohe durchaus ein Bußgeld.

Mit Kontrollen auch bei solchen kleineren Veranstaltungen ist zu rechnen, denn die Ordnungsämter bekommen vom Landkreis die Termine und Auflagen mitgeteilt. „Für Großveranstaltungen gilt dies auf jeden Fall, aber auch bei kleineren Events ist die Ernsthaftigkeit seitens der Kommunen absolut gegeben“, betont die Landrätin. Man sei gerade mit den Ordnungsämtern im Gespräch, es werde Schulungen geben, um auch die Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern noch zu stärken. „Es wird auch zu gemeinsamen Kontrollen kommen“, stellt Schneider in Aussicht.

Sie betont ausdrücklich: „Wir sind keine Verhinderer, sondern Ermöglicher! Wir schauen, was möglich ist, müssen dabei aber immer im Blick haben, dass keine neuen Infektionsherde entstehen. Wir gehen unvoreingenommen an jede Prüfung heran.“ Dies unterstreicht auch Lara Stein: „Wir wollen die Bevölkerung schützen, wirtschaftliche Interessen dürfen nicht über dem Infektionsschutz stehen.“ Diese Strategie bekam beispielsweise der bekannte Comedian Bülent Ceylan zu spüren, denn seine geplante Show in der Gießener Kongresshalle wurde nicht genehmigt. Es gibt hinsichtlich der Genehmigungen kein Standardverfahren, „deshalb müssen wir alles genau hinterfragen, und deswegen ist es immer eine Einzelfallentscheidung“, berichtet Dr. Stein aus ihrem Berufsalltag.

Bei Großveranstaltungen im öffentlichen Raum gab es zuletzt Verwirrung, wer denn eigentlich zu den Teilnehmern zählt. „Dazu zählen auch die Veranstalter, die Sportler und die Zuschauer, denn wir denken epidemiologisch“, erläutert Stein, die interne Hygienebeauftragte beim Landkreis ist. Konkret habe man beispielsweise bei einem Radrennen in Lich die Sportler und Betreuer zu den Teilnehmern gezählt, „aber nicht die Zuschauer, die im Wald stehen“, sagt Stein. Für den Start- und Zielbereich habe man Absperrungen und Kontrollen vorgenommen, „denn wo es anfängt, sich zu knubbeln, müssen wir die Menschen schützen“, erklärt sie. Für den öffentlichen Raum gelten im Übrigen Corona-Verordnungen, für deren Einhaltung die Ordnungsämter sorgen müssen.

„Wir beantworten gerne konkrete Anfragen, auch bei kleineren Veranstaltungen, zum Beispiel, wenn es um Fragen nach der Einlasskontrolle bei einer Hochzeit geht. Die Fragen sollten möglichst detailliert sein“, bittet Lara Stein. Oft müssten Dokumente und Dateien nachgefordert werden, weil der Antrag eben doch nicht vollständig ausgefüllt sei und alle geforderten Unterlagen beinhaltet. „Wenn diese Dokumente eingegangen sind, ergeben sich oft Rückfragen“, weiß sie.

Lara Stein fährt auch schon mal raus und schaut sich vor Ort um, um sich ein genaues Bild machen zu können. Dies alles erklärt den langen Bearbeitungszeitraum der Gestattungsanträge. „Bitte haben Sie Geduld. Wir versuchen, zeitnah zu antworten und gemeinsam Lösungen zu finden“, sagt sie und zollt den Antragstellern ein Lob: „Es ist ein sehr vielfältiges und spannendes Feld, die Leute machen sich viele Gedanken, das ist oft schön und erfrischend!“

Ein positives Beispiel für eine gelungene Kooperation sei das Freundschaftsspiel des FC Gießen mit 250 Personen gewesen, alles sei „glatt und gut“ gelaufen. Für das anstehende Pokalspiel des Vereins habe man noch „an Schräubchen gedreht“, der Kontakt werde gehalten, um „gute Wege zu gehen“, zeigen sich die Verantwortlichen beim Landkreis zuversichtlich.

„Wir wollen Begegnungen möglich machen und nichts verbieten“, betont Anita Schneider. Seit Juni wurden insgesamt 24 Anträge für Veranstaltungen „Ü 250“ gestellt. 15 davon wurden gestattet, drei zurückgezogen, einer wurde abgelehnt, fünf sind noch in Bearbeitung. „Das ist im Grunde eine positive Bilanz bei den Gestattungen“, resümiert Anita Schneider. Schütte wünscht sich mehr Rückmeldungen von den Veranstaltungen: „Das wäre für uns wichtig, zu wissen, wie es geklappt hat.“

Kirchliche Veranstaltungen und Märkte sind übrigens von der Genehmigungspflicht ausgenommen, die Kirchen haben ihre eigenen Konzepte und „Märkte sind per se nicht genehmigungspflichtig, sie unterliegen der Coronaverordnung des Landes“, informiert Schneider und wagt einen Blick in die nahe Zukunft: „Ich bin gespannt, ob einige Weihnachtsmärkte abgesagt werden, letztlich ist es dann eine wirtschaftliche Frage, die sich stellt, denn es muss sich ja für die Aussteller lohnen.“

Der Gestattungsantrag für Großveranstaltungen kann von der Homepage des Landkreises (www.lkgi.de) heruntergeladen und an CoGroV@lkgi.de geschickt werden.