Wirte im Landkreis Gießen haben Pech mit Pfingstwetter

Wirt Hasan Toker servierte am Pfingstmontag im Biergarten der Lindener Ratsstuben. Allerdings war nur die Hälfte der Tische besetzt. Das Interesse und die Reservierungen hielten sich im Rahmen.

KREIS GIESSEN - "Endlich wieder Biergarten. Ich habe mich so darauf gefreut", verriet Angelika Mai bei ihrem Besuch in der "Speckmaus" in Lang-Göns. Zwar wurde der Mai in Gänze und zum Teil auch das Pfingstwochenende dem Ruf als "Wonnemonat" nicht gerecht. Die Temperaturen spielten trotz vereinzeltem weiß-blauem Himmel nicht mit. Doch für die heimischen Gastronomen war es ein wichtiges Wochenende. Aufgrund des gesunkenen Inzidenzwerts durften sie die Außengastronomie wieder öffnen. Das Wetter mit Temperaturen von 13 bis 17 Grad nutzten zwar viele Bürger zu Ausflügen, doch wie bereits am Freitag berichtet, hatten sich Wirte beliebter Lokale wie der Burg Gleiberg und der Schmelzmühle bei Salzböden gegen eine Öffnung entschieden. Und auch die Eisdielen in Lollar und Großen-Linden hatten noch nicht außen geöffnet.

Am Samstag hatten das "Rustico" in Heuchelheim und diverse andere Gaststätten unter einem "unliebsamen Gast" zu leiden hatte: "Sturmtief Marco". Regenschauer und starker Wind ließen Rustico-Wirt Thomas Huber dann zur "Notbremse" oder besser gesagt zum Telefonhörer greifen, um alle Reservierungen wieder abzusagen.

Zuversicht und Präsenz

Am Pfingstsonntag konnten Huber und sein Team die vier Sonnenschirme vor der TSF-Turnhalle aufspannen und die Reservierungen konnten erfüllt werden. "Uns ging es vor allem auch darum, gleich am ersten Tag Flagge zu zeigen", antwortete Huber auf die Frage, weshalb er im Gegensatz zu zahlreichen Mitstreitern trotz schlechter Wetterprognosen seinen Biergarten öffnete. Zwar seien die Vorbestellungen sehr langsam gewesen, "aber wir haben unsere Öffnung auch nicht groß publiziert. Wir wollen einfach zeigen, dass wir da sind und dass es bei uns toll weitergeht". Und genau diese Zuversicht und Präsenz ist es auch, die Huber stellvertretend für viele seiner Berufskollegen einen Blick zurückwerfen lässt. "In den vergangenen 14 Monaten war es schon ein schwieriges Geschäft, eine traurige Situation, immer ohne Gäste zu arbeiten." Huber freut sich vor allem wieder auf den Kontakt mit ihnen.

Die Corona-bedingte Schließung wurde dazu genutzt, die große Veranstaltungshalle mit einem neuen Boden zu versehen und neue Vorhänge aufzuhängen. Auch der Restaurantbereich wurde umgestaltet. Hier müssen sich die Besucher jedoch noch etwas gedulden, bis sie diesen dann in Augenschein nehmen können, denn die Öffnung der Innengastronomie ist erst in der Stufe 2 der Landesregelungen vorgesehen. Folglich konnte den Besuchern bei sinkenden Temperaturen im Biergarten kein Platz im Restaurant angeboten werden. "Als Gastwirt kann man beim Rückblick schon froh sein, dass man so liebenswerte Gäste hat, die einen in einer solchen Situation unterstützen und unseren Abholservice nutzten", bedankte sich Huber. Er und seine Kollegen hoffen, dass in naher Zukunft auch die Innengastronomie wieder öffnen können und auf grundsätzlich besseres Wetter für die Außengastronomie.

Vor dem Eingang zum Biergarten der "Speckmaus" in Lang-Göns stehen Schilder, die Besuchern noch einmal vor Augen führen, dass es längst noch nicht wieder so ist, wie es einmal war. "Bitte mit Maske und Abstand halten" steht auf dem einen, "Zutritt nur mit Test, negativ, Impfung und Genesene mit Bescheinigung". Doch damit ist es längst noch nicht getan, handelt es sich doch hier lediglich um die Voraussetzungen für Besucher. Gastwirt Hans Dern muss darüber hinaus noch "Sitzplatzpflicht und Kontaktdaten" berücksichtigen. Der sehr geschützt gelegene "Speckmaus"-Biergarten war an allen drei Abenden von Samstag bis Montag stets ausgebucht, es gab zahlreiche Reservierungen. Einzig und allein die Regenfälle am Samstagabend trübten hier die Bilanz, die sowohl bei Dern wie auch seinen Gästen positiv ausfällt.

Ob nun am Tisch oder auf einem Sitzplatz am Stehtisch - die Freude war auch den Besuchern anzusehen. Angelika Mai hatte gleich zwei Besuche gebucht und damit ihren Coronatest bestens ausgenutzt. Dieser darf nicht älter als 24 Stunden sein. Und wer diese Zeit clever nutzte, konnte seinen Lieblingsbiergarten mehr als einmal besuchen.

"Wann wird's mal wieder richtig Sommer?" fragte Luigi Laurito im Sportheim der TSG Leihgestern mit dem Titel eines Rudi Carrell-Hits. "Es ist einfach zu kühl, um länger im Biergarten zu verweilen", meinte er und hofft, dass sich Petrus auch der Gastronomie gegenüber wieder versöhnlich zeigt. "Sonst hatten wir um diese Jahreszeit schon mal 30 Grad, doch diesmal sind es noch nicht einmal 20, da kannst Du nichts machen", zeigte sich das Gastwirt-Urgestein doch etwas geknickt. Gefreut hat er sich aber, dass zahlreiche Gäste bei ihren Ausflügen kurz einmal vorbeischauten, zu "einem Plausch und auch einem schnellen Schoppen", wie er verriet.

Zu den Nachbarn

Wer in unmittelbarer Nachbarschaft zum Wetteraukreis wohnt, zum Beispiel in Hungen, Lich oder Langgöns, der nutzte vielleicht das Wochenende zu einem Ausflug dorthin und schlug damit den Wetterkapriolen ein Schnippchen. Das soll nicht etwa heißen, dass das Wetter dort besser war, aber der Wetteraukreis erreichte am Freitag als erster hessischer Kreis die zweite Corona-Lockerungsstufe. Damit verbunden ist die Öffnung der Innengastronomie für Café- und Restaurantbetreiber.