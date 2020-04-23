Donnerstag, 23.04.2020 - 07:20
3 min
Wißmarerin Andrea Wegener hilft Menschen im Flüchtlingscamp Moria
Von Lothar Rühl
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DETAILS
Weitere Infos bekommt man beim Global Aid Network, Am Unteren Rain 2, 35394 Gießen, unter 0641/9751850 oder unter www.gain-germany.org. Das Spendenkonto bei der Volksbank Mittelhessen hat die Iban DE88 5139 0000 0051 5551 55, Verwendungszweck: Lesbos.
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