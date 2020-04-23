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Donnerstag, 23.04.2020 - 07:20
3 min

Wißmarerin Andrea Wegener hilft Menschen im Flüchtlingscamp Moria

Seit November 2018 arbeitet Andrea Wegener aus Wißmar auf der griechischen Insel Lesbos im Flüchtlingscamp Moria. "Was anderswo Ausnahmezustand wäre, läuft bei uns unter Normalität", fasst sie die Situation zusammen.

Von Lothar Rühl
Verzweifelt: Ein Flüchtling mit seinem Kind vor einer Notbehausung im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos. Archivfoto: dpa

Verzweifelt: Ein Flüchtling mit seinem Kind vor einer Notbehausung im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos. Archivfoto: dpa

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Verzweifelt: Ein Flüchtling mit seinem Kind vor einer Notbehausung im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos. Archivfoto: dpa

Verzweifelt: Ein Flüchtling mit seinem Kind vor einer Notbehausung im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos. Archivfoto: dpa

Andrea Wegener

Andrea Wegener

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DETAILS

Weitere Infos bekommt man beim Global Aid Network, Am Unteren Rain 2, 35394 Gießen, unter 0641/9751850 oder unter www.gain-germany.org. Das Spendenkonto bei der Volksbank Mittelhessen hat die Iban DE88 5139 0000 0051 5551 55, Verwendungszweck: Lesbos.

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