Wohin mit dem Weihnachtsbaum im Landkreis Gießen?

Das Einsammeln von Weihnachtsbäumen wird im Landkreis traditionell vor allem von der Jugendfeuerwehr übernommen - wie hier 2017 in Buseck. Doch in diesem Jahr ist Corona-bedingt vieles anders. Archivfoto: Wagner

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen (ebp). Weihnachten ist vorbei und im Wohnzimmer rieseln die trockenen Nadeln auf den Boden. Spätestens jetzt stellt sich für Weihnachtsbaumbesitzer die Frage: Wohin mit Tanne, Fichte und Co.? Und wie läuft die Entsorgung in Zeiten von Corona? Im Kreis Gießen wurden die Bäume bislang zumeist von den Jugendfeuerwehren eingesammelt, die für ihren Einsatz mit Geldspenden belohnt wurden. Doch in diesem Jahr fällt die Abholung an vielen Stellen aus - oder wird aus Sicherheitsgründen deutlich anders organisiert als sonst.

In Annerod wollte die Jugendfeuerwehr ursprünglich gemeinsam mit der Burschenschaft "Edelweiß" auf Tour gehen und die Spenden teilen. Doch die Aktion wurde abgesagt. Da im Corona-Jahr auch viele Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr ausfallen mussten, habe man weniger Ausgaben gehabt, erzählt Jugendfeuerwehrwart Manuel Schnurbus. Mit den Spendengeldern hat die Jugendfeuerwehr in der Regel ihre Vereinskasse aufgestockt.

"Wir haben die Aktion hauptsächlich für den Ort durchgeführt als Aktion mit Verköstigung zum Jahresbeginn", erzählt André Wagner (Burschenschaft Edelweiß). "Aber das wäre in dieser Form ja ohnehin nicht möglich gewesen." Nachdem die Inzidenz in der Gemeinde Fernwald jüngst auf über 300 angestiegen war, entschied man sich für die Absage. Die entgangenen Spenden stellen die Burschenschaft laut Wagner aber vor kein Problem. Die Anneröder müssen ihre Bäume in diesem Jahr selbst entsorgen, sie können beispielsweise an der Mülldeponie in Albach abgegeben werden. Im Nachbarort Steinbach dagegen soll die Abholung wie geplant stattfinden, allerdings ist hier nicht die Jugendfeuerwehr, sondern die Einsatzabteilung unterwegs.

In Lollar hat man sich dagegen für eine "Drive In"-Lösung entschieden: Die Einwohner können ihren abgeschmückten Baum an zentralen Sammelstellen abgeben und die Feuerwehr kümmert sich wie gehabt um die Entsorgung. "Die Aktion sollte nicht gänzlich ausfallen, auch weil bei der Gelegenheit stets umfangreiche Spenden für die Jugendfeuerwehr zusammenkommen. Diese Möglichkeit wollten wir dem Nachwuchs nicht nehmen", betont Mario Brück vom Fachbereich Bevölkerungsinformation und Medienarbeit im Gespräch mit dieser Zeitung.

Die konventionelle Abholung könne man aber nicht mit den Corona-Regeln vereinbaren: Für die vier Stadtteile seien in den vergangenen Jahren bis zu fünf Fahrzeuge mit jeweils vier bis sechs Feuerwehrmitgliedern im Einsatz gewesen. Mit der "Drive In"-Lösung sind pro Sammelstelle dagegen nur zwei Personen im Einsatz, ein Mitglied der Jugendfeuerwehr und eines der Einsatzleitung. Für sie gilt ebenso Maskenpflicht wie für die Lollarer, die ihren Baum loswerden wollen.

Möglich ist das zentrale Sammeln auch, weil ein Mitglied der Feuerwehr Lkw zur Verfügung stellt, um die ausgedienten Bäume zum Schreddern bringen zu können. "Wir arbeiten seit Langem mit einem ortsansässigen Landwirt zusammen, der die Bäume schreddert und in seiner Biogasanlage verwertet", erzählt Brück. Spenden zwischen 2000 und 3000 Euro kommen in der Regel durch den Einsatz der Jugendfeuerwehr in Lollar zusammen. "Das Geld wird zu 100 Prozent für die Jugendlichen verwendet", betont Brück. Damit trotz Corona und Abstandsgebot der Nachwuchs finanziell unterstützt werden kann, hängt die Feuerwehr Spendenboxen an den Sammelstellen auf.

Wer an seinem Wohnort nicht in den Genuss einer Abholung kommt, kann ganze Bäume auch als Kofferraumladung beim Abfallwirtschaftszentrum in Gießen (Lahnstraße 220) oder dem Kompostwerk in Geilshausen (Am Noll 50) abgeben. Die Bäume müssen vollständig abgeschmückt sein. Die Entsorgung ist laut Landkreis auch über den eigenen Kompost oder die Biotonne möglich. Wer seinen Baum etwa über die grüne Tonne entsorgt, aber trotzdem spenden will, kann dies bei vielen Jugendfeuerwehren auch per Überweisung tun.