Wohnbau-Modellprojekt in Lich

Julien Neubert, Anita Schneider und Alexander Schlamp (v.l.), vor dem ehemaligen Laubengang des Gebäudes A der alten Dietrich-Bonhoeffer-Schule.

LICH - Dort, wo früher Bürgermeister Dr. Julien Neubert (SPD) und IWES-Geschäftsführer Alexander Schlamp so wie viele Generationen von Lichern Erdkunde und Mathematik gebüffelt haben, stellten die beiden am Dienstag gemeinsam mit Landrätin Anita Schneider (SPD) das umgebaute Schulgebäude der alten Dietrich-Bonhoeffer-Schule in der Jahnstraße vor. Seit heute Morgen rollen hier schon die ersten Umzugswagen vor.

Insgesamt sind in dem ehemaligen Gebäude A, das 1956 errichtet und jetzt aufwendig saniert und umgebaut wurde, 19 Wohnungen entstanden, die als "bezahlbarer Wohnraum" eingestuft werden und nur mit einem Wohnberechtigungsschein der Stadt bezogen werden dürfen.

Mit dem Projekt hätten der Landkreis und die Stadt Lich Neuland betreten, schilderte Neubert. Wie Landrätin Schneider ausführte, habe der Kreis als Eigentümer des Geländes im Vorfeld keinen Fixpreis für das Areal verlangt, sondern eine Konzeptausschreibung vorgenommen, bei der das Kaufpreisangebot nur eines von mehreren Kriterien gewesen sei. Dazu hätten die Bewerber etwa auch ein städtebauliches Konzept vorlegen sowie Ideen zu Gestaltung und Verkehrsplanung einbringen müssen. Voraussetzung sei ebenso gewesen, dass ein Viertel der neuen Wohnfläche auf dem Gelände der früheren Dietrich-Bonhoeffer-Schule und der Selma-Lagerlöff-Schule Menschen mit niedrigem Einkommen vorbehalten und barrierefrei sein sollte, machte Neubert deutlich. Die Mietpreise lägen den Vorgaben entsprechend 20 Prozent unter der Vergleichsmiete in Lich.

Hier wurde früher gepaukt. Seit heute ziehen in das ehemalige Schulhaus der DBS Mieter ein.

Qualitativ hochwertig

In Abstimmung mit dem Landkreis gab der Bauausschuss der Stadt Lich schließlich der Projektgesellschaft "Jahnstraße GbR Lich", deren Gesellschafter die Lück Invest GmbH und die IWES GmbH & Co. KG sind, den Zuschlag für die Entwicklung des neuen Wohnquartiers auf dem ehemaligen Schulgelände. Der Kaufpreis lag bei rund 1,8 Millionen Euro.

Die früheren Klassenräume wurden in 15 Wohnungen mit knapp 60 Quadratmetern sowie drei Wohnungen mit rund 90 Quadratmetern und ein Einzimmerappartement mit 37 Quadratmetern Wohnfläche verwandelt.

"Alle Wohnungen sind qualitativ hochwertig ausgestattet und besitzen beispielsweise Fußbodenheizung und einen großen Balkon oder einen kleinen Garten", erläutert Alexander Schlamp. "Die Nachfrage war riesig, wir hätten noch 40 weitere Wohnungen vergeben können." Bei den Wohnungsbesichtigungen seien die Bewerber stets begeistert gewesen. "Das Feedback war jedes Mal grandios", freute sich der Immobilienmanager.

Modellprojekt

Der Strom für das gesamte Haus komme von einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach und die Telekom habe für schnelles Internet in allen Wohnungen gesorgt, so Schlamp. Die Bindung als Sozialwohnung gelte für 20 Jahre.

Auf dem Gelände "Alte Schulhöfe" entsteht derzeit ein weiteres großes Wohngebäude mit acht Eigentumswohnungen, das im Frühsommer 2022 fertig werden soll. Acht Bauplätze für Einfamilienhäuser seien in dem Bereich zudem vorgesehen und auch schon verkauft.

Landrätin Schneider sieht in Lich ein Modellprojekt für weitere ehemalige Schulstandorte im Kreis. So denke man nach dem Umzug der Grundschule in Staufenberg auch hier über eine Konzeptausschreibung oder ein ähnliches Projekt nach. Die Devise "Qualität vor Quantität" könne im wahrsten Sinne Schule machen.

Bürgermeister Neubert freute sich über den "tollen Mix" an zukünftigen Mietern. Von alleinerziehenden Eltern über Familien bis hin zu einer weit über 80-jährigen Dame sei alles dabei.