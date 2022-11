Wohnsiedlung in Linden ist illegal

Der Landkreis Gießen räumt den Mietern eine Frist von einem Jahr ein. Zudem bemühe man sich, alternative Mietangebote zu vermitteln, sagt ein Sprecher. (© Stefan Schaal)

Linden - Die Bauaufsicht des Landkreises geht gegen eine illegale Wohnsiedlung in Linden an der Stadtgrenze zu Gießen vor. Mehr als 70 Bewohner sind betroffen. Verstöße gegen das öffentliche Baurecht hätten dort in den vergangenen Jahren ein solches Ausmaß genommen, dass „ein Einschreiten der Bauaufsichtsbehörde dringend notwendig“ sei, erklärt Dirk Wingender, Sprecher des Kreises.

In der Straße Am Bergwerkswald, einem als Gewerbefläche ausgewiesenen Gebiet, ist demnach seit 2005 eine unerlaubte Wohnsiedlung entstanden. Diese sei Stück für Stück von ursprünglich einem zu inzwischen vier Mehr- und Einfamilienhäusern angewachsen. Die Bauaufsicht hat dort nun ein ab Mai kommenden Jahres geltendes Nutzungsverbot verhängt. Eigentümerin der Gebäude ist die Stiftung „Bei uns, für uns“ (BuFu).

„Fehler wurden auf mehreren Seiten gemacht“, sagt die Vorsitzende Sabine Sommerlad und appelliert an die Behörde und an die Politik. „Wir sollten an einer Lösung arbeiten, nicht am Problem.“ Die Stiftung vermietet die Häuser überwiegend an Studenten und Flüchtlinge. Unerlaubtes Wohnen gibt es in dem Bereich tatsächlich bereits seit den 80er-Jahren. In der am Waldrand gelegenen Straße waren einst mehrere Baufirmen ansässig. 1973 wurde dort ein Haus als Wohn- und Verwaltungsgebäude mit einer Erdgeschosswohnung für Betriebsangehörige genehmigt. Ende der 80er- und Anfang der 90er-Jahre allerdings wurde das Gebäude illegal aufgestockt, die Räume wurden vollständig zu Wohnungen umgewandelt. Mittlerweile befinden sich in dem Haus rund 30 Wohnungen, „die nie genehmigt wurden“, erklärt Wingender.

Seit vier Jahren gegen Baustopp verstoßen

Vor vier Jahren hat der Landkreis einen Baustopp verhängt, als Sabine Sommerlads Familie – damals noch ohne Stiftung – eine Lagerhalle zu einem Apartmenthaus umbaute. Wingender berichtet, der Baustopp sei anfangs ignoriert und erst nach Festsetzung eines Zwangsgeldes in Höhe von 10.000 Euro eingehalten worden. Wenig später sei der gesamte Bauantrag für die Halle abgelehnt worden. Nun habe sich herausgestellt: „Innerhalb der vergangenen vier Jahre wurde offensichtlich trotzdem gegen den Baustopp verstoßen und das Gebäude ohne Kenntnis der Bauaufsicht fertiggestellt und bezogen.“ Ebenfalls sei im Jahr 2005 ein Baustopp für ein villenähnliches Haus, in dem die Sommerlads leben, missachtet worden. „Das Wohnhaus wurde ohne Wissen der Bauaufsicht fertiggestellt und bezogen.“ Der Behörde des Landkreises war offenkundig längere Zeit nicht aufgefallen, dass die Baustopps in dem etwas abgelegenen Gebiet nicht eingehalten wurden. Dass die Bauaufsicht nun handelt, hat auch mit einer Presseanfrage zu tun.

„Wir waren jung und dumm. Und auch trotzköpfig.“ Sabine Sommerlad Vorsitzende der Stiftung „Bei uns, für uns“

Im Juni dieses Jahres wurde die Frage nach einem auffällig hohen Bau von Containern in der Straße gestellt. Daraufhin nahm die Bauaufsicht die Häuser in dem Gebiet genauer unter die Lupe – und entdeckte die zahlreichen Verstöße. Mieter in den Gebäuden stehen nun freilich vor einer schwierigen Situation. „Ich habe Angst. Es ist nicht einfach, günstige Wohnungen wie hier zu finden“, sagt der afghanische Flüchtling Naqeebullah Kazimi, der mit seiner Frau und zwei Kindern am Bergwerkswald lebt. Der Landkreis räumt den Mietern allerdings eine Frist von einem Jahr für die Wohnungssuche ein. Der Landkreis bemühe sich außerdem, alternative Mietangebote für Bewohner zu vermitteln, sagt Wingender. Die Vorsitzende der BuFu-Stiftung und ihre Mitarbeiter haben sich derweil mit Appellen an Kommunalpolitiker, an die Landesregierung und an das Regierungspräsidium gewandt. „Fangt an, mit uns etwas aufzubauen“, sagt Sommerlad. „Lasst uns günstigen Wohnraum für die Menschen schaffen.“ Zur Tatsache, dass sie gegen Baustopps verstoßen haben, erklärt sie: „Wir waren jung und dumm. Und auch trotzköpfig.“ Ihr Mitarbeiter Rudolf Kirchner betont: „Wir wollen uns nicht als Opfer darstellen.“ Allerdings habe die Stadt Linden Versprechungen gemacht und nicht erfüllt. Sommerlad und Kirchner schlagen vor, den Flächennutzungsplan für das Gebiet zu ändern und das Wohnen auf dem Areal künftig zu erlauben. Auf vereinfachtem Wege könnte nach einem Beschluss der Landesregierung bezahlbarer Wohnraum für sozial schwache Familien und Asyl suchende Flüchtlinge geschaffen werden.

Ob derartige Lösungen noch denkbar sind, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Wingender betont: „Die Lösung für Wohnungsmangel kann nicht eine sich immer weiter ausdehnende illegale Bebauung im Außenbereich sein.“

Von Stefan Schaal