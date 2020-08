Wohnstammtisch der Lebenshilfe am 10. September

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Nach mehrmonatiger Unterbrechung aufgrund der Corona-Situation lädt die Lebenshilfe Gießen wieder zu einem Wohnstammtisch. Dieser findet am Donnerstag, 10. September, ab 19.30 Uhr in der Geschäftsstelle im Grüninger Weg 29 in Garbenteich statt.

Einer dieser Stammtische richtet sich vor allem an Menschen mit geistiger Behinderung sowie an Personen, die am gemeinschaftlichen inklusiven Wohnen mit Menschen mit einer Behinderung interessiert sind. Der zweite Stammtisch soll in erster Linie die Angehörigen von Menschen mit Behinderung ansprechen. Vor der Corona-Pandemie fanden diese Veranstaltungen separat statt.

Eine Anmeldung ist erwünscht unter 0641/9482744-103 oder per E-Mail an d.schwarzer@wohnen-lhgi.de. Weitere Infos unter www.lebenshilfe-giessen.de/wohnen-arbeiten-freizeit/wohnen/wohnstammtisch.