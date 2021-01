Wollmann in Linden Spitzenkandidat

Thomas Wollmann

LINDEN - Was bereits bei der Kommunalwahl 2016 im Gespräch war, wurde nun zur Kommunalwahl 2021 realisiert - in Linden tritt die AfD (Alternative für Deutschland) erstmals vor Ort an. Bereits vor fünf Jahren war neben der Kandidatur im Kreis und in der Universitätsstadt Gießen auch eine in Linden im Gespräch, die dann jedoch nicht realisiert wurde. Zur Kommunalwahl am 14. März 2021 tritt in Linden nun erstmals die AfD auch "auf dem Lande", sprich in einer Kreiskommune mit einer eigenen Liste an. Auch wenn es nur vier Bewerber sind, so konnte das Spitzenduo Thomas Wollmann (Foto) und Nicolas Kuboschek bereits im Kreistag kommunalpolitische Erfahrung sammeln. Im Kreistag des Landkreises Gießen ist die AfD seit der Kommunalwahl 2016 mit zwölf Sitzen vertreten. Der aktuellen Lage geschuldet sei die Tatsache, dass noch kein eigener Stadtverband in Linden und auch in anderen Kreiskommunen gegründet worden sei, so Wollmann. In Linden soll hierzu nun die Kommunalwahl abgewartet werden. Spitzenkandidat Thomas Wollmann ist nicht nur als Unternehmer und Geschäftsführer eines weltweit führenden Hersteller leckagefreier Pumpensysteme, sondern auch als Sponsor der örtlichen Fußballvereine TSV Großen-Linden und TSG Leihgestern bekannt. Er gehörte von 2016 bis Juli 2019 als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD-Kreistagsfraktion an. Der Rückzug aus der Kreispolitik erfolgte seinerzeit aus beruflichen Gründen. Die Wahlunterlagen wurden seitens der AfD fristgerecht bei Wahlleiter Tim Schneider eingereicht.

"Wir warten nun einmal die Kommunalwahl und die allgemeine Entwicklung ab, um dann hier aktiv zu werden", teilte Wollmann auf Anfrage mit. Auf Platz zwei der Lindener Liste findet sich mit dem selbstständigen Kaufmann Nicolas Kuboschek ein AfD-Kreistagstagsmitglied. In Linden finden sich hinter dem Spitzenduo noch der Polizeibeamte Markus Wüst und der Augenarzt Prof. Dr. Thomas Krzizok.

"In Linden gibt es einiges zu tun", ist sich Wollmann sicher und hat dabei vor allem den Verkehr im Blick. Es fehle ein Verkehrskonzept. Weiteren Bedarf sieht die AfD in der Hauptstraße, in verkehrsberuhigten Zonen wie auch vor allem im Bereich des Kuhn-Centers im Forst. Foto: Wißner