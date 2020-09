Workshop zum Wiedereinstieg in den Beruf

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Wie kann der Wiedereinstieg in den Beruf reibungsloser gelingen? Diesem Problem stellt sich jetzt bereits im elften Jahr in Folge das Projekt „Region stärkt Frauen und Beruf – Unterstützung beim Wiedereinstieg in den Beruf“ der ZAUG gGmbH, dem Zentrum für Arbeit und Umwelt Gießen.

Das ZAUG bietet im November einen vierwöchigen kostenfreien Kompaktkurs an, der ab dem 2. November in Laubach stattfindet. Die Teilnahme ist für die Teilnehmerinnen kostenfrei. Er findet jeweils montags bis donnerstags von 9 Uhr bis 12 Uhr im „Alten Bahnhof“ (Bahnhofstraße 33) in Laubach statt. Interessierte Frauen können sich bei der ZAUG unter 0176/83717570 und 0641/95225-23 oder unter FrauUndBeruf@zaug.de bei Dr. Sabine Reichhold informieren und anmelden.

Der Workshop bietet lösungsorientierte Unterstützung zur beruflichen Orientierung und Berufswegplanung, Kompetenzanalyse und intensives Bewerbungstraining. Ergänzt wird der Workshop durch ein anschließendes individuelles Wiedereinstiegscoaching zur Begleitung in den Berufseinstieg. Termine für das Wiedereinstiegscoaching werden individuell vereinbart.