„Wurst to go“ am 1. Mai ist verboten

KREIS GIESSEN - (red). Der 1. Mai steht bevor und so manch ein Verein hat sich überlegt, Speisen und Getränke zur Mitnahme anzubieten – beispielsweise die sogenannte „Wurst to go“. Die Veranstalter begründen dies mit den bestehenden Hygieneregeln für Gastronomie und Eisdielen. Landrätin Anita Schneider (SPD) weist in einer Pressemitteilung hingegen darauf hin, dass ein solcher Vergleich nicht nur am Maifeiertag hinke. „Essens- und Getränkestände stehen im klaren Widerspruch zu Corona-Verordnungen des Landes.“

Anziehungspunkt

Derartige Aktivitäten entwickeln sich zu einem Anziehungspunkt für Bürger, was mit Blick auf das Kontaktminimierungsgebot unbedingt zu vermeiden sei. Gesundheitsdezernent Hans-Peter Stock (FW) ergänzt: „Vereine sind weder als Eisdielen noch als Gaststätten im Sinne des Gaststättengesetzes zu bewerten. Hinzu kommt, dass Zusammenkünfte in Vereinen ausdrücklich untersagt sind.“