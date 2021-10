Ziel: Gute Bedingungen für Kultur

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Neue Vorsitzende des Kulturforums der Sozialdemokratie im Landkreis Gießen ist Emily Härtel. Zu ihrem Stellvertreter wurde in der Jahreshauptversammlung Alexander Schmidt-Ries gewählt. Die Cellistin und der Posaunist arbeiten bereits seit Längerem in den Arbeitskreisen für Kultur der SPD in der Stadt und im Landkreis zusammen.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe und danke dem ehemaligen Vorstand für das Engagement und den Mitgliedern für das mir entgegengebrachte Vertrauen“, erklärte Härtel laut einer Pressemitteilung. „Die Kultur spielt für eine Demokratie eine existenzielle Rolle. Das muss sich auch in der Kulturpolitik widerspiegeln. Das Kulturforum möchte Hand in Hand mit der Kommunalpolitik für gute Rahmenbedingungen für die Kultur im Landkreis Gießen sorgen.“

Landrätin Anita Schneider (SPD), selbst Gründungsmitglied des 2017 ins Leben gerufenen Kulturforums, formulierte in ihrer Grußbotschaft die Erwartung, dass durch die Arbeit des Kulturforums weiterhin kulturpolitische Impulse für eine vielfältige und offene Kultur in Gesellschaft und Politik gegeben werden können.

Die bisherige stellvertretende Vorsitzende Sabine Scheele-Brenne übernimmt das Amt der Schriftführerin und der Schatzmeisterin. Zu Beisitzern wurden Nina Heidt-Sommer und Gerald Dörr gewählt. In einem Rückblick wurde das Engagement der im Sommer 2020 verstorbenen Vorsitzenden Jutta Dörrenhaus gewürdigt. Ein besonderer Dank ging an den bisherigen Schatzmeister Dirk Siebert, der das Ehrenamt aus beruflichen Gründen niedergelegt hatte.