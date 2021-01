Ziel: Zeit und Papier sparen

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Seit 31. August 2020 können Anträge auf Feststellung einer Schwerbehinderung und Neufeststellung einer Behinderung im Internet gestellt werden. „Die neue Online-Anwendung spart nicht nur viel Zeit, sondern auch Papier“, bilanziert der Gießener Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich (CDU) in einer Pressemitteilung. Inzwischen haben mehr als 1000 Hessen von dem Angebot Gebrauch gemacht. Das Regierungspräsidium (RP) ist als eine der digitalen Modellbehörden des Landes für den Transfer aus der analogen Welt verantwortlich.

„Der wohl größte Vorteil für die Bürger ist: Der Antrag kann einfacher und schneller ausgefüllt werden als der klassische Papierantrag“, fasst RP-Mitarbeiter Jürgen Klein zusammen. Er hat das Projekt mit vorangetrieben. Zum einen, weil der Online-Antrag an 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr verfügbar ist. Zum anderen, weil er nicht wie die Papierform erst bei einem der sechs Hessischen Ämter für Versorgung und Soziales angefordert oder aber in Kommunalverwaltungen oder auch Geschäftsstellen von Behindertenverbänden abgeholt werden muss. „Und das Online-Verfahren hat gegenüber dem Papierantrag noch einen großen Vorteil: Der Online-Antrag ist wesentlich intuitiver“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Auch die Mitarbeiter der sechs hessischen Ämter für Versorgung und Soziales profitierten. Denn sie könnten die Anträge leichter bearbeiten, da sie Daten aus dem Online-Antrag teilweise direkt in die Fachanwendung übernehmen können. Wer das digitale Angebot nutzt, darf allerdings nicht die unterschriebene und im Online-Antrag vorzufindende Einverständniserklärung vergessen. Sie besagt, dass medizinische Unterlagen angefordert werden dürfen und kann als Bilddatei oder pdf-Dokument mit dem SB-Online-Antrag hochgeladen werden. „Sofern dies dem Antragsteller nicht möglich ist, kann er die unterschriebene Einverständniserklärung auch auf dem Postweg an das zuständige Versorgungsamt schicken“, betont Klein.

Papierantrag bleibt

Der Online-Antrag soll auch nach seiner Inbetriebnahme stetig weiterentwickelt werden, um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden. Bei allen Vorteilen, die die Digitalisierung für die Verwaltungen und die Bürger bietet: Den klassischen Papierantrag – und bei Bedarf eine persönliche Beratung – wird es auch weiterhin geben. „Viele Bürger haben keinen Internetzugang“, weiß der RP-Mitarbeiter, der in Hessen für Grundsatzfragen des schwerbehindertenrechtlichen Feststellungsverfahrens und für die Fachaufsicht über die sechs Versorgungsämter zuständig ist.

Alle Informationen rund um das Thema Schwerbehindertenrecht gibt es auf der Internetseite des Regierungspräsidiums www.rp-giessen.de unter dem Punkt „Soziales“.

Wer direkt zum Online-Antrag möchte, findet diesen unter https://schwerbehindertenantrag.hessen.de.