Zigarettenautomat in Leihgestern aufgesprengt

LINDEN - Am frühen Mittwochmorgen haben noch unbekannte Täter einen Zigarettenautomat in Leihgestern gesprengt und Bargeld und Zigaretten in noch unbekannter Höhe erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 2.20 Uhr.

Umherfliegende Trümmerteile beschädigten ein in der Nähe des Tatorts geparktes Fahrzeug. Laut Polizei sollen die Täter mit einem dunklen Fahrzeug geflohen sein. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gießen unter der Telefonnummer 0641-70062555 entgegen.